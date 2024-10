No Relatório de Sustentabilidade, o compromisso do grupo com a inovação sustentável mostra como é possível atender às expectativas dos consumidores e antecipar as regulamentações ambientais mais exigentes

Reciclagem de materiais, uso de matérias-primas renováveis e uma sólida estratégia ESG: o futuro da sustentabilidade já chegou à indústria de poliuretano! É nesse cenário que o Grupo Flexível se destaca.



Com 25 anos de história e compromisso com a inovação, a empresa catarinense lançou seu relatório de sustentabilidade 2022-2023, reafirmando sua posição de liderança e seu compromisso com um futuro mais sustentável.



Relatório de sustentabilidade 2022-2023: segurança ambiental para o futuro



O documento detalha como o Grupo Flexível une tecnologia, eficiência e responsabilidade ambiental em suas operações, transformando desafios em oportunidades para promover um ciclo de produção mais verde.



Avanços e novidades tecnológicas



Entre os avanços apresentados, destacam-se investimentos robustos em descarbonização, como a produção de sistemas de fontes renováveis, e ampliação das práticas de economia circular.



O poliol de fontes renováveis – alternativa para reduzir a dependência de matérias-primas fósseis, sem comprometer o desempenho- é uma das principais novidades do Grupo Flexível para o mercado. Essa inovação rendeu à empresa catarinense a 28ª colocação no ranking das campeãs da inovação da região Sul do Brasil. Este novo sistema reduz em até 90% as emissões de gases de efeito estufa, destacando a eficiência dos processos e a relevância do compromisso ambiental.



O Grupo Flexível também aposta em uma abordagem de economia circular, na qual os resíduos são reaproveitados e os processos otimizados para minimizar o desperdício, maximizando o uso de recursos naturais e agregando valor em toda a cadeia produtiva. Esse projeto é uma das iniciativas que reforçam a missão de criar soluções conectadas às demandas globais, fortalecendo a sustentabilidade e a eficiência.



Grupo Flexível: compromisso com o futuro



No relatório de sustentabilidade, o compromisso do grupo com a inovação sustentável mostra como é possível atender às expectativas dos consumidores e antecipar as regulamentações ambientais mais exigentes. Em um mundo onde a busca por produtos que respeitam o meio ambiente é crescente, ações como as adotadas pelo Grupo Flexível colocam a empresa na vanguarda, oferecendo produtos alinhados a um futuro mais limpo e sustentável.