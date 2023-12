Impulsionado pela revolução digital, o mercado de trabalho vem se transformando a passos largos. Assim como novas profissões podem ser criadas com o passar dos anos, muitas das carreiras que estão hoje em destaque sequer existiam até algum tempo atrás. Diante desse cenário, o Guia Salarial Robert Half 2024 mapeou as profissões que podem dominar o futuro do trabalho.

"Em um mercado dinâmico e em constante evolução, essas carreiras não apenas antecipam necessidades emergentes como também refletem demandas atuais, pois já acompanhamos a ascensão de profissões com o potencial de moldar e definir padrões para o futuro”, destaca Lucas Nogueira, diretor regional da Robert Half.

Segundo o executivo, de modo geral, as empresas abraçaram os processos de inovação e desenvolvimento. “Como resultado, boa parte dos cargos destacados absorvem o impacto da tecnologia nas relações de trabalho e exigem amadurecimento na análise de dados, facilidade na operação de sistemas e domínio das ferramentas digitais disponíveis”.

Leia: E se nada der certo? Você tem um plano B para o seu futuro profissional?

Confira o levantamento de profissões



Engenharia

Especialista em sustentabilidade - focado(a) em desenvolver soluções sustentáveis para desafios complexos. Busca inovações que integram eficiência e responsabilidade ambiental;

Engenheiro(a) em inteligência artificial - utiliza algoritmos avançados para impulsionar processos de automação e criar sistemas inteligentes, capazes de aprender e se adaptar;

Engenheiro(a) de dados - responsável por gerenciar, otimizar e monitorar a captação, armazenamento e distribuição de dados em toda a organização;



Jurídico

Venture capital - estrutura transações de investimentos e oferece aconselhamento jurídico para startups e empresas em crescimento;

Propriedade intelectual/inovação/tecnologia - foca na proteção e gestão de ativos intelectuais, impulsionando a inovação;

Life Sciences - atua na assessoria jurídica específica para questões legais relacionadas às ciências da vida, como regulamentações de produtos farmacêuticos e biotecnologia;

Privacidade e proteção de dados - responsável por garantir conformidade com as normas de privacidade e implementar políticas para proteção de informações sensíveis;

Infraestrutura em geral/aeronáutico/marítimo - lida com os aspectos jurídicos relacionados aos projetos de infraestrutura, aviação e navegação, garantindo conformidade com as regulamentações;



Mercado Financeiro

ESG - especializado(a) em investimentos alinhados com critérios ambientais, sociais e de governança, promovendo práticas sustentáveis;

Business Intelligence - utiliza dados financeiros para gerar insights estratégicos, que apoiam decisões e impulsionam o desempenho;

Private Banking - responsável por oferecer serviços financeiros personalizados a clientes de alta renda, gerenciando e otimizando portfólios de investimentos;

Áreas regulatórias (Compliance/KYC/Data Protection) - garante conformidade com normas financeiras e atua na prevenção de lavagem de dinheiro e proteção de dados;

M&A - especializado em fusões e aquisições, liderando processos legais para garantir transações bem-sucedidas;

Recursos Humanos

Especialista em DEI - responsável pelo planejamento, execução e monitoramento de estratégias que tenham como foco a inclusão das pessoas nas empresas.

People Analytics - realiza o processo de coleta, análise e geração de insights baseados em dados para a gestão de pessoas.

Especialista em felicidade corporativa - foca na criação de ambientes de trabalho positivos, no mapeamento de clima organizacional e na promoção do bem-estar dos colaboradores;



Seguros

UX/UI - desenvolve experiências de usuário intuitivas e interfaces atrativas para otimizar a interação dos clientes com produtos e serviços de seguros;

Atuário - analisa riscos e utiliza modelos estatísticos para precificar seguros e prever eventos futuros em busca de sustentabilidade financeira;

Comercial/Vendas - responsável por estratégias de vendas e desenvolvimento de negócios no setor de seguros;

Subscrição - avalia e precifica riscos, determinando a aceitabilidade de apólices de seguro com base em informações detalhadas;



Tecnologia

Especialista em IOT - desenvolve soluções inovadoras para a Internet das Coisas, integrando dispositivos e sistemas para melhorar eficiência e conectividade

Especialista em Salesforce - implementa e otimiza soluções Salesforce para melhorar processos de vendas, marketing e atendimento ao cliente.

Especialista em Machine Learning - tem como função desenvolver cálculos, simular cenários de decisão e avaliar periodicamente os resultados gerados por esses sistemas.

Cientista de dados - analisa altos volumes de dados para extrair insights valiosos e direcionar decisões estratégicas;

Especialista em segurança da informação - protege sistemas e dados contra ameaças cibernéticas com a implementação de medidas de segurança robustas;



Vendas e Marketing

Especialista em Business Intelligence - utiliza dados para direcionar estratégias de marketing, otimizar campanhas e maximizar o retorno sobre o investimento;

Analista de dados - coleta e analisa dados para identificar tendências de mercado e otimizar a eficácia das estratégias de marketing;

Especialista em transformação digital - lidera iniciativas para a modernização dos processos de vendas e marketing, integrando tecnologias digitais para impulsionar o crescimento da empresa;

“O levantamento funciona como um ótimo termômetro para indicar onde os profissionais, tanto aqueles em busca por recolocação quanto os que vislumbram uma mudança de carreira, podem priorizar seus esforços em qualificação. Do ponto de vista das empresas, o recrutamento especializado torna-se uma peça-chave nesse cenário, conectando esses talentos disputados às organizações que buscam inovação e excelência”, finaliza o diretor regional da Robert Half.

Guia Salarial 2024 da Robert Half

O Guia Salarial da Robert Half é uma das mais respeitadas fontes de informação sobre remuneração e tendências de recrutamento para auxiliar empresas e profissionais a tomarem as melhores decisões. Traz a tabela salarial de mais de 300 cargos em diversas áreas, apresenta profissões e habilidades mais demandadas em todas as divisões de atuação da consultoria, com dados que refletem a realidade de vagas trabalhadas na consultria e informações das salas de entrevista. Para acessar o gui 2024 só clicar neste link.