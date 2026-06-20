O prato chamado Griot com Pikliz é um dos preparos mais conhecidos da culinária haitiana. As pessoas o preparam tradicionalmente com carne de porco marinada e frita. Em seguida, servem a carne acompanhada de um molho agridoce e picante à base de legumes em conserva. Essa combinação costuma aparecer em encontros familiares, festas e datas comemorativas, pois oferece uma refeição farta e cheia de aromas. A carne bem temperada, aliada à acidez do molho, cria um contraste marcante. Assim, o prato costuma agradar quem aprecia sabores intensos e bem definidos.

Ao longo dos anos, o Griot haitiano e seu molho Pikliz conquistaram espaço também em outros países, principalmente em regiões com comunidades caribenhas. Nesses locais, muitos cozinheiros adotaram a receita e criaram pequenas adaptações. Por exemplo, alguns ajustam o nível de pimenta, outros mudam o tipo de corte do porco. Além disso, muitos alteram o tempo de marinada para adequar a textura da carne. Apesar dessas variações, a base permanece a mesma. O preparo reúne carne suculenta, fritura em temperatura controlada e um molho fresco, bem temperado e ácido.

Veja a receita de Griot com Pikliz: o famoso prato de porco frito do Haiti e seu molho tradicional

Ingredientes para o Griot (porco frito):

1,2 kg de carne de porco em cubos (pernil ou paleta sem couro)

2 limões grandes (suco) ou 1 limão e 1 laranja azeda

4 dentes de alho amassados

1 cebola média picada

1 pimentão verde pequeno em tiras finas

2 cebolinhas verdes fatiadas

1 ramo de tomilho fresco (ou 1 colher de chá seco)

1 folha de louro

1 colher de chá de sal (ajustar a gosto)

1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída

1/2 colher de chá de pimenta calabresa seca (opcional)

1/2 xícara de água ou caldo para cozinhar

Óleo vegetal suficiente para fritar por imersão

Ingredientes para o molho Pikliz (conserva picante):

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2 xícaras de repolho branco fatiado bem fino

1 cenoura média ralada ou em tiras finas

1 cebola roxa média em fatias finas

1 pimentão verde pequeno em tiras

1 pimentão vermelho pequeno em tiras (opcional)

2 a 4 pimentas dedo-de-moça ou malagueta fatiadas, sem sementes se desejar menos ardência

1 xícara de vinagre branco ou de maçã

1/2 xícara de água filtrada

1 colher de chá de sal

1/2 colher de chá de açúcar (opcional, para equilibrar a acidez)

1 folha de louro pequena

Grãos de pimenta-do-reino a gosto

Para preparar um Griot com Pikliz em casa, organize bem os ingredientes antes de começar._depositphotos.com / VadimVasenin

Como preparar o Griot de porco passo a passo?

Limpar e marinar a carne: corte o porco em cubos médios e remova o excesso de gordura. Coloque a carne em uma tigela e regue com o suco dos limões. Misture bem e deixe descansar por alguns minutos, para que o sabor penetre. Em seguida, adicione o alho, a cebola, o pimentão, a cebolinha, o tomilho, o louro, o sal, a pimenta-do-reino e a pimenta calabresa. Misture novamente, cubra e leve à geladeira por pelo menos 2 horas. Cozinhar antes de fritar: transfira a carne e toda a marinada para uma panela adequada. Acrescente a água ou o caldo e leve ao fogo médio. Cozinhe com a panela semitampada e mexa de vez em quando. Continue até a carne ficar macia e o líquido quase secar por completo. Secar bem os pedaços: desligue o fogo e deixe a carne esfriar um pouco. Depois, retire os pedaços de porco e coloque-os em uma peneira ou sobre papel-toalha. Fritar em óleo quente: aqueça óleo em quantidade suficiente para cobrir os pedaços de carne. Quando o óleo atingir uma temperatura bem alta, comece a fritar o porco em etapas. Não amontoe os cubos na panela, para que todos dourem de modo uniforme. Frite até que os pedaços fiquem dourados e com superfície crocante. Em seguida, retire com uma escumadeira e deixe escorrer o excesso de óleo.

Como fazer o Pikliz tradicional para acompanhar o Griot?

O molho Pikliz funciona como uma conserva de legumes muito aromática. Os cozinheiros costumam prepará-lo com vinagre, pimentas e temperos simples, porém marcantes. Você pode guardar o Pikliz na geladeira por alguns dias sem problemas. Aliás, o sabor tende a ficar ainda mais apurado com o passar do tempo. A textura crocante dos vegetais contrasta diretamente com a maciez e a suculência da carne de porco frita.

Preparar os legumes: fatie o repolho em tiras bem finas e corte a cebola em meias-luas delicadas. Em seguida, rale ou fatie a cenoura e pique os pimentões em tiras. Coloque tudo em uma tigela grande e misture levemente para distribuir as cores. Adicionar as pimentas: fatie as pimentas escolhidas e retire as sementes se você quiser reduzir a ardência. Depois, misture as pimentas aos outros vegetais. Desse modo, o sabor picante se espalha de forma homogênea. Temperar a conserva: junte o sal, o açúcar, se optar por usar, o louro e alguns grãos de pimenta-do-reino. Misture bem os ingredientes com as mãos ou com uma colher. Assim, o sal começa a desidratar levemente os legumes e intensifica os sabores. Acrescentar líquidos: coloque os legumes temperados em um frasco de vidro esterilizado ou em uma tigela funda. Em seguida, cubra tudo com o vinagre e a água filtrada. Ajuste o sal, se necessário, e certifique-se de que todos os vegetais permaneçam submersos. Descanso na geladeira: tampe o recipiente e leve à geladeira por pelo menos 12 horas antes de servir. Esse período de descanso permite que os sabores se integrem por completo. Quanto mais tempo o Pikliz descansar, mais intenso e complexo ficará o sabor da conserva.