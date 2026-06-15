Biodiversidade no cafezal: pesquisa revela que aves ajudam a proteger plantações de café

Nas encostas úmidas dos Andes colombianos, um grupo de pesquisadores acompanhou por anos o cotidiano silencioso dos cafezais. A meta não envolveu apenas medir sacas colhidas ao final da safra. Os cientistas buscaram também entender como a preservação de florestas, a presença de aves e o tipo de cultivo de café se conectam. O estudo mostra que o modo de produção do café transforma a paisagem em um refúgio para a biodiversidade ou em um ambiente empobrecido. Isso gera reflexos diretos na produtividade agrícola e na estabilidade da renda dos produtores.

Ao comparar áreas de café sombreado com talhões de monocultura a pleno sol, os cientistas identificaram diferenças marcantes na fauna. Em especial, eles notaram contrastes nas espécies de pássaros que visitam as lavouras. Essas aves, muitas vezes vistas apenas como parte do cenário, surgem no levantamento como aliadas na redução de pragas e no equilíbrio ecológico. Além disso, a forma de manejo adotada nas propriedades decide se esses animais permanecem ou se afastam dos cafezais.

Como o tipo de cultivo de café altera a biodiversidade nos Andes colombianos?

A palavra-chave do estudo é café sombreado. Nesse sistema, as plantas de café crescem sob a copa de árvores nativas ou frutíferas, que funcionam como uma extensão da floresta. Essa estrutura mais complexa oferece abrigo, alimento e rotas de deslocamento para aves, insetos polinizadores, pequenos mamíferos e outros organismos. Em contraste, monoculturas a pleno sol simplificam a paisagem e reduzem o número de espécies que conseguem sobreviver no local.

Os pesquisadores observaram que áreas próximas a fragmentos florestais e corredores de vegetação mantêm uma diversidade de aves significativamente superior. Entre elas, destacam-se espécies insetívoras, que se alimentam de larvas e besouros frequentemente associados a danos nas folhas, flores e frutos do cafeeiro. Já nos cultivos intensivos, com pouco sombreamento e vegetação quase ausente entre as fileiras, o número de espécies e de indivíduos cai de forma expressiva.

A equipe de pesquisa mediu a biodiversidade local por vários indicadores, como riqueza de espécies, abundância de indivíduos e variedade de funções ecológicas desempenhadas pelos animais. O café de sombra se destaca como um sistema capaz de manter uma teia alimentar mais complexa, próxima das condições de uma floresta secundária. Isso impacta não apenas as aves, mas também organismos do solo, fungos benéficos e inimigos naturais de pragas agrícolas. Além disso, sistemas mais diversos costumam apresentar maior resiliência a mudanças climáticas e a oscilações de mercado.

cafezal_depositphotos.com / dmitriy-rnd



De que forma as aves ajudam a controlar pragas e a proteger os cafezais?

Um dos focos centrais da pesquisa consistiu em entender o papel das aves como agentes de controle biológico. Em experimentos de campo, os cientistas isolaram alguns ramos de cafeeiros com telas finas, o que impediu o acesso de pássaros. Em seguida, eles compararam a incidência de insetos com ramos expostos à ação natural das aves. Os galhos protegidos apresentaram maior número de pragas, enquanto aqueles acessíveis às aves mostraram níveis mais baixos de infestação.

As espécies insetívoras encontradas nos cafezais incluem pequenos pássaros que capturam insetos em voo. Além disso, aves que vasculham a casca das árvores e outras que procuram larvas escondidas em folhas enroladas também atuam nesses ambientes. Esse grupo interfere em diferentes estágios do ciclo de vida dos insetos-praga e reduz a sobrevivência de ovos, ninfas e adultos. Dessa forma, as aves funcionam como um filtro biológico constante e removem parte da população de organismos que poderiam causar prejuízos à lavoura.

Os dados sugerem ainda que esse controle natural ganha mais eficiência em sistemas com alta complexidade estrutural, como o café sombreado próximo a fragmentos florestais preservados. Nessas áreas, as aves encontram recursos durante todo o ano, o que favorece sua permanência e reprodução. Em lavouras expostas, com poucos refúgios e oferta limitada de alimento, muitas espécies simplesmente deixam de frequentar o ambiente. Como consequência, as pragas aumentam e cresce também a necessidade de mais aplicações de agroquímicos.

Café sombreado x monocultura a pleno sol: quais são os impactos na produtividade?

A comparação entre sistemas de café a pleno sol e café sob sombra revelou diferenças não apenas ecológicas, mas também agronômicas. Em monoculturas intensivas, o rendimento por planta pode parecer alto em curto prazo. Esse resultado ocorre por causa da adubação química e de variedades de crescimento rápido. No entanto, os pesquisadores registram maior vulnerabilidade a surtos de pragas e doenças, o que aumenta os custos com agrotóxicos e o risco de perdas repentinas.

No café sombreado, a produtividade por hectare nem sempre fica abaixo daquela observada em cultivos a pleno sol, como muitos supõem. O estudo aponta que, quando o produtor maneja bem a densidade de árvores, escolhe espécies sombreadoras adequadas e realiza podas regulares, o sombreamento moderado estabiliza a produção ao longo dos anos. Menores picos de estresse térmico e hídrico, combinados ao controle natural de pragas pelas aves e outros inimigos naturais, reduzem variações bruscas de safra. Além disso, sistemas sombreados podem gerar renda extra com frutas, madeira e produtos florestais não madeireiros.

Os cientistas destacaram três mecanismos pelos quais o café sombreado tende a favorecer a produtividade de forma sustentável:

Microclima mais estável : temperaturas mais amenas e menor evaporação da água do solo;

: temperaturas mais amenas e menor evaporação da água do solo; Solo mais saudável : maior acúmulo de matéria orgânica e atividade biológica, o que melhora a fertilidade;

: maior acúmulo de matéria orgânica e atividade biológica, o que melhora a fertilidade; Controle biológico reforçado: maior presença de aves e outros predadores naturais de pragas.

Essa combinação contribui para manter plantas menos estressadas e com maior capacidade de recuperação após períodos de seca, chuvas intensas ou ataques localizados de insetos. Em síntese, o produtor que investe em sistemas sombreados reduz riscos, diversifica fontes de renda e fortalece a imagem ambiental do seu café perante mercados exigentes.

Quais práticas agrícolas sustentáveis podem reduzir agrotóxicos e fortalecer a produção?

Com base nos resultados obtidos nos Andes colombianos, os pesquisadores indicaram um conjunto de práticas capazes de aumentar a sustentabilidade do café e diminuir a dependência de agrotóxicos. O objetivo envolve alinhar conservação da biodiversidade e segurança econômica para quem vive da lavoura. Além disso, essas práticas atendem a certificações socioambientais e ampliam o acesso a nichos de mercado mais valorizados. Entre as principais recomendações, destacam-se:

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Manutenção de árvores de sombra: conservar e plantar espécies nativas ou frutíferas entre os cafeeiros, ajustando a densidade para garantir luz suficiente sem eliminar o sombreamento; Proteção de fragmentos florestais: preservar bordas de mata, matas ciliares e corredores ecológicos que funcionam como refúgio para aves e outros animais benéficos; Redução gradual de agrotóxicos: combinar monitoramento constante de pragas com alternativas de controle biológico, evitando aplicações preventivas indiscriminadas; Cobertura do solo: manter plantas de cobertura ou vegetação espontânea manejada entre as linhas, diminuindo erosão, conservando umidade e ampliando o habitat para organismos úteis; Monitoramento da fauna: registrar a presença de aves e outros grupos, o que ajuda a avaliar se a paisagem oferece condições adequadas de abrigo e alimento.

O estudo realizado nas montanhas da Colômbia indica que integrar árvores, fauna e café em um mesmo sistema não representa apenas uma escolha ambiental. Na prática, essa integração se torna também uma estratégia de gestão de risco e produtividade. Ao favorecer a presença de aves e de outros aliados naturais, os cafezais ganham em resiliência. Assim, a floresta remanescente deixa de ocupar o lugar de obstáculo e passa a funcionar como parte essencial do próprio sistema produtivo. Desse modo, o produtor protege o ambiente, fortalece sua lavoura e cria oportunidades para um café de maior valor agregado.