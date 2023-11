Estágio Vivo: interessados precisam ser universitários, cursando o penúltimo ou último ano do ensino superior ou do curso de tecnólogo

O Programa de Estágio da Vivo está com 500 vagas abertas para 11 cidades do país: São Paulo (SP), Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Uberlândia (MG), Brasília (DF), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Rio de Janeiro (RJ), Joinville (SC) e São José (SC). Como compromisso em proporcionar um ambiente cada vez mais diverso e inclusivo, a companhia separou 50% das oportunidades exclusivamente para talentos negros. O processo seletivo será on-line.

Os interessados em concorrer a uma das vagas precisam ser universitários, cursando o penúltimo ou último ano do ensino superior ou do curso de tecnólogo. A Vivo busca por candidatos que tenham perfil curioso e aberto ao novo com interesse para se desenvolver como profissional, além de gostar de tecnologia. Inglês e experiência não serão exigidos. Também não há limite de idade, nem restrição de curso ou universidade.

“Queremos desenvolver esses novos talentos para que tenham uma boa trajetória profissional, com muitas oportunidades”, destaca Niva Ribeiro, VP de pessoas da Vivo. Por isso, a companhia preparou uma trilha de capacitação especialmente voltada para esse público, que é composta por temas baseados nos norteadores da cultura digital colaborativa da companhia: abertura, atitude digital, curiosidade e fazer acontecer com responsabilidade. Além disso, contará com temas relevantes como o desenvolvimento de competências comportamentais; metodologias e ferramentas; cultura e diversidade; negócios; história e cultura da Vivo.

Bolsa auxílio e folga no aniversário

A bolsa auxílio é compatível com o mercado e os selecionados contarão com o Vibe, o programa de benefícios flexíveis da companhia, que tem extensa lista de vantagens adaptáveis às necessidades de cada estagiário, como vale refeição e transporte; plano de saúde e odontológico, seguro de vida e benefício academia.

Além disso, a empresa oferece programa de idiomas, day off de aniversário, smartphone com plano de voz e dados ilimitados, oferta exclusiva com descontos em linha fixa, banda larga, TV e apps gratuitos; e todos os estagiários também poderão trabalhar remotamente três vezes por semana.

O Programa de Estágio Vivo 2024 tem duração de 12 a 24 meses, a depender do ano de formação do estudante, e os selecionados serão admitidos em fevereiro de 2024. As inscrições vão até o dia 30 de novembro de 2023 e os interessados devem acessar o link.