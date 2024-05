Um Feirão de Empregos inédito, realizado nesta quinta-feira (2/5), no Centro de Referência das Juventudes (CRJ), no Centro de Belo Horizonte, vai ofertar mais de duas mil vagas. O evento, promovido pela prefeitura da capital, conta com a parceria de 23 empresas (veja lista abaixo) e ocorre das 9h às 16h.

As oportunidades são para candidatos com ensino médio e fundamental, com ou sem experiência em várias áreas. Entre as profissões demandadas estão operador de caixa, repositor de mercadorias, auxiliar de cozinha, cozinheiro, confeiteiro, churrasqueiro, garçom, frentista, atendente de loja, recepcionista, auxiliar de limpeza e operador de telemarketing. Haverá vagas para pessoas com deficiência.

Para se candidatar é necessário apresentar documentos pessoais (RG e CPF) e carteira de trabalho (física ou digital). O evento também conta com a oferta de vagas de emprego para aprendiz.

Os participantes que desejarem vão poder se cadastrar no Sistema Nacional de Emprego (Sine) e serão orientados a se inscrever na plataforma de intermediação para vagas de emprego da PBH “GOBH”. Eles poderão, ainda, ser encaminhados para entrevistas com empreendimentos que estarão no local.

O evento vai contar com palestras e divulgação de cursos com as empresas Junior Achievement (JA), Instituto de Pesquisas e Projetos Empreendedores (IPPE) e do Centro Brasileiro de Cursos (Cebrac). A Organização Internacional para as Migrações (OIM) participa do evento para dar orientações sobre os serviços da instituição.

Neste ano, 2.670 vagas já foram ofertadas em 44 eventos nas unidades do Sine do Barreiro e do BH Resolve.

Oportunidade única

Segundo o prefeito de BH, Fuad Noman, o evento se destaca pela amplitude e vai colocar em contato quem está em busca de emprego e as empresas que estão precisando de funcionários. "Este não é o primeiro evento, já são vários eventos, esse talvez seja o mais amplo, mais abrangente, porque a gente conseguiu reunir aqui pessoas que ajudam no treinamento, pessoas que dão palestras, empresas, entidades, que orientam as pessoas da sua qualificação, até na preparação do seu currículo.", afirmou Fuad.



O Itiner Santana, de 46 anos, está em busca de emprego em Belo Horizonte. Ele, que está desempregado há seis meses, tenta uma vaga fixa como fiscal de loja e acredita que o feirão será uma boa oportunidade para conseguir se reposicionar no mercado de trabalho. “O feirão vai ajudar muito as pessoas que estão paradas, desempregadas.”, diz.

Serviço:

Feirão de Empregos em BH

Centro de Referência das Juventudes (CRJ) - Rua Guaicurus, 50 - Centro, Belo Horizonte

9h às 16h

Confira as empresas participantes: