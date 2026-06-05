Das bactérias intestinais às que causam infecções graves: os microrganismos que podem contaminar a água potável

A qualidade da água que se consome diariamente é um tema central de saúde pública e costuma ganhar destaque sempre que surgem surtos de diarreia, gastroenterites ou outras infecções de origem hídrica. Entre os agentes responsáveis, algumas bactérias se destacam pela frequência com que são detectadas em sistemas de abastecimento e poços artesianos mal protegidos. Escherichia coli, Salmonella, Vibrio cholerae, Legionella e Pseudomonas aeruginosa estão entre os microrganismos mais monitorados por autoridades sanitárias devido ao potencial de causar doenças graves. Em especial, em crianças, idosos e pessoas com imunidade comprometida.

Essas bactérias chegam à água por diferentes caminhos, muitas vezes silenciosos. Assim, vazamentos de esgoto, falhas no tratamento, contaminação ambiental por dejetos animais e problemas no armazenamento doméstico criam um ambiente propício para sua proliferação. Em muitos casos, a água aparenta estar limpa, sem cheiro ou mudança de cor, o que reforça a importância de análises laboratoriais e de normas rígidas de controle. Portanto, a percepção visual, por si só, não é um indicador confiável de segurança.

Entre os agentes responsáveis, algumas bactérias se destacam pela frequência com que são detectadas em sistemas de abastecimento e poços artesianos mal protegidos – depositphotos.com / Elnur_



Principais bactérias na água e como elas provocam doenças

A presença de Escherichia coli em água potável costuma ser usada como um indicador de contaminação fecal. Embora existam cepas de E. coli que fazem parte da microbiota intestinal humana, outras variantes patogênicas podem causar diarreia intensa, cólicas abdominais, náuseas e febre. Assim, em quadros mais severos, principalmente em crianças pequenas, a desidratação pode evoluir rapidamente.

A Salmonella, frequentemente associada a alimentos, também pode estar presente em mananciais contaminados por esgoto doméstico ou dejetos de animais. A infecção por Salmonella costuma gerar febre, dor abdominal, diarreia e mal-estar geral. Em algumas situações, a bactéria pode atravessar o intestino e atingir a corrente sanguínea, resultando em infecções sistêmicas que exigem atendimento médico urgente.

O Vibrio cholerae, agente causador da cólera, é outro exemplo de bactéria que se dissemina rapidamente em sistemas de abastecimento quando não há saneamento adequado. Ademais, a doença se caracteriza por diarreia aquosa em grande volume, vômitos e perda acelerada de líquidos e eletrólitos. Sem reposição adequada, o risco de choque e morte aumenta, motivo pelo qual surtos de cólera costumam mobilizar estruturas de emergência em saúde.

Como Legionella e Pseudomonas aeruginosa chegam à água potável?

A Legionella está associada principalmente a sistemas de água aquecida, como torres de resfriamento, chuveiros, spas e reservatórios de grandes edificações. Essa bactéria se desenvolve em ambientes de água morna e pode ser inalada em forma de aerossóis, atingindo o sistema respiratório. A infecção pode se manifestar como uma pneumonia grave, conhecida como doença dos legionários, com sintomas como febre alta, tosse, falta de ar e mal-estar respiratório importante.

Já a Pseudomonas aeruginosa é uma bactéria oportunista, frequente em ambientes úmidos, caixas dágua mal higienizadas, filtros domésticos sem manutenção e redes internas de abastecimento. Em pessoas saudáveis, costuma não causar quadros intensos, mas pode provocar infecções de pele, otites e irritações oculares. Porém, em indivíduos hospitalizados ou imunossuprimidos, porém, Pseudomonas pode causar infecções respiratórias, urinárias e de corrente sanguínea, com potencial de gravidade.

Esses microrganismos podem alcançar a água de consumo humano por meio de:

Esgoto a céu aberto ou ligações clandestinas que contaminam rios, córregos e reservatórios;

ou ligações clandestinas que contaminam rios, córregos e reservatórios; Falhas no tratamento , como cloração insuficiente ou problemas em estações de tratamento de água (ETAs);

, como cloração insuficiente ou problemas em estações de tratamento de água (ETAs); Contaminação ambiental por dejetos de animais em áreas rurais, especialmente em poços rasos sem proteção adequada;

por dejetos de animais em áreas rurais, especialmente em poços rasos sem proteção adequada; Armazenamento inadequado , com caixas dágua sem tampa, sucateadas ou sem higienização periódica;

, com caixas dágua sem tampa, sucateadas ou sem higienização periódica; Recontaminação na rede interna de prédios e residências, em tubulações antigas ou mal conservadas.

Quais são os principais sintomas e riscos para a saúde?

As bactérias presentes na água podem causar um conjunto variado de doenças, em geral classificadas como doenças de veiculação hídrica. Os sintomas mais comuns incluem diarreia, vômitos, dor abdominal, febre e mal-estar, relacionados principalmente a infecções intestinais por E. coli, Salmonella e Vibrio cholerae. Ademais, a perda de líquidos e sais minerais representa o maior risco imediato, especialmente em populações vulneráveis.

No caso de Legionella e Pseudomonas aeruginosa, os quadros respiratórios ganham destaque. A inalação de aerossóis contaminados pode levar a pneumonia, febre persistente, tosse e, em casos graves, insuficiência respiratória. Em ambientes hospitalares, Pseudomonas é reconhecida como um patógeno associado a infecções oportunistas, podendo agravar o quadro de pacientes já fragilizados.

Complicações potencialmente fatais surgem quando há desidratação extrema, disseminação das bactérias para a corrente sanguínea ou comprometimento pulmonar severo. Por esse motivo, episódios de diarreia intensa acompanhados de febre alta, sangue nas fezes, sinais de desidratação (boca seca, pouca urina, tontura) ou dificuldade para respirar exigem avaliação médica imediata.

Como é feito o monitoramento da qualidade da água?

Autoridades sanitárias utilizam parâmetros físicos, químicos e microbiológicos para avaliar se a água está adequada para consumo. Entre os indicadores microbiológicos, a presença de coliformes totais e Escherichia coli é uma das principais referências. A detecção de E. coli, em especial, sinaliza contaminação fecal recente e risco elevado de outros patógenos.

No Brasil, normas como a portaria de potabilidade do Ministério da Saúde definem limites máximos para diversos contaminantes e estabelecem a frequência de análises em sistemas de abastecimento públicos e privados. Esses padrões consideram, entre outros fatores:

ausência de E. coli em amostras de água tratada;

em amostras de água tratada; controle de cloro residual, para garantir ação desinfetante ao longo da rede;

monitoramento periódico de Legionella e Pseudomonas aeruginosa em ambientes hospitalares, spas e sistemas complexos;

avaliação de turbidez, cor e outros parâmetros que interferem na eficiência da desinfecção.

Laboratórios públicos e privados realizam exames específicos para identificar essas bactérias, empregando técnicas de cultura, testes rápidos e métodos moleculares, como a detecção de DNA bacteriano. Esses resultados orientam intervenções de saneamento, ajustes no tratamento de água e ações de vigilância epidemiológica em casos de surtos.

Autoridades sanitárias utilizam parâmetros físicos, químicos e microbiológicos para avaliar se a água está adequada para consumo – depositphotos.com / Freepik Company SL



Quais medidas reduzem o risco de bactérias na água de consumo?

Além das ações de responsabilidade de companhias de abastecimento e órgãos públicos, há cuidados que podem reduzir a exposição a bactérias em nível doméstico. Entre as medidas mais citadas por especialistas, destacam-se:

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Higienização regular da caixa dágua, preferencialmente a cada seis meses, esvaziando, escovando as paredes e usando solução desinfetante adequada. Manutenção de tampas bem ajustadas nos reservatórios, evitando entrada de insetos, roedores e sujeira. Verificação periódica de filtros domésticos, com troca de refis dentro do prazo recomendado pelo fabricante, para evitar que se tornem focos de bactérias. Uso de fervura em situações de dúvida quanto à qualidade da água, principalmente para preparo de alimentos de bebês e imunossuprimidos. Atenção a comunicados oficiais de órgãos de saúde e companhias de água sobre contaminações, manutenções programadas e necessidade de ferver ou descartar água.

Em regiões sem rede de abastecimento confiável, práticas adicionais como cloração adequada, proteção física de poços e desvio de fontes de esgoto do entorno dos mananciais contribuem para reduzir a presença de Escherichia coli, Salmonella, Vibrio cholerae, Legionella e Pseudomonas aeruginosa. A combinação entre monitoramento laboratorial, cumprimento de padrões de segurança e cuidados rotineiros no armazenamento doméstico representa uma das estratégias mais efetivas para diminuir o risco de doenças associadas à água contaminada.