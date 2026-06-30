Ômega-3 e Alzheimer: estudo coloca em dúvida o efeito das cápsulas no cérebro

Durante anos, cápsulas de óleo de peixe foram apresentadas como uma espécie de seguro para o cérebro, vendidas com a ideia de que o ômega-3 seria capaz de afastar o esquecimento, o declínio da memória e até a Doença de Alzheimer. No entanto, um estudo recente publicado na revista científica eBioMedicine coloca esse mito em xeque ao investigar, de forma rigorosa, se os suplementos realmente protegem a mente de idosos com alto risco de desenvolver demência.

A pesquisa focou em pessoas que, teoricamente, teriam muito a ganhar com esse tipo de intervenção. Ou seja, idosos que já apresentam maior vulnerabilidade à Doença de Alzheimer, incluindo portadores do gene APOE4, conhecido por aumentar o risco da enfermidade. Em vez de se basear apenas em questionários ou em acompanhamentos breves, o trabalho acompanhou os participantes por dois anos, com avaliação detalhada do cérebro e da performance intelectual.

Um estudo recente publicado na revista científica eBioMedicine coloca em xeque a ideia de que as cápsulas de ômega-3 realmente protegem a mente de idosos com alto risco de desenvolver demência – depositphotos.com / VadimVasenin



Como foi feito o estudo científico sobre ômega-3 e Alzheimer?

O estudo incluiu 365 idosos, com idades entre 55 e 80 anos, todos classificados como de alto risco para a Doença de Alzheimer. Ademais, muitos carregavam o gene APOE4, considerado um dos principais fatores genéticos associados à doença. Os participantes foram divididos de forma aleatória em dois grupos. Assim, um recebeu cápsulas contendo DHA, um tipo específico de ômega-3 encontrado em peixes gordurosos. Já o outro recebeu um placebo, ou seja, cápsulas sem o princípio ativo, com aparência idêntica.

Esse tipo de desenho, conhecido como estudo randomizado controlado, é considerado um dos padrões mais robustos na pesquisa clínica. Os voluntários não sabiam a qual grupo pertenciam, e os pesquisadores também não tinham essa informação durante o acompanhamento, o que reduz interferências e expectativas. Ao longo de dois anos, a equipe avaliou memória, atenção, raciocínio, além de realizar exames de imagem do cérebro e medir níveis de ômega-3 no sangue e no líquido que banha o sistema nervoso central.

Ômega-3 protege o cérebro? O que o estudo realmente encontrou

Um dos pontos centrais da pesquisa foi verificar se o suplemento de ômega-3 chegava de fato ao cérebro. As análises mostraram que, no grupo que recebeu o DHA, houve aumento claro dos níveis de ômega-3 tanto no sangue quanto no ambiente cerebral. Em outras palavras, as cápsulas foram absorvidas e atravessaram a barreira que protege o cérebro, alcançando o órgão de interesse.

Apesar disso, quando os pesquisadores compararam o desempenho cognitivo ao longo dos dois anos, os resultados foram consistentes: não houve diferença significativa entre o grupo que tomou DHA e o grupo placebo. Memória, velocidade de processamento, atenção e outras funções intelectuais seguiram trajetórias muito parecidas. Da mesma forma, exames que avaliam o declínio estrutural do cérebro, como perda de volume em regiões sensíveis à Doença de Alzheimer, não mostraram proteção relevante associada ao suplemento.

O pesquisador principal do estudo, o neurologista Dr. Hussein Yassine, professor titular da Cátedra Volke de Neurologia na Escola de Medicina Keck da Universidade do Sul da Califórnia, em Los Angeles, resumiu o achado de forma direta: Mesmo quando observamos altos níveis de ômega-3 no cérebro do grupo tratado, isso não melhorou a cognição. A frase sintetiza a principal mensagem do trabalho: o simples aumento de ômega-3 no cérebro, por meio de cápsulas, não se traduziu em proteção mensurável contra o declínio mental.

Por que comer peixe não é a mesma coisa que tomar cápsula de ômega-3?

Os resultados ajudam a explicar um aparente paradoxo. Afinal, diversos estudos observacionais mostram que pessoas que costumam comer peixe com regularidade tendem a apresentar melhor saúde cerebral e menor risco de demência. Ao mesmo tempo, ensaios clínicos com cápsulas de ômega-3 frequentemente não reproduzem esses benefícios. Essa diferença vem sendo chamada de paradoxo peixe vs cápsula.

Uma das hipóteses é que quem consome peixe com frequência, em geral, segue um padrão alimentar mais equilibrado e adota outros hábitos saudáveis. Isso inclui maior ingestão de frutas, legumes e grãos integrais e menor consumo de produtos ultraprocessados. Ademais, muitas vezes, prática regular de atividade física. Portanto, esses fatores se somam, construindo um contexto de proteção ao cérebro que vai muito além de um único nutriente isolado.

Além disso, o peixe é um alimento complexo, que oferece não apenas ácidos graxos ômega-3, mas também proteínas de boa qualidade, vitaminas (como vitamina D e algumas do complexo B), minerais (como selênio e iodo) e outros compostos bioativos. Em alimentos integrais, esses componentes interagem entre si, facilitando a absorção e modulando o efeito biológico no organismo. Já o suplemento traz, de forma concentrada, apenas uma fração desse conjunto, o que pode não reproduzir a mesma ação no cérebro.

Por que suplementos de ômega-3 podem não funcionar como muitos esperam?

Os suplementos de óleo de peixe fornecem um nutriente específico, em doses definidas, mas o funcionamento do cérebro depende de uma rede de fatores. O envelhecimento cerebral está ligado a inflamação crônica, circulação sanguínea, equilíbrio metabólico, qualidade do sono, estímulos intelectuais e interação social, entre muitos outros elementos. Concentrar expectativas em uma cápsula ignora essa complexidade.

Há também questões de dose, tempo de uso e momento da vida em que a suplementação começa. Mesmo com dois anos de acompanhamento, o estudo publicado em eBioMedicine não encontrou efeito protetor, o que sugere que, pelo menos nesse grupo de alto risco e nessa fase da vida, o DHA isolado não foi capaz de alterar o curso do declínio cognitivo. Outros trabalhos em andamento investigam se períodos ainda mais longos, combinações com outros nutrientes ou intervenções iniciadas décadas antes poderiam ter impacto diferente, mas, até o momento, a evidência consistente não respalda a ideia de prevenção garantida por cápsulas.

O cérebro envelhece influenciado por múltiplos hábitos ao longo da vida.

Um único suplemento dificilmente compensa anos de alimentação desequilibrada e sedentarismo.

Alimentos naturais oferecem conjuntos de nutrientes que atuam em sinergia.

Estudos clínicos com ômega-3 em cápsulas ainda não mostram proteção clara contra Alzheimer.

Outros trabalhos em andamento investigam se períodos ainda mais longos, combinações com outros nutrientes ou intervenções iniciadas décadas antes poderiam ter impacto diferente, mas, até o momento, a evidência consistente não respalda a ideia de prevenção garantida por cápsulas – depositphotos.com / 13-Smile



O que esse estudo sobre ômega-3 ensina sobre prevenção do Alzheimer?

A pesquisa reforça que o ômega-3 continua sendo um nutriente relevante para a saúde geral, especialmente cardiovascular e cerebral, mas indica que a forma de obtê-lo faz diferença. Em vez de apostar em soluções rápidas, as evidências atuais apontam para a importância de um conjunto de estratégias ao longo da vida. Entre elas, especialistas em neurologia e saúde pública destacam:

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Alimentação equilibrada: priorizar peixes, vegetais, frutas, leguminosas, oleaginosas e grãos integrais, limitando ultraprocessados ricos em açúcar, gorduras saturadas e sal. Atividade física regular: caminhar, praticar exercícios aeróbicos e de força ajuda a manter a circulação cerebral e a saúde do coração, que está diretamente ligada ao cérebro. Estímulo cognitivo: ler, aprender coisas novas, manter interação social e desafiar o raciocínio são formas conhecidas de favorecer a chamada reserva cognitiva. Controle de fatores de risco: cuidar da pressão arterial, do diabetes, do colesterol e do tabagismo reduz agressões contínuas ao cérebro.

Com base no estudo publicado em eBioMedicine e em trabalhos semelhantes, a mensagem que ganha força é que não há evidência sólida de que cápsulas de ômega-3, por si só, previnam o declínio cognitivo ou a Doença de Alzheimer. O nutriente segue importante dentro de um estilo de vida saudável, preferencialmente obtido em alimentos, como peixes de água fria. A prevenção da demência aparece cada vez mais associada a um conjunto de escolhas diárias, distribuídas ao longo dos anos, e não a uma única pílula ou suplemento isolado.