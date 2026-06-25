Perda de massa óssea afeta milhões e pode ser revertida com hábitos simples, dizem especialistas

A osteopenia vem chamando a atenção de profissionais de saúde no Brasil e no mundo por uma característica específica: trata-se de uma perda de densidade óssea que costuma avançar de forma discreta, sem chamar a atenção da pessoa, até que um exame ou uma fratura revele o problema. Com o envelhecimento da população e mudanças no estilo de vida, especialistas apontam que milhões de pessoas podem conviver com a condição sem saber, o que reforça a importância da informação e do diagnóstico precoce.

Classificada como um estágio intermediário entre a saúde óssea considerada normal e a osteoporose, a osteopenia não é inevitável, mas está ligada a fatores comuns do dia a dia, como sedentarismo, alimentação pobre em nutrientes e baixa exposição ao sol. Ademais, médicos e fisioterapeutas destacam que pequenas mudanças na rotina podem reduzir o risco de progressão para quadros mais graves, especialmente quando o cuidado começa antes das primeiras fraturas.

Classificada como um estágio intermediário entre a saúde óssea considerada normal e a osteoporose, a osteopenia não é inevitável, mas está ligada a fatores comuns do dia a dia, como sedentarismo, alimentação pobre em nutrientes e baixa exposição ao sol – depositphotos.com / magicmine



O que é osteopenia e qual a diferença para osteoporose?

A osteopenia é definida como uma redução da densidade mineral óssea, medida por exames específicos, como a densitometria óssea. Em termos simples, os ossos ficam menos densos e mais frágeis do que o ideal, mas ainda não chegam ao grau de comprometimento observado na osteoporose. A palavra-chave nesse contexto é osteopenia, usada para descrever um alerta: o osso já começou a perder massa, embora ainda tenha alguma reserva.

Na prática clínica, a diferença entre osteopenia e osteoporose é feita principalmente a partir de um índice chamado T-score, obtido na densitometria. Assim, valores considerados normais indicam boa densidade; um T-score entre -1,0 e -2,5 costuma ser classificado como osteopenia; abaixo de -2,5, o quadro se enquadra como osteoporose. Assim, a osteopenia funciona como uma espécie de zona de risco, em que a estrutura óssea já está enfraquecida, mas ainda há maior margem para intervenção e recuperação parcial.

Por que a osteopenia é uma condição silenciosa?

Profissionais de saúde costumam se referir à osteopenia como uma doença silenciosa porque, na maioria dos casos, não há dor nem sinais evidentes no início. A pessoa mantém a rotina normalmente, sem perceber que a arquitetura interna dos ossos está mudando. Muitas vezes, a descoberta acontece de forma indireta: durante exames de rastreamento, em check-ups de rotina ou após uma fratura considerada banal, como uma queda leve.

Ao longo dos anos, essa fragilidade óssea discreta pode se manifestar por meio de fraturas em regiões como punho, quadril e coluna. Em idosos, essas lesões têm impacto direto na independência e na qualidade de vida. O caráter silencioso da osteopenia explica por que especialistas defendem a realização de exames de densidade óssea em grupos de maior risco, mesmo na ausência de queixas.

Quais são os principais fatores de risco da osteopenia?

A osteopenia está relacionada a um conjunto de fatores que, combinados, podem acelerar a perda óssea. Entre eles, o envelhecimento se destaca: com o passar dos anos, o corpo diminui naturalmente a capacidade de repor a massa óssea perdida. Nas mulheres, a menopausa tem papel central, já que a queda do estrogênio acelera esse processo, especialmente entre os 50 e 65 anos.

Além da idade e das alterações hormonais, outros elementos pesam nessa conta:

Sedentarismo : a falta de movimento reduz o estímulo mecânico que ajuda a fortalecer o osso;

: a falta de movimento reduz o estímulo mecânico que ajuda a fortalecer o osso; Má alimentação : dietas pobres em cálcio, proteínas e outros nutrientes comprometem a formação óssea;

: dietas pobres em cálcio, proteínas e outros nutrientes comprometem a formação óssea; Deficiência de vitamina D : fundamental para a absorção de cálcio, depende também da exposição adequada ao sol;

: fundamental para a absorção de cálcio, depende também da exposição adequada ao sol; Tabagismo e álcool em excesso : associados à piora da qualidade óssea ao longo do tempo;

: associados à piora da qualidade óssea ao longo do tempo; Histórico familiar : parentes de primeiro grau com osteopenia ou osteoporose aumentam o risco;

: parentes de primeiro grau com osteopenia ou osteoporose aumentam o risco; Uso prolongado de alguns medicamentos, como corticoides, que podem acelerar a perda de massa óssea.

Especialistas ressaltam ainda que pessoas com baixo peso, doenças crônicas inflamatórias ou distúrbios hormonais também merecem atenção especial em relação à saúde dos ossos.

Como a osteopenia afeta os ossos e aumenta o risco de fraturas?

O osso é um tecido vivo, em constante renovação. De um lado, células formam nova matriz óssea; de outro, células diferentes reabsorvem tecido antigo. Na osteopenia, esse equilíbrio se rompe: a perda supera a reposição, levando a ossos mais porosos. Essa alteração microscópica não aparece a olho nu, mas aumenta a probabilidade de fraturas mesmo em traumas de baixa intensidade.

Com o avanço da perda óssea, regiões como coluna, fêmur e punho tornam-se particularmente vulneráveis. Em pessoas idosas, uma fratura de quadril, por exemplo, está associada a internações prolongadas e maior risco de complicações. Por isso, a osteopenia é vista como um sinal de alerta para a necessidade de intensificar cuidados preventivos antes que a osteoporose se instale.

É possível prevenir ou reverter parcialmente a osteopenia?

A prevenção da osteopenia e a tentativa de reversão parcial envolvem mudanças de estilo de vida e, em alguns casos, tratamentos específicos orientados por profissionais de saúde. A combinação de exercício físico, alimentação adequada e correção de deficiências, como a de vitamina D, é apontada como a estratégia mais eficaz para proteger a massa óssea.

Entre as medidas recomendadas, destacam-se:

Prática regular de exercícios com impacto e musculação

Atividades como caminhada acelerada, corrida leve, dança, pular corda e esportes recreativos estimulam o osso por meio do impacto controlado. Já a musculação e os treinos de força geram tração sobre os ossos, favorecendo o ganho ou manutenção de densidade. A orientação de um profissional de educação física ou fisioterapeuta é importante para ajustar carga, frequência e segurança, principalmente em pessoas com risco maior de queda. Alimentação rica em cálcio e vitamina D

Leite e derivados, vegetais verde-escuros, leguminosas, sementes e alimentos fortificados ajudam a garantir oferta de cálcio. A vitamina D vem, em grande parte, da exposição solar controlada e de fontes como peixes gordurosos e ovos. Em muitos casos, médicos indicam suplementação após avaliação laboratorial. Hábitos que protegem os ossos

Evitar fumar, reduzir o consumo de álcool, manter peso saudável e cuidar do sono faz diferença para o metabolismo ósseo. Ajustes simples, como preferir escadas a elevadores, caminhar pequenos trajetos e quebrar longos períodos sentado, também contribuem.

A combinação de exercício físico, alimentação adequada e correção de deficiências, como a de vitamina D, é apontada como a estratégia mais eficaz para proteger a massa óssea – depositphotos.com / ArturVerkhovetskiy



Qual o papel do diagnóstico precoce e do acompanhamento médico?

O diagnóstico da osteopenia é feito principalmente por meio da densitometria óssea, exame de imagem rápido e de baixa exposição à radiação. Sociedades médicas recomendam que grupos de risco, como mulheres após a menopausa, homens a partir dos 70 anos e pessoas com história de fraturas por traumas leves, conversem com o médico sobre o momento adequado para realizar o exame.

Com o resultado em mãos, o profissional pode avaliar se há apenas osteopenia, se já existe osteoporose ou se o osso ainda está dentro da faixa esperada. A partir dessa análise, são definidos o intervalo de repetição dos exames, a necessidade de medicamentos específicos e as orientações individuais de atividade física e alimentação. O acompanhamento periódico permite ajustar a estratégia e identificar, precocemente, qualquer piora no quadro.

Hábitos de vida que ajudam a preservar a saúde dos ossos

Especialistas em saúde óssea costumam reforçar que a proteção dos ossos começa muito antes da velhice. A formação de um estoque ósseo adequado na infância, adolescência e início da idade adulta influencia diretamente o risco de osteopenia e osteoporose nas décadas seguintes. Ainda assim, mudanças positivas podem trazer benefícios em qualquer fase da vida.

Entre as recomendações gerais de profissionais de saúde, estão:

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Praticar atividades físicas regularmente, incluindo exercícios de impacto e fortalecimento muscular, respeitando limites individuais;

Manter alimentação variada, com fontes de cálcio, vitamina D e proteínas em quantidade adequada;

Fazer exposição solar orientada, de acordo com o tipo de pele e as condições de saúde;

Evitar tabagismo e consumo excessivo de bebidas alcoólicas;

Cuidar do equilíbrio e da visão, reduzindo o risco de quedas em casa e na rua;

Realizar consultas periódicas com profissionais de saúde, principalmente em fases de maior risco, como menopausa e envelhecimento avançado.

Ao tratar a osteopenia como um sinal de alerta e não apenas como um dado de exame, médicos, pacientes e familiares podem adotar medidas preventivas mais cedo. A combinação de informação, diagnóstico oportuno e rotina ativa tende a contribuir para que mais pessoas envelheçam com ossos mais resistentes e menor probabilidade de fraturas.