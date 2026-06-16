Pare de estragar o pavê de chocolate: a receita definitiva que ninguém te contou

O pavê de chocolate é uma das sobremesas mais tradicionais em mesas de família no Brasil. A receita aparece com frequência em almoços de domingo, festas de fim de ano e aniversários, porque você monta com facilidade, obtém bom rendimento e agrada diferentes faixas etárias. Além disso, você adapta o preparo com variações de sabor, mas mantém sempre a base cremosa e o toque marcante do chocolate.

Nesta receita de pavê de chocolate, a proposta apresenta um passo a passo direto, com ingredientes fáceis de encontrar e um modo de preparo que não exige experiência em confeitaria. O doce fica em camadas, o que garante uma aparência convidativa. Além disso, essa montagem cria uma combinação de texturas entre o creme, o biscoito e a cobertura.

pavê de chocolate_depositphotos.com / ArenaCreative

O que é pavê de chocolate?

O pavê de chocolate é uma sobremesa gelada em camadas, geralmente com um creme à base de leite, ovos ou amido, biscoitos umedecidos e uma cobertura de chocolate. Em geral, você monta a sobremesa em uma travessa, o que facilita o serviço para grupos maiores. Depois do descanso na geladeira, o pavê ganha consistência, e os biscoitos absorvem parte do creme, deixando o conjunto mais harmonioso.

Nesta versão, o pavê de chocolate leva um creme branco simples e um creme de chocolate, além de uma ganache por cima para dar acabamento. A palavra-chave central aqui é pavê de chocolate, prato que se consolidou como uma opção prática, econômica e com boa apresentação para quem precisa de uma sobremesa pronta com antecedência. Você também pode adaptar essa base e criar sabores novos, como café, coco ou frutas vermelhas.

Ingredientes para pavê de chocolate simples

Para preparar o pavê de chocolate, você precisa separar todos os itens antes de iniciar o cozimento. A receita a seguir atende uma travessa média, ideal para cerca de 8 a 10 porções, dependendo do tamanho do pedaço servido.

Para o creme branco : 1 litro de leite integral 1 lata ou caixinha de leite condensado (395 g) 3 colheres (sopa) de amido de milho 2 gemas peneiradas 1 colher (chá) de essência de baunilha (opcional)

: Para o creme de chocolate : Metade do creme branco já pronto 200 g de chocolate meio amargo picado 2 colheres (sopa) de cacau em pó ou chocolate em pó

: Para a ganache de cobertura : 200 g de chocolate meio amargo ou ao leite picado 1 caixinha de creme de leite (200 g)

: Para a montagem : 2 pacotes de biscoito tipo maisena ou champagne 1 xícara (chá) de leite para umedecer os biscoitos Opcional: 2 colheres (sopa) de achocolatado ou cacau para misturar ao leite Raspas de chocolate ou chocolate granulado para decorar

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Como preparar o creme do pavê de chocolate?

O primeiro passo para o pavê de chocolate consiste no preparo do creme base. Em uma panela grande, você mistura o leite, o leite condensado e o amido de milho previamente dissolvido em um pouco de leite frio. Em seguida, você acrescenta as gemas peneiradas e mexe bem para incorporar.

Depois disso, você leva a panela ao fogo médio e mexe sempre até o creme engrossar e formar uma textura lisa. Quando o creme atinge ponto firme, você retira do fogo e adiciona a essência de baunilha, se quiser usar esse aroma. Em seguida, você divide o creme em duas partes: uma permanece branca e, na outra metade, você acrescenta o chocolate picado e o cacau em pó, mexendo até o calor derreter completamente o chocolate. Dessa forma, você forma dois cremes, um claro e outro de chocolate, que compõem as camadas do pavê.

Passo a passo para montar o pavê de chocolate

Com os cremes prontos, você inicia a montagem do pavê de chocolate na travessa escolhida. Recomenda-se usar um refratário de vidro, pois esse material facilita a visualização das camadas, mas qualquer recipiente fundo funciona bem.

Colocar uma camada fina de creme branco no fundo da travessa, apenas para cobrir. Umedecer rapidamente os biscoitos no leite, puro ou misturado com achocolatado, e dispor lado a lado sobre o creme. Espalhar uma camada do creme de chocolate sobre os biscoitos e nivelar com uma colher. Repetir as camadas, com biscoito umedecido, creme branco, biscoito e creme de chocolate, até chegar próximo à borda. Finalizar com uma camada de creme de chocolate ou reservar espaço para a ganache de cobertura.

Durante a montagem, você não deve deixar os biscoitos tempo demais no leite, para evitar que se desfaçam. O ideal consiste em apenas passar rapidamente, garantindo que fiquem úmidos, mas ainda firmes o suficiente para manter a estrutura do pavê. Se quiser mais sabor, você pode misturar café solúvel ao leite e criar um leve toque de tiramisù.

Como fazer a ganache e quanto tempo o pavê precisa gelar?

Para completar o pavê de chocolate, você prepara uma ganache simples. Em um recipiente, você coloca o chocolate picado e, em outro, aquece o creme de leite até ficar bem quente, mas sem ferver. Em seguida, você despeja o creme quente sobre o chocolate e deixa a mistura em repouso por alguns minutos.

Depois desse tempo, você mexe até obter um creme homogêneo e brilhante. Com as camadas do pavê já montadas, você espalha a ganache por cima e cobre toda a superfície. Em seguida, você adiciona raspas de chocolate, chocolate granulado ou até mesmo biscoitos triturados para decorar. Por fim, você leva a travessa para a geladeira por pelo menos 4 horas, embora o ideal seja deixar de um dia para o outro, para que o pavê de chocolate firme bem e ganhe melhor textura.

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Servido bem gelado, o pavê de chocolate apresenta camadas definidas, creme consistente e biscoitos macios. A receita permite adaptações com chocolates de diferentes teores de cacau, biscoitos variados ou adição de frutas, como morango e banana. Ainda assim, a base de creme e a montagem em camadas permanecem como a principal característica desse doce tradicional, que se encaixa tanto em almoços simples quanto em celebrações mais elaboradas.