A aprovação do medicamento lemborexante para o tratamento da insônia no Brasil reacendeu o debate sobre como lidar com noites mal dormidas de forma mais segura e efetiva. O remédio pertence a uma classe diferente dos sedativos tradicionais e chama a atenção de médicos e pacientes que buscam alternativas aos famosos comprimidos que apagavam o cérebro. Em vez de forçar o organismo a dormir, o novo fármaco interfere em sinais específicos que mantêm a pessoa acordada.

Apesar do interesse crescente, especialistas lembram que o lemborexante não oferece solução mágica para qualquer forma de insônia. Ele atua principalmente em adultos com dificuldade para iniciar o sono, manter o sono ao longo da noite ou que acordam muito cedo, de maneira frequente e persistente. Por isso, a indicação exige avaliação médica cuidadosa, que considera o padrão de sono, outras doenças associadas e o uso de outros remédios.

A pílula do sono: medicamento aprovado no Brasil chama atenção de médicos

O lemborexante é um medicamento para insônia que age de forma distinta dos hipnóticos clássicos, conhecidos por deixarem a pessoa sedada. Nesse contexto, a palavra-chave é orexina, uma substância que o cérebro produz e que funciona como um interruptor da vigília, ajudando a manter o indivíduo desperto e alerta. Pessoas que acordam durante a madrugada com frequência costumam apresentar esse sistema mais ativo em momentos em que o organismo deveria permanecer em repouso.

O remédio atua como um bloqueador dos receptores de orexina. Em termos simples, ele desliga parte da mensagem que diz ao cérebro para continuar acordado. Dessa forma, em vez de deprimir de maneira ampla a atividade cerebral, como fazem muitos sedativos, o lemborexante foca no mecanismo que sustenta o estado de vigília. Assim, o sono tende a surgir de forma mais próxima ao fisiológico, com potencial menor de sensação de ressaca no dia seguinte, embora isso não ocorra em todas as pessoas.

Celular – depositphotos.com / pheung56

Como o lemborexante age no organismo e quando ele é indicado?

Na prática clínica, o lemborexante costuma servir para o tratamento de adultos com insônia crônica, especialmente quando as dificuldades de sono duram pelo menos três meses e ocorrem várias vezes por semana. Nesses casos, o objetivo envolve tanto ajudar a pegar no sono quanto evitar despertares frequentes ao longo da noite. Além disso, em alguns estudos o medicamento também demonstrou benefício em idosos, um grupo sensível a quedas e confusão mental, efeitos que preocupam muito quando se utilizam sedativos tradicionais.

O mecanismo de ação baseado na inibição da orexina faz com que o medicamento funcione como opção para quem não se adaptou ou não pôde usar benzodiazepínicos e outros hipnóticos que atuam em um sistema chamado GABA. Esses últimos costumam alterar de forma mais ampla o funcionamento cerebral, o que aumenta o risco de dependência, tolerância e prejuízo cognitivo. Ainda assim, mesmo com o lemborexante, médicos recomendam uso sob supervisão e revisões periódicas da receita, principalmente em tratamentos prolongados. Ademais, diretrizes internacionais reforçam que a prescrição deve ser sempre individualizada.

Alguns grupos exigem atenção especial antes da prescrição, como pessoas com doenças respiratórias crônicas, histórico de depressão grave, apneia do sono não tratada ou doenças hepáticas importantes. Além disso, o uso de múltiplos medicamentos que agem no sistema nervoso central aumenta a complexidade do caso. Nesses cenários, a avaliação do risco-benefício torna-se essencial e, em certas situações, outras abordagens ocupam prioridade, como terapias não farmacológicas ou o tratamento de doenças de base. Por conseguinte, muitos pacientes são encaminhados para especialistas em medicina do sono.

Quais são os benefícios e limitações do lemborexante no tratamento da insônia?

Entre os principais benefícios observados com o uso do lemborexante estão:

Melhora na latência para dormir , com redução do tempo que a pessoa leva para adormecer.

, com redução do tempo que a pessoa leva para adormecer. Aumento da duração total do sono , com menos despertares ao longo da noite.

, com menos despertares ao longo da noite. Redução da sensação de sono fragmentado e maior continuidade do repouso.

Menor probabilidade, em comparação a alguns sedativos antigos, de alteração importante da respiração durante o sono em indivíduos sem doenças graves.

Por outro lado, o medicamento apresenta algumas limitações. Ele não resolve causas específicas de insônia, como dor intensa, uso de estimulantes, transtornos psiquiátricos sem tratamento adequado ou distúrbios respiratórios do sono. Em muitos casos, se a causa de base permanece sem cuidado, o problema de sono tende a retornar quando a pessoa suspende o remédio. Além disso, o custo pode permanecer elevado para parte da população, o que restringe o acesso e dificulta a continuidade do tratamento. Portanto, a avaliação deve considerar também questões sociais e econômicas.

Os efeitos colaterais mais relatados incluem sonolência no dia seguinte, fadiga, dor de cabeça e, em alguns casos, sonhos vívidos. Também podem surgir tonturas e alterações de equilíbrio, especialmente em idosos, o que reforça a recomendação de cuidado com atividades que exigem atenção logo após acordar. Além disso, casos de comportamentos incomuns durante o sono, como andar ou falar dormindo, seguem em monitoramento, embora apareçam com menor frequência do que com alguns hipnóticos tradicionais, segundo estudos clínicos. Ainda assim, qualquer sintoma incomum deve ser comunicado ao médico.

Qual o papel dos hábitos de sono saudáveis no uso do lemborexante?

Médicos reforçam que qualquer tratamento para insônia permanece incompleto se a pessoa não adota mudanças na rotina de sono. Mesmo com o uso do lemborexante, a chamada higiene do sono continua ocupando lugar central para melhorar o repouso de forma duradoura e reduzir a necessidade de doses mais altas ou uso prolongado do remédio.

Algumas estratégias de comportamento consideradas fundamentais incluem:

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Manter horários regulares para dormir e acordar, inclusive nos fins de semana. Evitar telas brilhantes e conteúdos estimulantes pelo menos 1 hora antes de deitar. Reduzir o consumo de cafeína, álcool e nicotina no final da tarde e à noite. Criar um ambiente de sono silencioso, escuro e confortável. Limitar cochilos diurnos prolongados, que podem atrapalhar o sono noturno. Adotar práticas relaxantes, como leitura leve ou exercícios de respiração.

A associação entre o uso de lemborexante e intervenções não farmacológicas, como a terapia cognitivo-comportamental para insônia, aparece com destaque em diretrizes internacionais. Nessa abordagem, o remédio funciona como apoio temporário enquanto a pessoa aprende novas estratégias para reorganizar o sono e lidar com pensamentos que alimentam a vigília noturna. Além disso, essa combinação costuma aumentar a chance de manter o sono de melhor qualidade mesmo após a redução gradativa da medicação. Em paralelo, programas de educação em sono ajudam o paciente a entender melhor o próprio ritmo biológico.