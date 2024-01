As inscrições para o concurso público da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) já estão abertas. A edição de 2024 do Curso de Formação de Soldados (CFSd 2024) conta com 2.901 vagas, e é possível se inscrever até 6 de fevereiro.

O concurso possui três fases: prova objetiva de conhecimentos, avaliação psicológica e exames médicos e, por fim, avaliação física militar. Os aprovados iniciarão o curso de formação, que dura nove meses e ocorre em tempo integral na Escola de Formação de Soldados (EFSd), da Academia de Polícia Militar (APM), em Belo Horizonte, e nas Companhias de Ensino e Treinamento da PM no interior.

Enquanto o discente estiver fazendo o curso, ele terá direito à remuneração, abono fardamento, assistência médico-hospitalar, psicológica e odontológica, conforme previsto na legislação em vigor.

Para ingressar no CFSd da PMMG, existem alguns requisitos, previstos no art. 5º da Lei nº 5.301/1969. É necessário ser brasileiro (a), ter nível superior de escolaridade, estar quite com as obrigações eleitorais e militares, ter entre 18 e 30 anos de idade, ter Carteira Nacional de Habilitação válida, no mínimo na categoria “B” e ter altura mínima de 1,60 metro.

O candidato também deve possuir idoneidade moral, sanidade física e mental, ser aprovado em avaliação psicológica e não apresentar tatuagem visível que seja, por seu significado, incompatível com o exercício das atividades de policial militar.

Estão disponíveis no site da PMMG mais informações sobre o edital. A inscrição do concurso também é realizada pela internet.