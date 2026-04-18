Seu guarda-roupa, marcado por chapéus estruturados, colares de pérolas e terninhos de cores vibrantes, não era fruto apenas de preferência pessoal, mas de uma lógica funcional

Ao longo de seu reinado, Elizabeth II construiu uma identidade visual que ultrapassou o campo da estética para se tornar uma ferramenta estratégica de comunicação. Seu guarda-roupa, marcado por chapéus estruturados, colares de pérolas e terninhos de cores vibrantes, não era fruto apenas de preferência pessoal, mas de uma lógica funcional. As tonalidades intensas, muitas vezes vistas em aparições públicas, tinham um objetivo claro: permitir que a rainha fosse facilmente localizada em meio a multidões, reforçando sua presença simbólica em eventos oficiais e aproximando sua imagem do público.



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Essa construção cuidadosa da imagem consolidou uma assinatura visual reconhecível em qualquer parte do mundo. As bolsas de alça curta, frequentemente da marca Launer, os mocassins discretos e os lenços clássicos complementavam um estilo que combinava tradição e pragmatismo. Mais do que acompanhar tendências, Elizabeth II criou uma linguagem própria, capaz de dialogar com diferentes gerações sem perder a essência institucional da monarquia.

Ao mesmo tempo, sua influência extrapolou os limites do protocolo real e alcançou a indústria da moda. Estilistas e movimentos culturais reinterpretaram sua imagem, transformando-a em referência estética e simbólica. Um exemplo emblemático está na apropriação de sua figura pela moda punk, especialmente nas criações de Vivienne Westwood, que subverteu os códigos da realeza ao estampar o rosto da monarca em peças carregadas de contestação.

Essa dualidade – entre tradição e ruptura – revela a dimensão de sua presença no imaginário coletivo. Mesmo quando alvo de crítica, Elizabeth II permanecia no centro do debate cultural, reafirmando sua relevância. O reconhecimento institucional dessa influência também se materializou na criação de premiações que levam seu nome, como o Queen Elizabeth II Award for British Design, que celebra a inovação no setor.

Assim, a rainha não apenas vestiu a história: ela a moldou visualmente. Sua imagem, cuidadosamente construída e amplamente difundida, ajudou a projetar uma monarquia capaz de dialogar com o espetáculo midiático global, equilibrando tradição, modernidade e impacto cultural duradouro.

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Presença visível



Um dos figurinos que mais chamou atenção na trajetória de Elizabeth II não foi o mais luxuoso, mas o mais estratégico. Em aparições públicas, especialmente nos jubileus e grandes eventos de Estado, a rainha apostava em casacos e chapéus de cores vibrantes: amarelo, verde-limão, azul intenso, pensados para destacá-la na multidão. A escolha não era casual. Em meio a milhares de pessoas, ela precisava ser vista. Mais do que estilo, era comunicação direta: uma monarca que compreendia o poder da imagem e transformava vestuário em presença política.



Majestade pop

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COMUNICAÇÃO DIRETA COM O POVO

Em 1957, Elizabeth II revolucionou a relação entre Coroa e sociedade ao fazer o primeiro discurso pela televisão. A iniciativa marcou a transição de uma instituição baseada em rituais para uma presença mais próxima e contemporânea. Usou a TV como principal ponte entre ela e seus súditos.

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HUMANIZAÇÃO DA IMAGEM REAL

Em 1969, o documentário “Royal Family” mostrou bastidores da vida dos Windsor, com cenas informais do cotidiano. A tentativa de aproximar a realeza do público revelou limites dessa exposição, mas abriu caminho para uma comunicação mais moderna e acessível.

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íCONE DAS ARTES VISUAIS



A Rainha Elizabeth II foi retratada por artistas como Andy Warhol, que transformou sua imagem em arte pop, além de fotógrafos consagrados. Sua figura tornou-se um símbolo visual reinterpretado por diferentes gerações e estilos artísticos.

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ENTRETENIMENTO GLOBAL



Na abertura das Olimpíadas de Londres, em 2012, Elizabeth II surpreendeu ao contracenar com James Bond. A cena simbólica, com humor e impacto visual, mostrou uma monarquia capaz de dialogar com o espetáculo midiático global.





Entre seis rainhas, a que mais tempo governou

Elizabeth II passou por guerras e mudanças globais, consolidando a monarquia como símbolo de estabilidade em um mundo inconstante

Elizabeth II entrou para a história como a monarca mais longeva do Reino Unido. Foram 70 anos no trono, um recorde que atravessou gerações, guerras, crises políticas e profundas transformações sociais. Quando assumiu, em 1952, ainda jovem, o mundo vivia as consequências da Segunda Guerra. Ao longo das décadas, sua permanência ajudou a sustentar a imagem de estabilidade da monarquia em um cenário global marcado por mudanças constantes. Mas sua trajetória não está isolada. Antes dela, outras cinco mulheres também ocuparam o trono britânico – cada uma deixando marcas, contradições e episódios que ajudam a entender a evolução da Coroa.

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Rainha Maria I

(1553–1558)



Primeira mulher a governar a Inglaterra por direito próprio, Maria I tentou restaurar o catolicismo em um país já dividido. Seu reinado ficou marcado pela perseguição a protestantes, o que lhe rendeu o apelido de “Bloody Mary”. Curiosidade: apesar da fama, sua tentativa refletia o cenário instável da época, e não apenas uma decisão isolada.

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Rainha Elizabeth I

(1558–1603)



Filha de Henrique VIII, Elizabeth I consolidou o protestantismo e fortaleceu a Inglaterra como potência naval. Nunca se casou, o que alimentou o mito da “rainha virgem”. Curiosidade: usava maquiagem branca à base de chumbo, prática comum na época, mas extremamente prejudicial à saúde.

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Rainha Maria II

(1689–1694)



Governou ao lado do marido, Guilherme III, após a Revolução Gloriosa. Seu reinado simboliza o início da monarquia constitucional moderna. Curiosidade: foi uma das poucas soberanas a dividir oficialmente o poder no trono.

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Rainha Ana

(1702–1714)



Primeira rainha da Grã-Bretanha após a união entre Inglaterra e Escócia. Seu governo consolidou a formação do Reino Unido. Curiosidade: enfrentou tragédias pessoais profundas, incluindo a perda de diversos filhos, o que marcou seu reinado.

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Rainha Vitória

(1837–1901)



Seu nome batiza um dos períodos mais importantes da história britânica. Durante seu reinado, o país atingiu o auge do poder imperial e industrial. Curiosidade: após a morte do marido, passou décadas vestindo preto, influenciando costumes sociais da época.

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Rainha Elizabeth II

(1952–2022)

Recordista de longevidade, conduziu a monarquia em meio ao fim do Império e à era da comunicação global. Curiosidade: usava bolsas como forma discreta de se comunicar com assessores durante eventos públicos e escolhia roupas de cores fortes para ser facilmente identificada na multidão.

Winston Churchill, em deferência à rainha: mais de meio século de diferença e convivência além do protocolo AFP

Entre a coroa e o charuto

A relação entre a Rainha Elizabeth II e Winston Churchill não começou como um encontro entre iguais. Quando ela assumiu o trono, em 1952, tinha 25 anos e pouca experiência política. Ele, aos 77, era o líder que conduziu o Reino Unido na Segunda Guerra Mundial, uma figura quase incontestável. Entre os dois havia mais de meio século de diferença e uma convivência que, aos poucos, ultrapassaria o protocolo.

Ao longo do reinado, Elizabeth II trabalharia com 15 primeiros-ministros, de Churchill a Liz Truss, mas foi com o primeiro que a monarca definiu o tom dessa relação.

Churchill via a monarquia como essencial, “uma entidade mística que representa o coração espiritual da nação”. Para ele, a estabilidade do país dependia dessa força simbólica que a jovem rainha encarnava.

Os encontros semanais entre ambos, tradição constitucional, aconteciam longe das câmeras. Ali, o veterano político encontrava uma soberana ainda em formação. Relatos indicam que Churchill demonstrava deferência à rainha e teria se emocionado ao se despedir do cargo, em 1955, gesto visto como o reconhecimento de uma nova era.

Mas é nos detalhes que a relação ganha dimensão humana. Churchill mantinha hábitos pouco convencionais: iniciava o dia com uísque diluído e circulava entre reuniões com um charuto aceso, sem esforço para ocultar. Essa informalidade contrastava com o rigor institucional que cercava a jovem soberana.

Há também episódios curiosos citados por biógrafos. Um deles sugere que a rainha teria se deparado com Churchill nu após um banho no Palácio de Buckingham. A história, embora repetida, não tem confirmação documental e é tratada como parte do anedotário que envolve o primeiro-ministro.

O vínculo também aparecia em gestos concretos. Em 1954, ao completar 80 anos, Churchill recebeu presentes da família real, incluindo uma subscrição ligada ao cavalo Aureole. O gesto indicava uma relação que ia além da formalidade.

Churchill também ajudou a moldar o ambiente do início do reinado. Durante a guerra, aconselhou George VI a permanecer em Londres, consolidando a imagem de proximidade entre monarquia e população, modelo herdado por Elizabeth II.

Com o tempo, os papéis se definiram. Churchill deixou o cargo em 1955. Elizabeth II seguiu por mais de sete décadas. O que ficou entre os dois foi mais do que uma relação institucional: uma passagem de bastão discreta.