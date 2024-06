Os interessados devem comparecer nas unidades do Sine do BH Resolve ou do Barreiro e apresentar o RG, CPF e a Carteira de Trabalho

Nesta semana, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) está realizando o primeiro mutirão de emprego de junho. Nesta terça-feira (4/6) foram ofertadas vagas para fiscal de loja e auxiliar de limpeza. Amanhã serão ofertadas vagas de repositor de mercadorias, operador de empilhadeira, atendente do setor de hortifrutigranjeiros, operador de vendas (lojas), operador de caixa e fiscal de loja. Ao todo, 138 oportunidades serão ofertadas.





Os interessados devem comparecer nas unidades do Sine do BH Resolve ou do Barreiro e apresentar o RG, CPF e a Carteira de Trabalho. Os inscritos participarão de um processo seletivo com entrevista e serão encaminhados para as funções. As vagas são para trabalhar em empresas como Verzani e Sandrini, Mineirão Atacarejo (EPA), Maple Bear e Mart Minas.





As vagas são para nível médio ou fundamental e também existe oportunidade para jovens aprendizes.

Quem busca vaga de repositor de mercadorias, na modalidade Jovem Aprendiz, deve ir ao Sine BH Resolve nessa quarta-feira (5/6), das 8h30 às 11h. Já quem busca vagas como operador de empilhadeira, atendente do setor de hortifrutigranjeiros, operador de vendas (lojas), operador de caixa e fiscal de loja devem se deslocar ao Sine do Barreiro, também nesta quarta, das 8h30 às 14h.





Serviço:

Sine do BH Resolve

Avenida Santos Dumont, 363, Centro

Sine do Barreiro



Rua Barão de Coromandel, 982, Barreiro