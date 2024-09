Alguns purificadores vêm com recursos extras que melhoram a praticidade, como água gelada ou pressurizador embutido para lugares com pouca pressão de água

Comprar um purificador de água pode parecer uma tarefa simples, mas há alguns detalhes que valem a pena considerar para escolher o melhor purificador de água. Para começar, pensar no espaço disponível é um ponto importante. Parece óbvio, mas já imaginou comprar o aparelho dos seus sonhos e não conseguir instalá-lo na cozinha?



Certificar-se de que sua casa tem o local certo para instalação é o primeiro passo para garantir uma compra feliz. Além do espaço, é importante conferir se será preciso uma torneira específica ou até mesmo um cano diferente para que tudo funcione da forma correta. Essas questões técnicas fazem a diferença!



Por último, mas não menos importante, vale lembrar que purificadores podem te poupar de comprar água engarrafada, ajudando seu bolso e o meio ambiente. Pensando nisso, escolher um modelo que remova bem as impurezas é como acertar na loteria. Afinal, qualidade de vida para você e para a família, não dá para negar.



Quais os 3 critérios para escolher purificadores de água?



Escolher o purificador de água certo vai além do preço e da aparência. É importante considerar a certificação do Inmetro, a tecnologia de filtragem, e as características adicionais, como a capacidade de armazenamento e conveniência. Veja a seguir:



1. Aprovação e certificação pelo Inmetro



A certificação do Inmetro é crucial ao escolher um purificador. Esses modelos são testados para garantir a eliminação de impurezas e redução eficaz do cloro presente na água.



Com a aprovação do Inmetro, o consumidor tem a certeza de que o produto atende a normas de qualidade de água, retenção de partículas e eficiência bacteriológica. Optar por um modelo certificado significa mais segurança e confiança na qualidade da água consumida.



2. Tecnologia de filtragem e capacidade de purificação



A tecnologia de filtragem define a eficácia do purificador. Existem modelos com filtros avançados, como o sistema de filtragem Acqua Pure, que oferecem maior eficiência na remoção de partículas.



Os sistemas de classe A garantem água mais limpa, fresca e saudável. A capacidade de purificação é igualmente importante; alguns modelos também oferecem filtração rápida, como a tecnologia Powerjet, para abastecer água gelada ou natural rapidamente.



3. Características adicionais e conveniência



Alguns purificadores vêm com recursos extras que melhoram a praticidade, como água gelada ou pressurizador embutido para lugares com pouca pressão de água.



Outras características, como a capacidade de armazenamento e indicadores de troca de filtro, também podem agregar valor, oferecendo um bom custo-benefício. Levar em conta essas funcionalidades pode ajudar a identificar o melhor purificador de água que atenderá às necessidades do lar com eficiência e conveniência.



Manutenção e custo a longo prazo



Comprar um purificador de água exige considerar não apenas o custo inicial, mas também o que você gastará ao longo do tempo com manutenção e troca de peças. Focar na vida útil do filtro e no impacto do uso contínuo ajuda a manter a água limpa e segura. Veja dois aspectos importantes para a manutenção do seu filtro:



Vida útil e troca de filtros



A vida útil do filtro é vital para manter a filtragem eficiente. Usualmente, um filtro precisa ser trocado a cada 6 ou 12 meses, variando conforme o uso e a qualidade da água. Quando o filtro de carvão ativado está desgastado, ele pode não remover mais cloro, cheiros e microplásticos. Isso compromete a segurança alimentar, tornando a água menos saudável.



Trocar o filtro regularmente ajuda a evitar o acúmulo de bactérias e a garantir água limpa. Marcas diferentes têm diretrizes específicas sobre quando substituir o refil. Consultar o manual é sempre uma boa ideia. Ignorar essas considerações além de afetar a qualidade da água pode danificar o aparelho, levando a ter mais gastos.



Impacto do uso contínuo na qualidade da água



Usar constantemente o purificador pode demandar mais atenção na manutenção. Elementos como a limpeza externa e a verificação de componentes são cruciais para o funcionamento correto do aparelho. Deixar de realizar esses ajustes pode resultar em uma água contaminada ou com gosto ruim.



O sistema interno precisa estar livre de resíduos. Quando não há manutenção, o cloro e bactérias podem permanecer na água. O uso contínuo pode elevar o consumo de energia, mas a maioria dos modelos modernos minimizam esse fator. Manter a rotina de cuidados ajuda a garantir eficiência ao longo do tempo, sem sustos na conta de luz.