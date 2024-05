Mais de mil pessoas foram atendidas e encaminhadas para uma vaga de trabalho durante o Feirão de Empregos que aconteceu nesta quinta-feira (2/5), segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). Foram oferecidas 2.419 vagas em várias áreas para candidatos com ou sem experiência. A PBH informou que houve contratações imediatas, indicações para exame admissional e encaminhamentos para entrevistas.

O evento, promovido em parceria com 23 empresas, também ofereceu oportunidades para jovem aprendiz e pessoas com deficiência. “É muita gente que vai ser agraciada com uma vaga. Conversei com um rapaz que já está com o emprego na mão. É isso que Belo Horizonte precisa. Gerar oportunidades”, ressaltou o prefeito Fuad Noman, que visitou o feirão no Centro de Referência das Juventudes (CRJ).

De olho nas várias opções, a candidata Izabel Cristina de Souza, de 41 anos, se inscreveu em quatro empresas e saiu confiante com o encaminhamento para vaga de operadora de caixa. “Esse evento aumenta as chances para as pessoas que estão desempregadas conseguirem uma vaga. Tenho boas expectativas”, comemorou.

Além do processo seletivo, as pessoas participaram de palestras com orientações sobre o mercado de trabalho, além de receberem serviços como aferição de pressão e massagem. Também foi feito um sorteio para cursos de qualificação profissional com bolsa de 100%.

Entre as profissões demandadas estão operador de caixa, repositor de mercadorias, auxiliar de cozinha, cozinheiro, confeiteiro, churrasqueiro, garçom, frentista, atendente de loja, recepcionista, auxiliar de limpeza e operador de telemarketing.

Ainda de acordo com a PBH, quem não conseguiu participar do feirão pode acessar a plataforma de intermediação para vagas de emprego da Prefeitura, o GOBH, para acesso a outras oportunidades oferecidas diariamente.