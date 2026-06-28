Falar durante o sono: hábito inofensivo ou alerta para o corpo?

O sonilóquio, conhecido popularmente como falar durante o sono, representa um comportamento que desperta curiosidade em famílias, casais e profissionais de saúde. A cena é comum: alguém murmura, responde perguntas imaginárias ou até discute em plena madrugada, sem notar o que acontece ao redor. Na manhã seguinte, essa pessoa geralmente não se lembra de nada e segue a rotina como se nada tivesse ocorrido.

Esse comportamento aparece com relativa frequência e surge em diferentes faixas etárias, desde crianças até idosos. Na maioria das situações, os profissionais classificam o sonilóquio como um fenômeno benigno, sem impacto direto na saúde física. Ainda assim, quando os episódios se tornam muito intensos, persistentes ou surgem acompanhados de outros distúrbios do sono, especialistas recomendam atenção redobrada. Nesses casos, o corpo pode sinalizar algum desequilíbrio que merece investigação.

O que é sonilóquio e como ele se manifesta?

O sonilóquio corresponde a um tipo de parassonia, termo que descreve comportamentos anormais que ocorrem durante o sono. Ele aparece em qualquer fase do sono, tanto no sono mais leve quanto no sono profundo. Além disso, também se manifesta em momentos próximos ao sonho vívido, característico da fase REM. A fala surge em forma de sussurros, palavras desconexas, risadas, gritos ou frases completas, às vezes com aparência de diálogo.

Em muitos casos, quem está ao lado percebe que o discurso não faz sentido ou mistura situações do dia com lembranças antigas. A pessoa que fala dormindo costuma manter os olhos fechados, permanecer deitada e não responde de forma coerente a perguntas reais de quem está acordado. Com frequência, o conteúdo sai embaralhado, confuso ou até ininteligível. Por isso, familiares geralmente não compreendem o que a pessoa disse.

Embora o fenômeno chame atenção, especialistas em medicina do sono afirmam que falar durante o sono não revela segredos, traumas ou desejos conscientes de maneira direta. O que a pessoa verbaliza resulta, em geral, de fragmentos de memórias, emoções e estímulos do dia a dia. O cérebro adormecido reorganiza esses elementos de forma aleatória, e não como uma confissão ou narrativa fiel da realidade.

Em muitos casos, quem está ao lado percebe que o discurso não faz sentido ou mistura situações do dia com lembranças antigas. – depositphotos.com / F01photo

Falar durante o sono é sempre um problema?

Para a maior parte dos indivíduos, o sonilóquio não traz grandes riscos, principalmente quando ocorre de forma esporádica e não prejudica a qualidade do descanso. Em crianças e adolescentes, o comportamento aparece com frequência durante fases de crescimento, adaptação escolar ou mudanças na rotina. Com o passar dos anos, os episódios tendem a diminuir. Em adultos, episódios isolados podem surgir após dias cansativos ou situações pontuais de tensão.

Por outro lado, algumas situações exigem uma investigação mais cuidadosa da fala durante o sono. Especialistas recomendam atenção quando o comportamento se torna muito intenso, ocorre quase todas as noites ou aparece acompanhado de gritos e movimentos bruscos. Também preocupam episódios simultâneos de sonambulismo, agressividade involuntária ou despertar com sensação de extremo cansaço. Nesses cenários, o sonilóquio pode integrar um quadro mais amplo de distúrbios do sono.

Entre as condições frequentemente associadas, aparecem o sonambulismo, os pesadelos recorrentes, o terror noturno e a apneia do sono. Na apneia, por exemplo, interrupções repetidas da respiração durante a noite fragmentam o descanso e favorecem comportamentos como falar dormindo. Em casos assim, o ideal envolve buscar avaliação com um profissional de saúde. Muitas vezes, ele encaminha o paciente a um centro de medicina do sono para exames, como a polissonografia.

Quais fatores favorecem o sonilóquio?

Diversos elementos do dia a dia aumentam a chance de alguém falar durante o sono. Entre os mais citados por estudiosos do sono, aparecem o estresse emocional, a ansiedade e a privação de sono. Além disso, períodos de intensa carga de trabalho ou estudo também contribuem bastante. A combinação de preocupações constantes e poucas horas de descanso deixa o sono mais fragmentado, o que favorece as parassonias.

Especialistas também citam como fatores associados a fadiga física intensa, o uso de algumas substâncias e o consumo de álcool próximo ao horário de dormir. Alterações importantes na rotina, como viagens longas, trabalho em turnos ou mudanças de fuso horário, aumentam ainda mais a vulnerabilidade. Em algumas famílias, mais de um parente relata sonilóquio, o que sugere possível influência genética. Contudo, pesquisadores ainda estudam esse vínculo com mais profundidade.

Entre os fatores que podem agravar o quadro, destacam-se:

Insônia frequente ou dificuldade para manter o sono durante a noite;

Ambiente de descanso barulhento, quente ou com excesso de luz;

Consumo de bebidas estimulantes, como café ou energéticos, próximo ao horário de dormir;

Uso inadequado de dispositivos eletrônicos na cama, com exposição prolongada à luz de telas;

Rotina irregular de horários para deitar e acordar, inclusive nos fins de semana.

Como a higiene do sono pode ajudar quem fala dormindo?

Profissionais de saúde reforçam que, na ausência de doenças associadas, a principal abordagem para reduzir o sonilóquio envolve cuidar da higiene do sono. Esse conjunto de hábitos organiza o dia e a noite de modo a favorecer um descanso mais profundo e reparador. Dessa forma, a pessoa reduz a influência do estresse e da ansiedade sobre o período de sono.

Entre as orientações mais citadas, aparecem:

Manter horários regulares para dormir e acordar, inclusive aos fins de semana, o que ajuda o relógio biológico a funcionar de forma mais estável; Criar um ritual relaxante antes de deitar, como leitura leve, alongamentos suaves ou técnicas de respiração, evitando atividades estimulantes nesse momento; Reduzir o uso de telas pelo menos 30 a 60 minutos antes de dormir, diminuindo a exposição à luz azul de celulares, tablets e computadores; Organizar o ambiente do quarto, priorizando silêncio, pouca luz, temperatura agradável e colchão adequado ao corpo; Evitar refeições pesadas, álcool e estimulantes perto do horário de deitar, pois esses fatores dificultam o início e a manutenção do sono.

Quando o sonilóquio se associa de forma clara a períodos de maior tensão, estratégias específicas trazem bons resultados. Técnicas de manejo do estresse, como psicoterapia, prática regular de atividade física orientada e melhor organização da rotina, costumam reduzir os episódios com o tempo. Além disso, a pessoa pode aprender exercícios de relaxamento muscular e meditação guiada para usar antes de dormir.

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Em situações em que a fala durante o sono se combina com outros sinais de distúrbio do sono, a recomendação envolve buscar avaliação especializada. O profissional define o melhor caminho de cuidado, que pode incluir exames, ajustes de hábitos e, em alguns casos, medicação específica. Assim, a pessoa preserva a qualidade de vida, melhora o descanso noturno e diminui o impacto do sonilóquio sobre si mesma e sobre quem convive ao seu lado.