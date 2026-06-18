Estudo revela possível sinal precoce de depressão em crianças através da percepção de expressões faciais

Uma pesquisa recente em psicologia do desenvolvimento indica que sinais iniciais de depressão podem aparecer na infância muito antes de qualquer diagnóstico formal. Em vez de se manifestarem apenas em mudanças de humor ou comportamento, esses indícios surgem na maneira como as crianças percebem expressões faciais, como sorrisos e rostos tristes, em situações controladas de laboratório. Assim, o estudo sugere que a atenção visual diante dessas emoções pode revelar quem tem maior probabilidade de desenvolver sintomas depressivos no futuro.

O trabalho, realizado por equipes multidisciplinares de universidades internacionais, acompanhou crianças em idade pré-escolar e escolar, avaliando tanto o contexto familiar quanto o histórico de depressão em pais e parentes próximos. A ideia central foi investigar se o chamado risco genético ou familiar de depressão se refletiria em padrões específicos de atenção às expressões emocionais. Ao observar para onde as crianças olhavam, por quanto tempo e em que sequência, os pesquisadores buscaram pistas sobre a sensibilidade precoce à tristeza e à alegria.

Uma pesquisa recente em psicologia do desenvolvimento indica que sinais iniciais de depressão podem aparecer na infância muito antes de qualquer diagnóstico formal – depositphotos.com / TarasMalyarevich



Como foi estudado o risco de depressão infantil?

Para analisar esse possível marcador precoce de depressão infantil, os cientistas convidaram crianças com diferentes níveis de risco familiar. Algumas tinham pais ou mães com histórico de episódios depressivos, enquanto outras não apresentavam esse antecedente. As crianças foram expostas a imagens de rostos demonstrando emoções variadas, principalmente sorriso e tristeza, em telas de computador, com equipamentos de rastreamento ocular registrando cada movimento dos olhos.

Esse tipo de tecnologia permite identificar com precisão quais regiões do rosto chamam mais atenção, em que ordem são observadas e quanto tempo o olhar permanece em cada ponto. A partir desses dados, os pesquisadores conseguiram mapear padrões de atenção distintos para grupos de maior e menor risco. Além disso, questionários padronizados com responsáveis e professores ajudaram a registrar comportamentos cotidianos, como retraimento social, irritabilidade ou falta de interesse por atividades antes consideradas prazerosas.

Depressão infantil: o que mostram as reações às expressões faciais?

Os resultados indicaram uma diferença clara no modo como as crianças reagiam às expressões faciais de tristeza e de alegria. Entre aquelas classificadas como de maior risco genético ou familiar, observou-se uma tendência mais forte a fixar o olhar em rostos tristes. Em vez de distribuírem a atenção de forma equilibrada, muitas permaneciam por mais tempo observando sinais de sofrimento, como sobrancelhas arqueadas para cima, olhos caídos ou boca em formato de choro. Isso foi interpretado como um viés de atenção para estímulos negativos.

No grupo com menor risco, o padrão foi diferente, mas também chamou atenção. Em vez de se concentrarem mais em rostos sorridentes, muitas crianças demonstraram um interesse relativamente reduzido por expressões felizes. Ou seja, não apenas não preferiam o sorriso, como também não mostravam o nível de engajamento emocional esperado para essa faixa etária diante de estímulos positivos. Assim, esse menor foco em sinais de alegria pode apontar para uma sensibilidade diminuída às recompensas sociais e ao afeto expresso no rosto de outras pessoas.

Por que o foco em rostos tristes pode indicar risco de depressão?

De acordo com a literatura científica mais ampla sobre depressão, adultos com o transtorno costumam apresentar um viés de atenção para conteúdos negativos, como palavras, imagens ou memórias tristes. Assim, a pesquisa com crianças sugere que um padrão semelhante pode surgir desde cedo, especialmente em quem já carrega um fator de risco hereditário. Quando a criança fixa o olhar com mais intensidade em expressões tristes, o cérebro passa a ser exposto repetidas vezes a sinais de sofrimento, o que pode reforçar interpretações mais pessimistas das situações sociais.

Esse processo não é consciente e não significa que a criança escolha olhar para o que é triste. Trata-se de um funcionamento automático do sistema de atenção, que pode ser influenciado por fatores genéticos, experiências familiares e ambiente emocional em casa. Crianças que convivem com adultos deprimidos, por exemplo, podem ver com maior frequência expressões de cansaço, choro ou desânimo. Assim, o cérebro aprende, ao longo do tempo, a detectar e monitorar esses sinais como se fossem especialmente relevantes.

Como a atenção reduzida a sorrisos entra nessa equação?

A pesquisa também chama a atenção para o outro lado da moeda: a menor atenção a sorrisos e expressões de alegria em crianças de menor risco familiar, mas que mesmo assim mostram padrões atípicos. Em contextos de desenvolvimento saudável, o sorriso costuma atrair o olhar da criança, pois indica acolhimento, aprovação ou possibilidade de interação agradável. Quando essa resposta é fraca ou ausente, abre-se a hipótese de que o sistema de recompensa social esteja funcionando de forma diferente.

Essa sensibilidade reduzida a estímulos positivos pode contribuir, ao longo dos anos, para menor motivação para interações sociais, dificuldade de formar vínculos ou sensação de que as relações trazem pouco retorno emocional. Ainda que nem todas essas crianças desenvolvam depressão, o comportamento funciona como um sinal de alerta para profissionais que atuam em prevenção, como psicólogos, psiquiatras infantis e equipes escolares.

Quais fatores podem influenciar esses padrões de atenção?

O estudo destaca que os padrões identificados não dependem apenas da herança genética. Uma série de fatores ambientais também pode participar dessa dinâmica. Entre eles estão:

Clima emocional familiar : frequência de conflitos, níveis de estresse e qualidade da comunicação entre cuidadores.

: frequência de conflitos, níveis de estresse e qualidade da comunicação entre cuidadores. Experiências de apego : relação de segurança ou instabilidade com figuras de referência na primeira infância.

: relação de segurança ou instabilidade com figuras de referência na primeira infância. Exposição a episódios de depressão em adultos próximos : tanto pela convivência cotidiana quanto por mudanças de rotina provocadas pela doença.

: tanto pela convivência cotidiana quanto por mudanças de rotina provocadas pela doença. Eventos de vida estressantes: perdas, mudanças bruscas, violência doméstica ou bullying.

Esses elementos podem atuar em conjunto com a predisposição biológica, intensificando ou atenuando o viés para emoções tristes e o distanciamento em relação a expressões alegres. Por isso, especialistas ressaltam a importância de observar o contexto completo da criança, e não apenas os dados de laboratório.

O estudo destaca que os padrões identificados não dependem apenas da herança genética – depositphotos.com / pustosh



Como essa descoberta pode ser aplicada na prática?

Os resultados do estudo apontam caminhos para estratégias de prevenção em saúde mental infantil antes do aparecimento de quadros depressivos mais graves. Em vez de esperar que sintomas como desânimo persistente, isolamento ou alterações significativas de sono e apetite se consolidem, equipes de saúde podem incluir avaliações de atenção a expressões emocionais em protocolos de triagem para grupos de risco.

Identificação precoce: crianças com histórico familiar de depressão podem ser avaliadas com testes de rastreamento ocular ou tarefas computadorizadas simples. Intervenções preventivas: programas de treinamento de atenção podem ser desenvolvidos para incentivar o foco em estímulos positivos e equilibrar o olhar entre emoções alegres e tristes. Trabalho com famílias: orientações para cuidadores sobre como expressar afeto, reconhecer emoções e oferecer ambientes mais estáveis podem ajudar a reduzir o impacto do risco hereditário. Acompanhamento a longo prazo: monitorar essas crianças ao longo dos anos ajuda a entender como o viés de atenção evolui e se relaciona com possíveis quadros depressivos na adolescência.

Os autores da pesquisa frisam que esses achados não devem ser usados para rotular crianças como futuras pessoas deprimidas, mas como ferramenta de monitoramento e cuidado. A atenção diferenciada a sorrisos e rostos tristes funciona como um indicador entre muitos outros, que precisa ser analisado por equipes treinadas e sempre associado ao contexto de vida da criança.

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A divulgação desses resultados ao público leigo contribui para ampliar a compreensão da depressão infantil como um fenômeno complexo, que começa a se desenhar em níveis sutis de percepção e reação às emoções. Ao reconhecer esses sinais iniciais e ao fortalecer redes de apoio nas escolas, famílias e serviços de saúde, aumenta-se a chance de oferecer suporte adequado antes que o sofrimento psicológico se intensifique.