Você sabia? A cor do salmão vem da comida – e a ciência explica por que isso não é truque nem fraude na aquicultura

A cor rosada do salmão costuma despertar curiosidade e, em alguns casos, desconfiança. Muita gente associa o tom avermelhado a corantes artificiais sem função nutricional, mas a história por trás dessa tonalidade é mais complexa e ligada à biologia marinha, à alimentação dos peixes e a processos bem documentados pela ciência. Em ambientes naturais ou em sistemas de criação, o pigmento responsável por essa cor segue a mesma lógica bioquímica, ainda que venha de fontes diferentes.

Do ponto de vista nutricional e tecnológico, entender a origem da cor do salmão ajuda a esclarecer dúvidas sobre qualidade, segurança alimentar e métodos de produção em aquicultura. O salmão selvagem e o salmão de cativeiro não recebem a cor da mesma maneira, mas ambos dependem de um mesmo composto: a astaxantina, um antioxidante da família dos carotenoides, amplamente estudado em biologia marinha e engenharia de alimentos.

Por que o salmão selvagem é naturalmente rosa?

Na natureza, o salmão selvagem adquire sua cor característica a partir da alimentação. Esses peixes consomem crustáceos, como pequenos camarões, krill e outros organismos planctônicos ricos em carotenoides, entre eles a astaxantina. Esses pigmentos, produzidos por microalgas e acumulados ao longo da cadeia alimentar, são absorvidos pelo organismo do peixe e depositados na musculatura, conferindo o tom rosado ou avermelhado à carne.

A astaxantina atua como um antioxidante importante para o salmão selvagem. Estudos em fisiologia de peixes indicam que o composto ajuda a proteger células contra estresse oxidativo, especialmente em períodos de esforço intenso, como migrações e desova. A presença desse pigmento também está associada à coloração de ovos e pele, desempenhando papel em processos reprodutivos e de atração entre os indivíduos da espécie.

Salmões selvagens adquirem o tom avermelhado ao consumir krill, camarões e outros organismos ricos em carotenoides – depositphotos.com / VadimVasenin



Como o salmão de cativeiro adquire a mesma cor?

Em sistemas de aquicultura, o salmão de cativeiro não tem acesso à mesma variedade de crustáceos que encontraria no ambiente selvagem. Sem essa fonte natural de carotenoides, a carne tenderia a ser mais pálida, variando de um bege claro a um rosado muito suave. Para reproduzir a cor típica do salmão, produtores adicionam astaxantina ou compostos equivalentes à ração, em doses controladas e regulamentadas por autoridades sanitárias.

Esses pigmentos podem ser obtidos de forma sintética, com estrutura química idêntica à da astaxantina natural, ou extraídos de fontes como microalgas e leveduras específicas. A escolha depende de custo, disponibilidade e exigências de cada mercado. Em ambos os casos, a função é semelhante: fornecer ao peixe o carotenoide que será absorvido pelo organismo e incorporado ao tecido muscular, resultando na tonalidade rosada já conhecida pelo consumidor.

A astaxantina é um corante perigoso ou um nutriente funcional?

Uma dúvida comum gira em torno da segurança do uso de pigmentos na ração e da ideia de que o salmão de cativeiro seria tingido. Do ponto de vista científico, a astaxantina é classificada como carotenoide, a mesma família de compostos à qual pertencem o betacaroteno da cenoura e os pigmentos presentes em tomate, pimentão e outros vegetais coloridos. Em peixes, o composto é absorvido pelo trato digestivo e distribuído pelo organismo, com funções que vão além da simples coloração.

Pesquisas em nutrição de organismos aquáticos mostram que a astaxantina contribui para:

Proteção antioxidante das células, reduzindo danos causados por radicais livres;

das células, reduzindo danos causados por radicais livres; Suporte ao sistema imune , auxiliando na resposta a infecções e estresses ambientais;

, auxiliando na resposta a infecções e estresses ambientais; Desenvolvimento reprodutivo , impactando na qualidade de ovos e larvas;

, impactando na qualidade de ovos e larvas; Desempenho físico, importante para peixes em fase de crescimento e natação constante.

Em aquicultura, a inclusão de astaxantina na dieta é considerada um componente funcional da alimentação, e não apenas um aditivo estético. As quantidades utilizadas passam por limites definidos por órgãos reguladores internacionais e nacionais, com base em avaliações toxicológicas e estudos de segurança alimentar, que estabelecem margens amplas entre as doses empregadas na ração e qualquer nível considerado preocupante para consumo humano.

Quais mitos cercam a cor do salmão de cativeiro?

A associação entre corante e risco costuma gerar equívocos sobre o salmão cultivado. Um dos mitos mais frequentes é a ideia de que o peixe recebe tintura superficial, como se a cor fosse aplicada externamente. Na prática, o processo é interno e gradual: o salmão ingere a ração, absorve a astaxantina e incorpora o pigmento ao músculo ao longo do tempo, de forma semelhante ao que ocorre com o salmão selvagem ao consumir crustáceos.

Outro ponto recorrente é a confusão entre astaxantina e corantes sem função biológica. No caso do salmão, o pigmento tem relevância nutricional para o próprio peixe. A engenharia de alimentos e a nutrição aquícola ajustam a formulação da ração considerando crescimento, saúde e coloração, com monitoramento de parâmetros como taxa de conversão alimentar, mortalidade, resistência a doenças e uniformidade do tom da carne. Esses indicadores são acompanhados em granjas aquícolas comerciais e em estudos científicos revisados por pares.

Em aquicultura, a astaxantina é adicionada à ração para reproduzir a coloração típica do salmão – depositphotos.com / AntonMatyukha



Como a ciência e a regulação acompanham o uso de pigmentos no salmão?

O uso de astaxantina em salmões de cultivo é tema de pesquisas contínuas em biologia marinha, toxicologia e ciência de alimentos. Ensaios laboratoriais e testes em granjas comerciais avaliam biodisponibilidade, metabolismo, excreção e possíveis resíduos em tecidos. Com base nesses resultados, entidades regulatórias definem níveis máximos permitidos, rotulagem adequada e padrões de controle de qualidade ao longo da cadeia produtiva.

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Para quem consome salmão, a informação mais relevante é que a cor rosa, tanto em peixes selvagens quanto de cativeiro, está diretamente ligada à presença de carotenoides com função antioxidante. No ambiente natural, esses compostos vêm de crustáceos e pequenos organismos marinhos; na aquicultura, são oferecidos de forma controlada na ração. Em ambos os casos, a tonalidade da carne é resultado de processos biológicos conhecidos, baseados em princípios de fisiologia de peixes, nutrição e engenharia de alimentos, e não em procedimentos meramente cosméticos.