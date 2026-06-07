Pizza havaiana: conheça a história, os ingredientes e a controvérsia da famosa combinação doce e salgada no mundo todo

A pizza havaiana costuma chamar atenção no cardápio de pizzarias pelo contraste de sabores e pelo nome curioso. Trata-se de uma combinação de massa de pizza com molho de tomate, queijo, presunto e pedaços de abacaxi, que mistura doçura e sal na mesma fatia. Apesar da forte associação com o Havaí, essa criação não surgiu nas ilhas do Pacífico e também não nasceu na Itália, berço da pizza tradicional.

Ao longo dos anos, a pizza havaiana deixou de ser apenas uma curiosidade gastronômica e virou tema de debates acalorados em mesas, cozinhas profissionais e redes sociais. De um lado, alguns consumidores enxergam na receita uma forma de experimentar sabores diferentes e brincar com contrastes. De outro lado, várias pessoas consideram a combinação um desvio do que chamam de pizza clássica. Assim, o assunto envolve preferência pessoal, mas também questões culturais sobre o que combina, ou não, no prato.

O que é exatamente a pizza havaiana?

A pizza havaiana é, em essência, uma pizza de presunto com abacaxi. A versão mais comum leva os seguintes elementos básicos:

Massa de pizza de estilo tradicional, aberta em disco;

de estilo tradicional, aberta em disco; Molho de tomate simples, espalhado sobre a base;

simples, espalhado sobre a base; Queijo , geralmente muçarela, derretido por cima;

, geralmente muçarela, derretido por cima; Presunto cozido, fatiado ou em cubos;

cozido, fatiado ou em cubos; Abacaxi em cubos ou pedaços, fresco ou em calda escorrida.

Em muitas pizzarias, essa combinação recebe variações, com inclusão de outros ingredientes, como bacon, orégano ou queijos mais intensos. Além disso, alguns cozinheiros assam o abacaxi rapidamente antes de montar a pizza, o que concentra o açúcar natural da fruta. Mesmo com ajustes, o núcleo da pizza havaiana permanece o mesmo: a presença do abacaxi, que traz sabor doce e leve acidez, em contraste com o presunto salgado e o queijo derretido.

Pizza havaiana_depositphotos.com / mikeledray



Por que a pizza havaiana tem esse nome se não veio do Havaí?

Apesar do nome, a pizza havaiana não nasceu no Havaí nem na Itália. Vários registros apontam uma origem na década de 1960, no Canadá, quando um proprietário de restaurante decidiu testar novas coberturas para pizza. Na época, o abacaxi enlatado aparecia com frequência nas prateleiras e entrou na combinação junto com o presunto e o queijo.

O nome havaiana se liga à imagem tropical associada ao abacaxi, fruta que muitas campanhas turísticas relacionam ao Havaí. Além disso, fabricantes de produtos industrializados também exploram essa conexão visual. Assim, a denominação remete mais a um imaginário de tropicalidade do que a uma origem geográfica real. Na Itália, por exemplo, muitas pessoas enxergam a pizza havaiana como uma invenção estrangeira e distante da tradição napolitana.

Pizza havaiana é doce ou salgada?

Uma das grandes particularidades da pizza havaiana é justamente o equilíbrio entre doce e salgado. Ao morder uma fatia, o consumidor sente o açúcar natural do abacaxi, a acidez da fruta, o sal do presunto e a gordura do queijo. Esse encontro de sensações cria um perfil de sabor que foge do padrão das coberturas mais tradicionais.

Para algumas pessoas, a presença da fruta traz frescor e leveza e quebra a sensação de gordura da pizza. Em outros casos, porém, algumas pessoas percebem um contraste muito marcado entre o abacaxi e o restante da cobertura. Além disso, a discussão costuma envolver não apenas o gosto, mas também a ideia de que frutas doces deveriam ocupar apenas o espaço das sobremesas e não entrar em pratos salgados.

O abacaxi contribui com doçura e acidez;

O presunto entrega sal e textura macia;

O queijo derretido funciona como elemento de união dos sabores;

O molho de tomate acrescenta um leve toque ácido e salgado.

Em receitas mais recentes, algumas pessoas adicionam pimenta-calabresa, mel ou ervas frescas, como manjericão. Desse modo, o sabor ganha novas camadas e agrada tanto quem prefere um toque mais picante quanto quem busca mais doçura.

Por que a pizza havaiana é polêmica e divide opiniões?

A polêmica da pizza havaiana não se limita ao gosto pessoal. Muitos chefs e pizzaiolos ligados à tradição italiana defendem que a pizza deve seguir certos padrões, com coberturas específicas e técnicas clássicas. Nessa visão, a adição de frutas doces, como o abacaxi, descaracteriza o prato e aproxima a receita de uma criação voltada principalmente ao entretenimento gastronômico, e não à tradição.

Em outros contextos, porém, muitas pessoas enxergam a pizza havaiana como um símbolo da criatividade na cozinha e da adaptação da pizza a diferentes culturas. Países com forte consumo de pizza, como Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Austrália e Brasil, incorporaram a receita aos cardápios de redes de fast-food e pizzarias locais. Em muitas cidades, pizzarias apresentam a pizza havaiana como opção fixa, lado a lado com sabores consagrados, como margherita, calabresa ou quatro queijos.

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Algumas pessoas associam a pizza havaiana à culinária de fusão, que mistura referências de vários lugares. Outros grupos enxergam a combinação como uma ruptura com a tradição italiana. Em vários países, o uso de abacaxi em pratos salgados faz parte do cotidiano; em outros, ainda causa estranhamento.

Essas percepções ajudam a explicar por que a pizza havaiana desperta reações tão diferentes. Para alguns consumidores, ela funciona apenas como mais uma opção, escolhida por curiosidade ou pelo gosto por sabores contrastantes. Para parte dos profissionais da gastronomia, a receita levanta discussões sobre identidade culinária, limites da inovação e respeito a receitas clássicas. Dessa forma, a simples fatia com presunto e abacaxi revela como a maneira de comer também reflete história, cultura e hábitos de cada sociedade.