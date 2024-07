A organização do tempo é fundamental para o sucesso do seu TCC

Fazer um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) em Administração nem sempre é uma tarefa fácil, mas algumas dicas podem facilitar esse processo. Primeiramente, a escolha do tema faz toda a diferença, opte por um assunto que você tenha interesse e afinidade, isso tornará a pesquisa mais agradável e menos cansativa. Além disso, escolha um tema que tenha relevância atual e prática no campo da Administração, pois isso pode agregar valor ao seu trabalho e à sua carreira futura.

Pesquise previamente sobre o tema para garantir que há bibliografia suficiente e que ele é viável de ser investigado dentro do tempo disponível. Consulte seus professores e orientadores, eles ajudarão a direcionar sua pesquisa.

Outra dica importante é delimitar bem o tema, ser específico evita que o trabalho se torne muito abrangente e difícil de conduzir. Organize seu tempo, crie um cronograma com todas as etapas do trabalho e siga-o para evitar atrasos.

1. Escolha um tema de interesse e afinidade



Essa é uma das primeiras dicas de como fazer TCC! Escolha um tema que desperte seu interesse e com o qual tenha afinidade. Um tema que você goste tornará o processo de pesquisa e escrita mais agradável e motivador.

A jornalista Daiane de Souza afirma: “Além disso, ter uma afinidade com o tema facilita a compreensão e aprofundamento no assunto, o que refletirá na qualidade do seu trabalho. Lembre-se de que você passará um bom tempo envolvido com o tema escolhido, por isso, opte por algo que realmente desperte sua curiosidade e paixão”

2. Relevância atual e prática do tema

Após escolher um tema de interesse, assegure que ele tenha relevância atual e prática no campo da Administração. Um tema relevante não só captará a atenção de quem irá avaliar seu trabalho, mas também poderá agregar valor à sua carreira futura.

Temas que abordam problemas contemporâneos, tendências de mercado, novas tecnologias ou mudanças nas práticas de gestão são geralmente bem-vindos. Certifique-se de que seu tema possa contribuir com novas ideias ou soluções para o campo da Administração.



3. Bibliografia suficiente



Antes de finalizar a escolha do tema, realize uma pesquisa preliminar para verificar se há bibliografia suficiente disponível. Um TCC bem fundamentado depende de uma base teórica forte, requerendo acesso a livros, artigos, teses e outros materiais acadêmicos.

Verifique em bibliotecas, bases de dados acadêmicas e revistas científicas se há material suficiente para embasar sua pesquisa. Dessa forma, evitará surpresas desagradáveis durante o desenvolvimento do trabalho e garantirá que você tenha fontes confiáveis para apoiar suas argumentações.



4. Delimite o tema



Um dos erros comuns ao elaborar um TCC é escolher um tema muito amplo. Para evitar isso, delimite bem o tema, tornando-o específico. Quanto mais focado for o seu tema, mais fácil será conduzir a pesquisa e manter o trabalho coeso e objetivo.

Um tema específico permite que você aprofunde a análise e forneça insights detalhados sobre o assunto. Por exemplo, ao invés de escolher um tema genérico como “Gestão de Pessoas”, você pode delimitar para “Impacto das Práticas de Gestão de Pessoas na Motivação dos Funcionários em Empresas de Tecnologia”.



5. Tenha um cronograma detalhado



A organização do tempo é fundamental para o sucesso do seu TCC. Crie um cronograma detalhado, dividindo o trabalho em etapas como escolha do tema, pesquisa bibliográfica, elaboração do projeto, coleta de dados, análise dos dados, redação e revisão.

Defina prazos realistas para cada etapa e siga-os. Utilizar ferramentas de gestão de projetos, como Trello ou Microsoft Project, é interessante para manter o controle das tarefas e prazos. A disciplina na organização do tempo ajudará a evitar atrasos e garantir que você cumpra todos os requisitos dentro do prazo estipulado.



6. Revise o trabalho e peça feedback



Por fim, revise seu trabalho várias vezes para certificar-se da qualidade e coerência do conteúdo. A revisão deve incluir tanto aspectos gramaticais e ortográficos quanto a consistência das argumentações e a clareza das ideias apresentadas.

Além disso, peça feedback de colegas, professores ou profissionais da área. Uma visão externa identifica pontos de melhoria que você não percebeu e fornece sugestões. Incorporar o feedback recebido aumentará suas chances de obter uma boa avaliação.



