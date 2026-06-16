Pare de estragar o pavê de chocolate: a receita definitiva que ninguém te contou
O pavê de chocolate é uma das sobremesas mais tradicionais em mesas de família no Brasil. A receita aparece com frequência em almoços de domingo, festas de fim de ano e aniversários, porque você monta com facilidade, obtém bom rendimento e agrada diferentes faixas etárias.
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O pavê de chocolate é uma das sobremesas mais tradicionais em mesas de família no Brasil. A receita aparece com frequência em almoços de domingo, festas de fim de ano e aniversários, porque você monta com facilidade, obtém bom rendimento e agrada diferentes faixas etárias. Além disso, você adapta o preparo com variações de sabor, mas mantém sempre a base cremosa e o toque marcante do chocolate.
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Nesta receita de pavê de chocolate, a proposta apresenta um passo a passo direto, com ingredientes fáceis de encontrar e um modo de preparo que não exige experiência em confeitaria. O doce fica em camadas, o que garante uma aparência convidativa. Além disso, essa montagem cria uma combinação de texturas entre o creme, o biscoito e a cobertura.
O que é pavê de chocolate?
O pavê de chocolate é uma sobremesa gelada em camadas, geralmente com um creme à base de leite, ovos ou amido, biscoitos umedecidos e uma cobertura de chocolate. Em geral, você monta a sobremesa em uma travessa, o que facilita o serviço para grupos maiores. Depois do descanso na geladeira, o pavê ganha consistência, e os biscoitos absorvem parte do creme, deixando o conjunto mais harmonioso.
Nesta versão, o pavê de chocolate leva um creme branco simples e um creme de chocolate, além de uma ganache por cima para dar acabamento. A palavra-chave central aqui é pavê de chocolate, prato que se consolidou como uma opção prática, econômica e com boa apresentação para quem precisa de uma sobremesa pronta com antecedência. Você também pode adaptar essa base e criar sabores novos, como café, coco ou frutas vermelhas.
Ingredientes para pavê de chocolate simples
Para preparar o pavê de chocolate, você precisa separar todos os itens antes de iniciar o cozimento. A receita a seguir atende uma travessa média, ideal para cerca de 8 a 10 porções, dependendo do tamanho do pedaço servido.
- Para o creme branco:
- 1 litro de leite integral
- 1 lata ou caixinha de leite condensado (395 g)
- 3 colheres (sopa) de amido de milho
- 2 gemas peneiradas
- 1 colher (chá) de essência de baunilha (opcional)
- Para o creme de chocolate:
- Metade do creme branco já pronto
- 200 g de chocolate meio amargo picado
- 2 colheres (sopa) de cacau em pó ou chocolate em pó
- Para a ganache de cobertura:
- 200 g de chocolate meio amargo ou ao leite picado
- 1 caixinha de creme de leite (200 g)
- Para a montagem:
- 2 pacotes de biscoito tipo maisena ou champagne
- 1 xícara (chá) de leite para umedecer os biscoitos
- Opcional: 2 colheres (sopa) de achocolatado ou cacau para misturar ao leite
- Raspas de chocolate ou chocolate granulado para decorar
Como preparar o creme do pavê de chocolate?
O primeiro passo para o pavê de chocolate consiste no preparo do creme base. Em uma panela grande, você mistura o leite, o leite condensado e o amido de milho previamente dissolvido em um pouco de leite frio. Em seguida, você acrescenta as gemas peneiradas e mexe bem para incorporar.
Depois disso, você leva a panela ao fogo médio e mexe sempre até o creme engrossar e formar uma textura lisa. Quando o creme atinge ponto firme, você retira do fogo e adiciona a essência de baunilha, se quiser usar esse aroma. Em seguida, você divide o creme em duas partes: uma permanece branca e, na outra metade, você acrescenta o chocolate picado e o cacau em pó, mexendo até o calor derreter completamente o chocolate. Dessa forma, você forma dois cremes, um claro e outro de chocolate, que compõem as camadas do pavê.
Passo a passo para montar o pavê de chocolate
Com os cremes prontos, você inicia a montagem do pavê de chocolate na travessa escolhida. Recomenda-se usar um refratário de vidro, pois esse material facilita a visualização das camadas, mas qualquer recipiente fundo funciona bem.
- Colocar uma camada fina de creme branco no fundo da travessa, apenas para cobrir.
- Umedecer rapidamente os biscoitos no leite, puro ou misturado com achocolatado, e dispor lado a lado sobre o creme.
- Espalhar uma camada do creme de chocolate sobre os biscoitos e nivelar com uma colher.
- Repetir as camadas, com biscoito umedecido, creme branco, biscoito e creme de chocolate, até chegar próximo à borda.
- Finalizar com uma camada de creme de chocolate ou reservar espaço para a ganache de cobertura.
Durante a montagem, você não deve deixar os biscoitos tempo demais no leite, para evitar que se desfaçam. O ideal consiste em apenas passar rapidamente, garantindo que fiquem úmidos, mas ainda firmes o suficiente para manter a estrutura do pavê. Se quiser mais sabor, você pode misturar café solúvel ao leite e criar um leve toque de tiramisù.
Como fazer a ganache e quanto tempo o pavê precisa gelar?
Para completar o pavê de chocolate, você prepara uma ganache simples. Em um recipiente, você coloca o chocolate picado e, em outro, aquece o creme de leite até ficar bem quente, mas sem ferver. Em seguida, você despeja o creme quente sobre o chocolate e deixa a mistura em repouso por alguns minutos.
Depois desse tempo, você mexe até obter um creme homogêneo e brilhante. Com as camadas do pavê já montadas, você espalha a ganache por cima e cobre toda a superfície. Em seguida, você adiciona raspas de chocolate, chocolate granulado ou até mesmo biscoitos triturados para decorar. Por fim, você leva a travessa para a geladeira por pelo menos 4 horas, embora o ideal seja deixar de um dia para o outro, para que o pavê de chocolate firme bem e ganhe melhor textura.
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Servido bem gelado, o pavê de chocolate apresenta camadas definidas, creme consistente e biscoitos macios. A receita permite adaptações com chocolates de diferentes teores de cacau, biscoitos variados ou adição de frutas, como morango e banana. Ainda assim, a base de creme e a montagem em camadas permanecem como a principal característica desse doce tradicional, que se encaixa tanto em almoços simples quanto em celebrações mais elaboradas.