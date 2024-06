crédito: No Ataque Internacional

Militão é alvo de ‘protesto’ antes da final da Champions (Éder Militão, zagueiro do Real Madrid)

Para além da disputa da final da Champions League pelo Real Madrid, neste sábado (2/6), Éder Militão está nos holofotes por polêmicas recentes. Nos últimos dias, o zagueiro brasileiro e sua ex, Karoline Lima, discutiram bastante por meio de processos e exposições nas redes sociais.

Fãs e pessoas a favor da influenciadora e mãe da filha de Militão, inclusive, invadiram as redes do Real Madrid para comentar o assunto. O apoio à mulher se estendeu às ruas.

Torcedores e pessoas que acompanhavam o embarque do jogador, nessa sexta-feira (31/5), na véspera do confronto decisivo pelo time de Madrid, organizaram um “protesto” contra Militão.

Em vídeo que circula nas redes sociais é possível ver o momento em que algumas pessoas pedem para que ele “pague a pensão” da filha e o atacam com xingamentos. “Testudo” e “safado” são alguns deles.

Veja o vídeo:

EITA! Éder Militão é xingado ao encontrar brasileiros na véspera na final da Champions League. “Paga a pensão testudo, safado” diz um homem. pic.twitter.com/h8Cbemz0Ex — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) June 1, 2024

Entenda confusão entre Militão e Karoline

Recentemente, circularam na mídia informações de que Militão havia entrado na Justiça contra Karoline Lima para proibí-la de se mudar para o Rio de Janeiro, onde mora o atual namorado da mãe de sua filha, o zagueiro Leo Pereira, do Flamengo. A alegação é de que a mudança impactaria na rotina da pequena.

“Sempre quis que minha filha morasse na mesma cidade do pai e da mãe. Aqui em Madrid, ela teria condições muito boas de educação, qualidade de vida. Já conversei com a Karoline várias vezes, para dar condições dela morar aqui na Espanha com a Cecília, mas ela nunca quis.”

“Respeitei, porque em São Paulo ela pelo menos tem a outra parte da família. Mas, mudar pro Rio de Janeiro assim, tão rápido, não foi o combinado. Vai mudar totalmente a rotina da minha filha”, disse o zagueiro ao UOL.

Do outro lado, Karoline afirmou que o jogador havia convidado ela para morar na Espanha para fazer uma série. “Ele só tocou nesse assunto pedindo para eu voltar para Madrid ano passado. Ano passado, Éder Militão me propôs fazer uma séria da nossa vida para limpar a barra dele.”

“Estava querendo usar a minha imagem e a imagem da Cecília para criar uma série de família feliz, mostrando que o amor supera tudo e como ele é um bom pai e um pai presente, o que é uma mentira”, declarou a ex em seu Instagram.

Karoline Lima também afirmou recentemente que o jogador parou de pagar a babá e as aulas de natação da filha.

