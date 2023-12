Existe um limite para reuniões por dia no trabalho? Funcionários dizem que mais que duas horas já os deixam sobrecarregados, segundo pesquisa do Slack com 10 mil trabalhadores. Startup que aluga salas e ajuda na gestão do dia a dia de médicos capta R$ 65 milhões, e dois terços dos brasileiros não têm nenhuma reserva financeira, mostra Datafolha, e outras notícias do mercado para começar esta segunda-feira (11).

Quantas horas por dia do trabalho você passa em reuniões?

Uma pesquisa do Slack com mais de 10.000 funcionários de diferentes escalões aponta que duas horas por dia são o tempo limite para um funcionário não se sentir sobrecarregado com reuniões.

Quem afirma passar muito tempo nelas tem mais que o dobro de chances de dizer que não tem tempo suficiente para se concentrar no trabalho, aponta o levantamento da plataforma de comunicação corporativa com funcionários dos EUA, Austrália, França, Alemanha, Japão e Reino Unido.

Em números:

27% dos funcionários dizem que passam muito tempo em reuniões. Entre os executivos, isso é verdade para 55% deles.

1 em cada 4 trabalhadores acha que passa muito tempo respondendo email, fatia que sobe para 43% no caso da chefia.

Outra pesquisa, divulgada pela Microsoft no primeiro semestre deste ano, aponta que os funcionários passam dois dias de trabalho por semana em reuniões e emails.

A big tech chegou a essa conclusão após analisar a atividade de trabalhadores que utilizam os aplicativos empresariais da empresa.

Existe solução? Uma resposta para o excesso de tempo gasto em reuniões pode estar em outra parte da pesquisa do Slack.

Questionados sobre como a IA (inteligência artificial) pode ajudar no dia a dia no escritório, a resposta mais citada foi ?notas e resumos de reuniões?, seguida de ?assistência na escrita? e ?automação de fluxos de trabalho?.

"Um assistente de IA que pudesse resumir com precisão as notas de reuniões e automatizar fluxos de trabalho comuns poderia ser a chave que nos libera tempo e nos ajuda a alcançar o equilíbrio necessário para o sucesso", disse Christina Janzer, vice-presidente de pesquisa e chefe do laboratório de força de trabalho do Slack.

Mais de 80% dos trabalhadores ouvidos, porém, dizem que a IA ainda não está melhorando sua produtividade no trabalho. Entre os executivos a percepção é semelhante: 94% dizem sentir uma urgência em adotar essas ferramentas.

Sim, mas? A reclamação acerca do excesso de reuniões não encontra eco em todos os perfis de funcionários, de acordo com a pesquisa.

Cerca de 10% dos trabalhadores, principalmente aqueles com menos de um ano na firma e os com abaixo de 30 anos, dizem que passam pouco tempo em reuniões. Eles associam essa realidade a uma queda no senso de pertencimento e produtividade na empresa.