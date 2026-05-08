Empresas ampliam uso de IA e veem ganhos de produtividade

A inteligência artificial já deixou de ser uma tendência para se consolidar como parte da operação das empresas. Em diferentes setores, a tecnologia passou a influenciar diretamente produtividade, tomada de decisão e geração de receita.

Os números mostram a dimensão dessa mudança. Um estudo do Nielsen Norman Group (NN/g) aponta que o uso de inteligência artificial generativa pode aumentar a produtividade dos trabalhadores numa média de 66%. Ao mesmo tempo, o relatório The State of AI in 2024, da McKinsey & Company, indica que empresas que adotam IA de forma escalável registram aumento de 5% a 10% na margem de lucro .

Esses dados ajudam a explicar por que a tecnologia passou a ocupar um papel central nas estratégias corporativas.

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A IA já faz parte da operação

A evolução da inteligência artificial nas empresas ocorreu de forma acelerada. O que antes era tratado como experimento passou a integrar processos essenciais.

De acordo com a Gartner, até 2025, 80% das empresas que utilizaram IA migraram suas iniciativas pontuais para a integração da tecnologia nos fluxos principais de trabalho. Esse movimento indica que a IA deixou de atuar de forma isolada e passou a influenciar a operação de maneira contínua.

Na prática, empresas utilizam inteligência artificial para prever demandas, personalizar ofertas, automatizar processos e acelerar análises, atividades que impactam diretamente eficiência e receita.

Uma mudança que já alcança pessoas e decisões

A transformação impulsionada pela IA não se limita aos processos. Ela também altera a forma como as empresas estruturam suas equipes e tomam decisões.

Uma pesquisa realizada pela Microsoft em parceria com o LinkedIn mostra que 71% dos líderes preferem contratar profissionais com habilidades em IA, mesmo que tenham menos experiência .

Esse dado revela uma mudança estrutural no mercado: a capacidade de operar com inteligência artificial passou a ser considerada um fator essencial de produtividade e competitividade.

A adoção da IA já influencia contratações e a forma como empresas estruturam equipes e tomam decisões estratégicas Magnific

Onde está o diferencial competitivo

Com a tecnologia amplamente disponível, o diferencial entre empresas não está mais no acesso à IA, mas na forma como ela é aplicada. Organizações que conseguem integrar a tecnologia aos seus processos transformam ganhos de produtividade em resultado financeiro, ampliam a capacidade analítica e aceleram decisões.

Por outro lado, o uso fragmentado tende a limitar o impacto da tecnologia, restringindo seus benefícios a iniciativas pontuais. É nesse contexto que a discussão sobre a forma como é utilizada ganha relevância.

Método: o fator que define o retorno

À medida que a inteligência artificial se consolida como parte da operação, o modo de implementação passa a influenciar diretamente os resultados obtidos. O mercado já sinaliza essa mudança ao migrar de aplicações isoladas, como automações específicas, para modelos mais estruturados, com integração entre dados, processos e áreas.

Esse avanço exige organização, priorização e consistência. A tecnologia, por si só, não garante resultado. O retorno está associado à capacidade de estruturar seu uso de forma alinhada ao negócio.

Think: estrutura para capturar valor com IA

Dentro dessa evolução, a principal necessidade das empresas deixa de ser acesso à tecnologia e passa a ser capacidade de execução. A Think, empresa especializada em IA, atua apoiando organizações na estruturação do uso da inteligência artificial com foco em resultados, conectando tecnologia à operação e à estratégia.

A abordagem parte da realidade do negócio e busca organizar a aplicação da IA para que ela gere impacto mensurável, seja em produtividade, eficiência ou crescimento de receita.

Mais do que implementar ferramentas, o foco está em construir um modelo consistente de uso.

Com abordagem estruturada, a Think apoia empresas na aplicação da inteligência artificial com foco em resultado e eficiência operacional Magnific

Como o método se traduz na prática

A aplicação estruturada da inteligência artificial segue etapas que permitem transformar potencial em resultado:

identificação de oportunidades com maior impacto no negócio;



definição de prioridades alinhadas à estratégia;



organização e confiabilidade dos dados;



integração da tecnologia aos processos existentes;

acompanhamento contínuo de desempenho.

Esse processo permite reduzir incerteza, aumentar previsibilidade e escalar o uso da tecnologia.

A vantagem já está em jogo

A inteligência artificial já faz parte da realidade das empresas e impacta diretamente produtividade, margem e velocidade de decisão. Sendo assim, o que diferencia os resultados não é mais o acesso à tecnologia, mas a forma como ela é utilizada. Empresas que estruturam o uso da IA conseguem transformar eficiência em resultado e ampliar sua competitividade.

Para gestores, a questão deixa de ser tecnológica e passa a ser estratégica: a IA já está integrada ao negócio ou ainda opera de forma limitada?

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Organizações interessadas em estruturar o uso da inteligência artificial com foco em resultado podem conhecer mais sobre a abordagem da Think em: thinkbr.com.br

