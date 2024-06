É importante ter todo o cuidado no armazenamento das criptomoedas para evitar a ação dos hackers

Uma das principais dúvidas para quem pretende ingressar no mercado de criptomoedas é com relação a segurança das mesmas. Afinal, elas são moedas virtuais, e o receio das pessoas em sofrer algum tipo de golpe sempre existe.



A compra de criptomoedas, contudo, é uma operação em geral bastante segura, desde que tomemos determinados cuidados. Principalmente ao escolher plataformas seguras, confiáveis e com boa reputação.



Essas moedas virtuais são registradas em blockchains, que são um banco de dados avançado. Esse tipo de configuração compartilha todas as informações e armazena seus dados em blocos interligados em uma cadeia. Assim, é impossível excluir ou mesmo modificar essa cadeia sem autorização.



Principais cuidados para negociar criptomoeda on-line

Para que o usuário possa realizar suas aplicações com segurança, é importante dar maior atenção, entre outros aspectos, aos 3 pontos a seguir.

1. Pesquise sobre a moeda que você almeja



Para começar, é recomendado fazer um levantamento sobre a moeda que você pretende adquirir. Uma boa tática é realizar uma boa pesquisa para conhecer o histórico de desempenho de uma determinada moeda, sua liquidez, como surgiu e comentários dos especialistas sobre a mesma.

2. A importância de uma exchange ou corretora



Procure realizar suas aplicações através de uma exchange ou corretora, elas fazem toda a intermediação entre o vendedor e o comprador. Esse serviço não é gratuito, portanto, escolha com atenção.

3. Avalie as negociações da moeda



Outro aspecto é avaliar o volume de negociações no mercado da moeda. Isso permite ao interessado saber o número de operações tanto de compra quanto de venda.

Variações e movimentações

É necessário ter sempre em mente que a compra de criptomoedas é tal qual a compra de ações, um tipo de renda variável com suas vantagens e desvantagens. Sendo assim, o perfil do investidor deve ser levado em conta.

Dentre as vantagens das criptomoedas está a possibilidade de diversificar ainda mais sua carteira de investimentos. Além do mais, todas as negociações que envolvem os criptoativos podem ser realizadas a qualquer dia da semana e em qualquer horário - não existe absolutamente nenhum impedimento nesse sentido.

Na verdade, como qualquer outro investimento de renda variável, existem também desvantagens. Estamos falando aqui de volatilidade e uma certa dificuldade em utilizar as criptomoedas como meio de pagamento de serviços e produtos, dependendo.

Como investir com segurança em criptomoedas ?

Um dos maiores problemas encontrados pelos usuários no momento de realizar seus investimentos em criptomoedas está relacionado à segurança das exchanges, e não propriamente as criptomoedas em si.



Essas empresas, afinal, estão sempre na mira de hackers, por exemplo, mas a questão não se limita a isso. É preciso, assim, realizar uma boa análise, pesquisando nas redes sociais sites como o Reclame Aqui ou até com amigos e conhecidos mais experientes nesse tipo de aplicação.



Nas exchanges, os preços das criptomoedas variam de acordo com a lei da oferta e da procura. Não existe uma grande variação de preço, mas vale a pena pesquisar antes mesmo de fazer seu investimento.



Nelas podemos comprar, vender, trocar e até mesmo guardar suas criptomoedas. No entanto, elas não têm qualquer tipo de supervisão, seja do Banco Central, seja da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Dessa maneira, escolha bem onde e como guardar seus criptoativos.

Como fazer o armazenamento adequado de criptoativos?

É importante ter todo o cuidado no armazenamento das criptomoedas para evitar a ação dos hackers. Elas devem estar em carteiras digitais protegidas, também conhecidas como wallets.



Com as wallets, os usuários têm acesso aos seus ativos digitais e podem enviar suas moedas sem qualquer intermediário. Para guardar nossos criptoativos existem vários tipos de wallets. Entre as principais temos:

Hot wallets



Hot Wallets são carteiras conectadas à internet, geralmente acessadas por celulares através de senha. O único problema desse tipo de carteira é que, por estarem conectadas, acabam sendo mais vulneráveis aos ataques hackers.

Cold Wallet



Cold Wallets são muito indicadas para quem conta um maior volume de aplicações. Aqui, somente seu usuário tem a chave de acesso e elas não estão conectadas à internet.

Warm Wallets



Warm Wallets usam uma senha com 12 dígitos e também são conectadas à internet. Trata-se de uma boa opção para quem gosta de ter tudo na mão através de um aparelho celular.

Abrindo sua conta exchange

Abrir uma conta em uma Exchange, como, por exemplo, a Binance, e começar a investir é um processo que não demanda muito tempo e qualquer pessoa pode fazer. O passo a passo é simples e a plataforma é fácil de usar.



Acesse o site da corretora, preencha seu endereço de e-mail ou ainda seu número de telefone, crie uma senha segura e em seguida realize a verificação de identidade, informando seus dados pessoais. Lembre-se sempre de pesquisar bastante sobre as moedas e ir além de uma opinião ou outra sobre as moedas virtuais; escolha a que mais se adapta a seu perfil de investidor e necessidades.