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Redução da jornada de trabalho: os benefícios para a saúde mental

Propostas no Congresso debatem redução de jornada; especialistas apontam impacto positivo de mais tempo livre na saúde mental

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Iris Aguiar
Iris Aguiar
Repórter
Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.
18/05/2026 10:37 - atualizado em 18/05/2026 15:27

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Redução da jornada de trabalho: os benefícios para a saúde mental
O descanso e o bem-estar, essenciais para a saúde mental e produtividade, são pontos-chave na discussão sobre a redução da jornada de trabalho. crédito: Pexels

A discussão sobre a redução da jornada de trabalho avança no Brasil, impulsionada por diferentes propostas em análise no Congresso Nacional. O debate, que coloca a saúde mental do trabalhador como ponto central, abrange desde a redução da carga semanal de 44 para 40 horas até modelos que preveem uma semana de quatro dias úteis. A premissa é que menos tempo no trabalho pode resultar em mais bem-estar e produtividade.

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A ideia central é simples: mais tempo livre permite que as pessoas se recuperem de fato da rotina profissional. Com essa folga adicional, a mente e o corpo conseguem se desconectar das pressões do trabalho, o que combate diretamente o esgotamento, conhecido como burnout, e a ansiedade.

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Esse tempo adicional não significa apenas mais lazer. Ele representa uma oportunidade para organizar a vida pessoal sem o acúmulo de tarefas que normalmente sobrecarregam o fim de semana. O resultado é um retorno ao trabalho com mais energia, foco e criatividade.

Mais qualidade de vida, melhor desempenho

A redução da jornada permite que o trabalhador tenha mais controle sobre seu próprio tempo. Esse equilíbrio entre vida profissional e pessoal é um dos pilares para a manutenção da saúde mental. A mudança impacta diretamente na rotina, abrindo espaço para atividades que antes eram difíceis de encaixar.

Com mais tempo livre durante a semana, as pessoas podem, por exemplo:

  • resolver pendências pessoais, como ir ao banco ou a consultas médicas, sem pressa;

  • dedicar mais tempo à família e aos amigos, fortalecendo laços afetivos;

  • cuidar da saúde física, com a prática regular de exercícios;

  • investir em hobbies, cursos ou outras atividades que promovam o bem-estar.

Para as empresas, os benefícios também são claros. Estudos internacionais e projetos-piloto mostram que a produtividade tende a se manter ou até aumentar. Isso acontece porque equipes mais descansadas e felizes são mais engajadas e eficientes em suas tarefas.

Além disso, a oferta de uma jornada de trabalho reduzida funciona como um forte atrativo para novos talentos e ajuda a reter os funcionários atuais, diminuindo os custos com rotatividade. A mudança cultural foca em resultados entregues, e não apenas em horas cumpridas.

Enquanto o debate avança no legislativo brasileiro, os resultados observados em testes internacionais servem como um forte argumento de que trabalhar menos pode, na verdade, significar trabalhar melhor para todos.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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