Demência rara pode começar pela fala: entenda os sinais iniciais da afasia progressiva primária

Afasia progressiva primária é uma condição neurológica que vem ganhando espaço nas reportagens de saúde por alterar, antes de tudo, a forma como a pessoa fala e se comunica. Trata-se de um tipo raro de demência em que as primeiras mudanças nem sempre aparecem na memória, e sim na fala do dia a dia. Pequenas pausas, dificuldade para encontrar palavras simples e frases que não saem como antes costumam chamar a atenção de familiares e médicos.

Especialistas explicam que essa alteração gradual da linguagem pode se estender por anos até que outros sintomas cognitivos surjam. Isso faz com que a afasia progressiva primária, ou APP, seja frequentemente confundida com estresse, ansiedade ou problemas emocionais. Em muitos casos, amigos e parentes apenas percebem que a pessoa está diferente ao se expressar, sem relacionar de imediato esses sinais a um quadro de demência.

A afasia progressiva primária é um tipo raro de demência em que as primeiras mudanças nem sempre aparecem na memória, e sim na fala do dia a dia – depositphotos.com / AndrewLozovyi



O que é afasia progressiva primária e como ela afeta o cérebro?

A palavra-chave para entender a afasia progressiva primária é linguagem. Nessa forma de demência, o cérebro sofre uma degeneração lenta e contínua, principalmente em áreas relacionadas à compreensão e à produção da fala. Regiões do hemisfério esquerdo, responsáveis por organizar palavras, formar frases e entender significados, vão sendo comprometidas ao longo do tempo.

Diferentemente de outras demências mais conhecidas, como o Alzheimer, em que a perda de memória costuma ser o sintoma mais evidente nos estágios iniciais, na APP o impacto inicial ocorre na capacidade de se comunicar. A pessoa continua lembrando compromissos, reconhecendo rostos e executando tarefas do cotidiano, mas encontra obstáculos para transformar pensamentos em palavras. Em linguagem médica, trata-se de um tipo de demência frontotemporal voltada para o sistema de linguagem.

Com a progressão da doença, essa degeneração pode se espalhar para outras áreas cerebrais, trazendo dificuldades adicionais, como problemas de planejamento, atenção e, em fases mais avançadas, perda de autonomia em atividades diárias. Ainda assim, o traço marcante permanece sendo o início silencioso, centrado na fala e na compreensão verbal.

Quais são os primeiros sinais de afasia progressiva primária?

Os primeiros sinais da APP costumam ser discretos. Profissionais de saúde relatam que, nas consultas iniciais, familiares descrevem episódios como frases interrompidas, trocas de palavras e pausas frequentes para lembrar termos simples. Em muitos casos, a pessoa percebe que algo está diferente, mas não consegue explicar com precisão o que mudou na própria fala.

Entre os sintomas iniciais mais observados estão:

Dificuldade para encontrar palavras , mesmo para objetos comuns ou situações rotineiras;

, mesmo para objetos comuns ou situações rotineiras; Pausas prolongadas na fala , com a frase travando no meio;

, com a frase travando no meio; Frases mais curtas e simples , como se a pessoa evitasse estruturas mais complexas;

, como se a pessoa evitasse estruturas mais complexas; Troca de termos por outros parecidos ou genéricos, como coisa ou aquilo;

por outros parecidos ou genéricos, como coisa ou aquilo; Dificuldade para compreender frases longas ou instruções mais detalhadas.

Em boa parte dos casos, a memória para fatos recentes permanece relativamente preservada no início, o que dificulta a associação com uma demência. Esse cenário pode atrasar o diagnóstico, já que a queixa principal não é esquecimento, e sim problemas de fala e de compreensão. Consultas com neurologistas e fonoaudiólogos são fundamentais para diferenciar a APP de outros quadros, como sequelas de AVC, depressão ou transtornos de ansiedade.

Por que o diagnóstico precoce é tão importante?

Embora não exista cura para a afasia progressiva primária, o diagnóstico precoce permite organizar o acompanhamento clínico e o planejamento da vida do paciente e de sua rede de apoio. A avaliação costuma envolver:

Consulta neurológica detalhada, com histórico dos sintomas e exame físico; Testes de linguagem, memória e outras funções cognitivas; Exames de imagem, como ressonância magnética, para observar estruturas cerebrais; Avaliação fonoaudiológica para mapear o tipo e o grau de dificuldade de comunicação.

Identificar a afasia progressiva primária ainda nas fases iniciais permite iniciar terapias focadas na preservação da linguagem e no treinamento de estratégias alternativas de comunicação, como o uso de gestos, escrita, aplicativos e símbolos visuais. Além disso, proporciona ao paciente e à família mais tempo para se organizar em relação a trabalho, finanças e suporte cotidiano, reduzindo impactos inesperados no futuro.

Que tratamentos existem para afasia progressiva primária?

As abordagens disponíveis atualmente não interrompem a evolução da doença, mas podem contribuir para a manutenção da autonomia e da qualidade de vida pelo maior tempo possível. As principais frentes de cuidado incluem:

Terapia fonoaudiológica , com exercícios específicos para estimular a fala, a compreensão e a nomeação de objetos;

, com exercícios específicos para estimular a fala, a compreensão e a nomeação de objetos; Treino de comunicação alternativa , como quadros de figuras, aplicativos e recursos digitais de apoio;

, como quadros de figuras, aplicativos e recursos digitais de apoio; Acompanhamento neurológico regular , para monitorar a progressão e ajustar condutas;

, para monitorar a progressão e ajustar condutas; Suporte psicológico para o paciente e para familiares, ajudando na adaptação às mudanças;

para o paciente e para familiares, ajudando na adaptação às mudanças; Orientação multiprofissional, envolvendo terapia ocupacional e, quando necessário, fisioterapia.

Alguns medicamentos podem ser sugeridos para controlar sintomas associados, como ansiedade, alterações de humor ou distúrbios do sono, sempre com indicação médica. Pesquisas em andamento avaliam novas possibilidades terapêuticas, mas ainda não há remédios específicos aprovados para reverter o quadro de APP.

O diagnóstico de afasia progressiva primária no ator Bruce Willis, ocorrido em 2022, ampliou o debate sobre as demências que afetam a linguagem – Reprodução/Instagram

O caso de Bruce Willis e a visibilidade da afasia progressiva primária

O diagnóstico de afasia progressiva primária no ator Bruce Willis, ocorrido em 2022, ampliou o debate sobre as demências que afetam a linguagem. A família do artista divulgou que ele apresentava dificuldades de comunicação, o que levou à interrupção gradual da carreira. Mais tarde, os médicos confirmaram que a condição era um sintoma ou subtipo da Demência Frontotemporal (DFT). O caso trouxe ao conhecimento de um público global um tipo de demência até então pouco mencionado fora dos ambientes médicos e acadêmicos.

Especialistas apontam que essa visibilidade contribui para que mais pessoas reconheçam sinais precoces em parentes e amigos. Ao perceber alterações persistentes na fala, como pausas frequentes, problemas para nomear objetos comuns ou mudanças marcantes no jeito de se comunicar, a orientação é buscar avaliação neurológica e fonoaudiológica. A detecção precoce não muda o fato de que a doença é progressiva, mas pode fazer diferença na forma como o paciente se organiza, recebe suporte e mantém vínculos sociais e afetivos.

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Em um cenário em que a população está envelhecendo e os casos de demências tendem a aumentar, a conscientização sobre a afasia progressiva primária e seus primeiros sintomas torna-se um ponto central de saúde pública. Conhecer os sinais iniciais e entender que nem toda demência começa pela perda de memória ajuda a diminuir atrasos no diagnóstico, favorece o acesso a terapias de reabilitação e fortalece redes de cuidado mais preparadas para lidar com uma condição ainda pouco conhecida, mas cada vez mais reconhecida pelos profissionais de saúde.