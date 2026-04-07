Mais Médicos abre 121 vagas para atendimento básico em Minas

O Ministério da Saúde abriu 121 vagas do programa Mais Médicos para atuação em Minas Gerais, com foco no reforço da atenção primária à saúde. As inscrições podem ser feitas até esta quarta-feira (8/4), por meio da plataforma oficial de provimento, e as oportunidades são destinadas principalmente a regiões com maior carência de profissionais.

Do total de vagas no estado, 116 são para equipes da Estratégia de Saúde da Família, três para o Consultório na Rua, voltado ao atendimento de pessoas em situação de vulnerabilidade, e duas para o Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI). Atualmente, Minas Gerais conta com mais de 2 mil médicos em atividade pelo programa.



Em âmbito nacional, o novo edital, que integra o 45º ciclo do Mais Médicos, oferece mais de 1.500 vagas distribuídas em áreas prioritárias do Sistema Único de Saúde (SUS). Ao todo, o programa reúne cerca de 26 mil profissionais em atuação no país.

As vagas estão divididas entre equipes de Saúde da Família (1.351), Consultório na Rua (75) e Distritos Sanitários Especiais Indígenas (98). Os profissionais selecionados terão atuação prevista por até 48 meses.

Segundo o secretário de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, Felipe Proenço, a iniciativa busca ampliar o acesso à assistência médica e reduzir a desigualdade na distribuição de profissionais. Ele destacou que a presença de médicos em regiões mais vulneráveis contribui para melhorar a resolutividade da atenção básica e a integração entre os níveis de atendimento no SUS.

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O edital faz parte de uma estratégia do governo federal que articula formação, provimento e educação em serviço.