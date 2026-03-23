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A Think BR é especializada na aplicação estratégica da inteligência artificial ao ambiente corporativo. Esta coluna, analisa como a IA transforma os negócios e apresenta caminhos práticos para sua adoção estruturada.
IA Estratégica

O Brasil não está mais "adotando" IA e vive agora a fase de escala

Entenda por que o GPT Business impulsiona essa nova fase de escala da IA no Brasil e vem se tornando o sistema operacional das empresas modernas

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Repórter
A Think BR é especializada na aplicação estratégica da inteligência artificial ao ambiente corporativo. Esta coluna, analisa como a IA transforma os negócios e apresenta caminhos práticos para sua adoção estruturada.
23/03/2026 15:37 - atualizado 23/03/2026 15:41

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Empresas no Brasil avançam do uso pontual da IA para a construção de operações inteligentes e escaláveis - (crédito: Matheus Bertelli de Pexels)
Empresas no Brasil avançam do uso pontual da IA para a construção de operações inteligentes e escaláveis crédito: Matheus Bertelli de Pexels

O Brasil não está mais na fase de experimentar IA, mas sim no modo de execução. E grande parte das empresas ainda não perceberam o quão rápido esse gap está aumentando. Enquanto muitas discussões sobre inteligência artificial ainda se concentram nos Estados Unidos e na Europa, algo diferente está acontecendo no Brasil.

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O país vive uma série de movimentos, entre eles: a adoção massiva de ferramentas de IA em diversos setores, o crescimento acelerado de desenvolvedores focados em soluções e milhões de empresas que já integram IA no dia a dia.

Isso não é adoção inicial, é IA em escala. E o mais relevante é que as empresas estão confiantes nessa fase: equipes já registram ganhos reais de produtividade e a IA passa a fazer parte dos fluxos de trabalho diários. Ou seja, hoje o Brasil é um dos ambientes de negócios mais preparados para IA no mundo.

O problema que quase ninguém comenta

Apesar dos avanços, adoção não significa transformação. A maioria das companhias ainda utilizam a inteligência artificial de forma limitada e sem estratégia centralizada, incluindo tarefas como usar o ChatGPT em processos pontuais ou recorrer a ferramentas isoladas em marketing, vendas e operações.

O resultado é evidente: em vez de vantagem competitiva, surge desorganização. Alguns times até se tornam mais rápidos, porém o negócio como um todo não evolui.

A mudança que está acontecendo agora: de ferramentas à sistemas

As empresas que estão avançando fizeram uma mudança simples, mas poderosa: deixaram de apenas “usar IA” para “construir operações com IA”.

Essa é a diferença entre testar e crescer de forma consistente.

O que o GPT Business realmente desbloqueia

Apesar da grande visibilidade, muitas pessoas ainda acreditam que o GPT Business é apenas um chatbot. Porém, quando bem implementado, ele se torna uma camada central dentro da empresa, apoiando diversas funções:

1. Motor de conhecimento interno

Transforma documentos, processos e SOPs em um sistema acessível instantaneamente pelo time.

2. Camada de IA para o cliente

Atende, qualifica leads e conduz onboarding com consistência e escala.

3. Motor de automação de processos

Otimiza fluxos de vendas, operações e marketing com IA integrada na execução.

4. Vantagem competitiva real

O GPT Business é treinado com os dados da própria empresa, tornando-se personalizado e difícil de replicar.

E por que isso importa ainda mais no Brasil

O Brasil apresenta vantagens únicas como:

  • população altamente digital e mobile-first;
  • cultura forte de empreendedorismo e criação;
  • curiosidade natural por novas tecnologias.

Além desses fatores essenciais, já é possível observar profissionais e empresas usando IA para ampliar capacidades, automatizar tarefas e acelerar resultados. Isso não é apenas adoção, é aceleração.

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A inteligência artificial integrada aos processos aumenta produtividade, eficiência e capacidade de crescimento das companhias joy9940

A oportunidade (e o risco)

Vale ressaltar que o Brasil está em um ponto de virada, sendo assim, dois tipos de negócios começam a surgir:

  • Empresas habilitadas por IA: mais rápidas, eficientes e escaláveis;
  • Empresas que apenas experimentam IA: dependentes de processos manuais, com operações fragmentadas e perda de competitividade sem perceber.

A distância entre esses dois grupos tende a crescer rapidamente.

O cenário das empresas que já avançaram com o GPT Business

Quando a IA é aplicada como sistema, e não como ferramenta isolada, os resultados aparecem com rapidez:

  • redução significativa de trabalho manual;
  • respostas mais rápidas em todas as áreas;
  • melhor experiência para o cliente;
  • novas oportunidades de crescimento.

No fim, tudo se resume a um ponto central: estratégia + implementação.

E por onde começar?

Se a empresa quer ir além da experimentação, é importante considerar alguns fatores:

  • identificar os processos com mais fricção;
  • centralizar conhecimento e operações;
  • implementar IA em toda a companhia, não apenas em um setor;
  • construir sistemas e não atalhos.

Outra alternativa acessível é começar com um setup de GPT Business adaptado à sua empresa

Comece a usar o GPT Business na sua empresa

Este é o ponto de partida para transformar a IA em valor real. Acesse o link https://chatgpt.com/p/THINKTECHNOLOGIESBR e comece o quanto antes a evoluir seu empreendimento.

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O Brasil não está correndo atrás na IA, está avançando. A pergunta então é simples: Sua empresa vai apenas testar a IA ou usá-la para construir uma verdadeira vantagem competitiva ?

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.

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