A Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH) publicou, neste sábado (16/12), edital para preencher 91 vagas imediatas. O documento, divulgado no Diário Oficial do Município, traz oportunidades de níveis médio e superior, com salários de até R$ 11,7 mil. As inscrições serão abertas em 19 de fevereiro de 2024, a partir das 16h, e encerram em 19 de março de 2024, no mesmo horário.

Do total de vagas, 59 são destinadas a cargos de nível médio, enquanto 32 são para nível superior. Destas, 20% são reservadas aos candidatos negros e 10% às pessoas com deficiência. As oportunidades de nível médio são exclusivas para o cargo de técnico-legislativo, enquanto as de nível superior são para 14 cargos, entre eles analista de controle interno, analista de tecnologia da informação, jornalista, procurador e publicitário.

Os salários variam de R$ 4.759,37 para técnicos-legislativos, com carga horária semanal de 30 horas, até R$ 11.727,44, reservados aos procuradores, com carga horária de 20 horas por semana. Outros cargos de nível superior têm carga horária de 30 horas semanais e salário de R$ 8.303,98.

As inscrições, com custo entre R$ 55 e R$ 75, serão realizadas no site do Instituto Consuplan. Os valores mínimos são para os cargos de nível médio, enquanto o máximo é para o cargo de procurador. Candidatos de nível superior pagarão R$ 65. As provas serão aplicadas em 28 de abril de 2024.

As provas, com duração de cinco horas, ocorrerão em Belo Horizonte, em dois turnos. Pela manhã, os candidatos de nível superior realizarão a prova, enquanto à tarde será a vez dos candidatos de nível médio. O local exato dos exames ainda não foi divulgado.

De acordo com o documento, o concurso visa preenchimento de vagas e também formação de cadastro de reserva do quadro de servidores efetivos da CMBH. Os detalhes podem ser consultados no site Instituto Consuplan.