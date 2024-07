O curso NR 35 – Trabalho em Altura é fundamental para garantir a segurança e a qualificação dos profissionais que realizam atividades em altura. Este treinamento é indispensável para qualquer trabalhador que precise executar tarefas a mais de dois metros do nível do piso, um ambiente onde há risco significativo de quedas. A Norma Regulamentadora 35 estabelece diretrizes rigorosas que visam minimizar os riscos e assegurar que todas as medidas de proteção sejam implementadas adequadamente.



A formação inclui módulos teóricos e práticos, abrangendo desde a análise de riscos e medidas de prevenção até o uso correto de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e técnicas de resgate em situações de emergência. Com instrutores qualificados e infraestrutura moderna, cursos como os oferecidos pela MA Consultoria e Treinamentos em Belo Horizonte destacam-se ao preparar os profissionais para lidar com os desafios do trabalho em altura, garantindo um ambiente de trabalho seguro e em conformidade com as exigências legais.

MA Consultoria se destaca em qualificação de NR35

A MA Consultoria, escola de Belo Horizonte, se destaca pela qualidade de seu ensino, a qualificação de seus professores, e uma infraestrutura moderna equipada com os mais inovadores recursos tecnológicos.



Além disso, a instituição se diferencia pela implementação de tecnologias avançadas que facilitam o processo de ensino-aprendizagem, como laboratórios de última geração e plataformas digitais interativas. Essa combinação de excelência educacional, infraestrutura de ponta e inovação tecnológica posiciona a escola como uma referência em educação não só em Belo Horizonte, mas em toda Minas Gerais.



A MA Consultoria, com sua experiência em segurança e otimização de processos educacionais, contribui para essa excelência ao garantir que todos os procedimentos de segurança sejam rigorosamente seguidos, promovendo um ambiente seguro e propício ao aprendizado. Essa parceria fortalece ainda mais a autoridade e o prestígio da instituição no cenário educacional regional e nacional.



A importância do curso NR 35

O Curso NR 35 - Trabalho em Altura é essencial para a segurança dos profissionais que realizam atividades em alturas superiores a 2 metros, abrangendo desde o uso de escadas e andaimes até plataformas elevadas. O treinamento aborda normas e regulamentações do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), análise de riscos, medidas de prevenção e controle, além da utilização correta de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Coletiva (EPCs). A formação inclui ainda técnicas de resgate e primeiros socorros, essenciais para situações de emergência.



Além do conteúdo teórico, o curso NR 35 exige práticas que garantem a aplicação dos conhecimentos adquiridos em ambientes reais de trabalho. As modalidades de ensino variam entre on-line, semipresencial e In Company, permitindo flexibilidade para empresas e profissionais. Após a conclusão, o aluno recebe um certificado digital validado, reconhecido em todo o Brasil, que pode ser verificado por QR code para garantir sua autenticidade.

Qual o treinamento necessário para o trabalho em altura?

O treinamento necessário para o trabalho em altura, conforme estabelecido pela Norma Regulamentadora 35 (NR 35), inclui tanto componentes teóricos quanto práticos, com uma carga horária mínima de oito horas.



Este treinamento é essencial para capacitar os trabalhadores a reconhecerem e mitigarem os riscos associados às atividades realizadas a mais de dois metros de altura. O conteúdo do curso abrange normas e regulamentos aplicáveis, análise de risco, medidas de prevenção e controle, e o uso adequado de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs). Além disso, os trabalhadores aprendem sobre procedimentos em situações de emergência e técnicas de resgate e primeiros socorros.



Para garantir a eficácia do treinamento, é importante que ele seja ministrado por profissionais qualificados com experiência prática em segurança do trabalho em altura. O treinamento inicial deve ser seguido por reciclagens periódicas a cada dois anos ou sempre que houver mudanças nos procedimentos, condições de trabalho, ou após afastamentos prolongados dos trabalhadores. Este processo de capacitação contínua assegura que os trabalhadores mantenham-se atualizados sobre as melhores práticas de segurança e estejam preparados para enfrentar os desafios específicos de suas atividades em altura.



O que é piso de referência NR 35?

O "piso de referência" na Norma Regulamentadora 35 (NR 35) refere-se ao nível inferior a partir do qual se mede a altura para considerar um trabalho como "em altura". De acordo com a NR 35, trabalho em altura é toda atividade executada a mais de dois metros acima do nível do piso de referência, onde há risco de queda. Este conceito é crucial para determinar as medidas de segurança necessárias e garantir que as atividades sejam realizadas de maneira segura e conforme as regulamentações vigentes.



A definição clara de um piso de referência facilita a aplicação da norma, eliminando dúvidas sobre quando as medidas de proteção devem ser implementadas. As empresas, como a MA Consultoria, que se destacam no setor de segurança do trabalho, utilizam esta referência para planejar e organizar os trabalhos em altura, assegurando que todos os procedimentos de segurança sejam rigorosamente seguidos. Além disso, essa abordagem ajuda a garantir que os trabalhadores estejam sempre protegidos contra os riscos associados a quedas, promovendo um ambiente de trabalho mais seguro e conforme as exigências regulamentares.

Quanto custa em média um curso de NR 35?

A MA Consultoria e Treinamentos, localizada em Belo Horizonte, é especializada no curso NR35 – Trabalho em Altura. É oferecido uma formação abrangente que inclui tanto a parte teórica quanto a prática, abordando identificação de riscos, medidas de prevenção, uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), e técnicas de resgate, tudo em conformidade com as normas do Ministério do Trabalho. Nossas instalações modernas permitem simulações realistas, garantindo um aprendizado eficaz e seguro.



Os cursos de NR 35 na MA Consultoria têm preços variados: o curso on-line custa em média R$280,00, enquanto o curso presencial, realizado todas as terças-feiras em Belo Horizonte, custa aproximadamente R$450,00.



Além dos cursos, também é oferecido serviços de empréstimo e aluguel de estruturas e equipamentos para treinamentos, mantendo rigorosos padrões de segurança. Com instrutores experientes e certificados, focamos na entrega de conteúdo atualizado e relevante, preparando profissionais para atuar com segurança em trabalhos em altura.



O que a norma NR 35 considera como trabalho em altura?

A Norma Regulamentadora 35 (NR 35) considera trabalho em altura toda atividade executada acima de 2 metros do nível inferior, onde haja risco de queda. A NR-35 estabelece os requisitos mínimos e as medidas de proteção para o trabalho em altura, visando garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente com esta atividade.



Dessa forma, é essencial que os empregadores adotem medidas de prevenção adequadas, como a capacitação dos trabalhadores, a implementação de sistemas de proteção coletiva e individual, e a realização de inspeções e manutenções periódicas nos equipamentos utilizados. Além disso, é fundamental que os trabalhadores sejam treinados e conscientizados sobre os riscos envolvidos e as práticas seguras para a execução de suas atividades.



A NR 35 é fundamental para a proteção dos trabalhadores que realizam atividades em altura, estabelecendo diretrizes claras para a prevenção de acidentes e a promoção da segurança. O cumprimento rigoroso dessas normas, aliado à conscientização e ao treinamento contínuo dos trabalhadores, é crucial para reduzir os riscos e garantir um ambiente de trabalho seguro. A implementação adequada das medidas de proteção não só preserva a integridade física dos trabalhadores, mas também contribui para a eficiência e a produtividade das operações realizadas em altura.