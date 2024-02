Affiliate Top é um programa de afiliados líder ao qual muitos webmasters, blogueiros e profissionais de marketing sonham em aderir. Isso não é nenhuma surpresa porque o Affiliate Top oferece até 90% em RevShare (distribuição de rendimentos), atendimento 24 horas todos os dias da semana e em mais de 8 idiomas, materiais promocionais gratuitos e muito mais. Nenhum outro programa de afiliados oferece isso. Confira a seguir o que o programa Affiliate Top pode oferecer aos seus afiliados.

Benefícios do Affiliate Top

O Affiliate Top está no mercado há 10 anos. Oferecendo uma série de vantagens, ele se tornou uma escolha atraente para quem procura maximizar o seu potencial de ganhos on-line. Confira a seguir.

Cadastro rápido: faça login em sua conta de parceiro e comece a promover Binomo e Stockity imediatamente. Sem precisar aprovar ou verificar.

Trabalhe com todas as localizações: CIS, Latam, Índia, Indonésia, Ucrânia, Cazaquistão, Paquistão, Turquia, etc.

Novos parceiros do Affiliate Top ganham 70% no RevShare. Com o tempo, essa marca pode crescer até 90%. Esta é a maior rentabilidade entre os programas de afiliados do nicho. Ferramentas analíticas. Use estatísticas e análises de tráfego detalhadas para otimizar sua estratégia de marketing.

Use estatísticas e análises de tráfego detalhadas para otimizar sua estratégia de marketing. Materiais promocionais. Obtenha banners, empréstimos e materiais de marketing gratuitos para sites, blogs ou redes sociais.

Obtenha banners, empréstimos e materiais de marketing gratuitos para sites, blogs ou redes sociais. Pagamentos semanais. Você recebe de forma consistente, uma vez por semana, às quintas-feiras, sem atrasos ou deduções.

Você recebe de forma consistente, uma vez por semana, às quintas-feiras, sem atrasos ou deduções. Suporte em 8 idiomas. A interface para afiliados está disponível em 8 idiomas (inglês, indonésio, vietnamita, russo, turco, cazaque, português e espanhol). A equipe de atendimento também responderá em um desses idiomas.

A interface para afiliados está disponível em 8 idiomas (inglês, indonésio, vietnamita, russo, turco, cazaque, português e espanhol). A equipe de atendimento também responderá em um desses idiomas. Postbacks instantâneos. O programa Affiliate Top tem instruções detalhadas sobre como configurá-los. Personalize o postback nas campanhas principais ou específicas. O mesmo vale para as subcontas.

O programa Affiliate Top tem instruções detalhadas sobre como configurá-los. Personalize o postback nas campanhas principais ou específicas. O mesmo vale para as subcontas. Bot do Telegram que notifica você sobre novos depósitos, cadastros, atualizações de saldo e muito mais.

Agora, vamos descobrir como se tornar um afiliado Affiliate Top e começar a ganhar bastante dinheiro.

Quem pode se tornar um afiliado Affiliate Top

A beleza do Affiliate Top reside na sua inclusão. Seja você um blogueiro, influenciador, dono de site ou um profissional de marketing, o programa de afiliados Affiliate Top permite que você monetize seu público de forma eficaz.

Se você cansou de promover a Bimomo ou Stockity, junte-se ao programa de indicação Affiliate Top. Convide seus amigos e assinantes para aderir ao programa de afiliados e receba 5% de seus ganhos.

Modelos de parceria

O programa de afiliados oferece três modelos de cooperação:

- Participação na receita - apenas para afiliados Binomo. Novos usuários recebem 70% do lucro da plataforma de cada trader atraído. O percentual de lucro pode chegar a 90% e depende da FTD.

- Participação no volume de negócios - para afiliados Binomo e Stockity. A taxa chega a 10% do volume de negócios mensal dos traders atraídos (excluindo comissão).

- Esquema Híbrido - a ser discutido com um gerente pessoal mediante solicitação.

Como você pode ver, o Affiliate Top oferece taxas lucrativas como RevShare com um dos maiores rendimentos do nicho.

Como sacar dinheiro do Affiliate Top

Os pagamentos no programa de afiliados Affiliate Top são fixados uma vez por semana, às quintas-feiras. O valor mínimo de saque é de US$ 10.

Os seguintes métodos de pagamento estão disponíveis para sacar dinheiro do programa de afiliados: BTC, LTC, Pix, LinkAja, USDT, GoPay, Transferência Bancária, AdvCash, Dana, Ovo, ShopeePay, Papara, Índia IMPS Bank transfer, LinkAja.

Adicione seu método de pagamento para sacar fundos. Vá em "Finanças" - "Informações de pagamento" e clique em "Adicionar novo método".

Não fique com dúvidas

Affiliate Top é um programa que oferece altos pagamentos para seus afiliados. Desde o início, você ganha 70% de RevShare dos ganhos da plataforma. Existe a oportunidade de obter até 10% para o volume de negócios mensal dos seus traders indicados, bem como de trabalhar num modelo híbrido. Seu gabinete de afiliados possui materiais promocionais já preparados em vários idiomas, estatísticas detalhadas, postbacks e outras ferramentas.

O que está esperando? Junte-se já ao programa de parceiros Affiliate Top, promova a Binomo e Stockity e receba comissões generosas por seus esforços!