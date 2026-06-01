Você não atrai coisas, seu cérebro seleciona: o segredo do Sistema Reticular que faz você ver mais o que deseja

A chamada Lei da Atração costuma ser apresentada como uma força invisível capaz de trazer para a vida de alguém tudo aquilo em que se pensa com intensidade. Em versões populares, essa ideia mistura espiritualidade, autoajuda e promessas de mudança rápida. No entanto, ao se olhar para as evidências da neurociência e da psicologia cognitiva, o que se encontra é um fenômeno diferente, concreto e mensurável: o papel do Sistema de Ativação Reticular (SAR) na forma como o cérebro seleciona informações e percebe o mundo.

Em vez de uma energia misteriosa que atrai acontecimentos, a ciência descreve um filtro de atenção altamente especializado, localizado no tronco encefálico e conectado a diversas áreas do cérebro. Esse filtro não cria eventos externos, mas organiza o que entra em foco, quais estímulos ganham prioridade e que tipo de oportunidade passa a ser notada. Essa seleção silenciosa ajuda a entender por que, na prática, quem direciona a atenção para um objetivo tende a perceber mais situações relacionadas a ele.

O que é, afinal, o Sistema de Ativação Reticular (SAR)?

O Sistema de Ativação Reticular, conhecido na literatura como reticular activating system, é uma rede de neurônios localizada na formação reticular, região que se estende ao longo do tronco cerebral. Sua função central é regular o estado de vigília e alerta, modulando o nível de ativação do córtex cerebral. Em termos simples, essa rede decide o que merece acordar a atenção e o que pode permanecer em segundo plano.

Esse sistema recebe sinais sensoriais de várias origens visão, audição, tato, entre outros e atua como um porteiro: não deixa tudo passar com a mesma intensidade. Ao filtrar informações, o SAR contribui para que o cérebro não seja sobrecarregado por estímulos irrelevantes. A seleção é influenciada por necessidades básicas, emoções, memórias recentes e, principalmente, por aquilo que está em foco na mente de forma repetida.

O que muitas pessoas chamam de Lei da Atração pode ser explicado pela atenção seletiva e pelo foco mental – depositphotos.com / TLFurrer



Como o SAR cria a sensação de atrair o que se pensa?

O que teorias místicas descrevem como atrair situações é, do ponto de vista científico, um processo de focalização atencional. Quando um tema é repetido com frequência no pensamento por exemplo, uma meta profissional, a intenção de mudar de área ou a busca por um relacionamento saudável o cérebro passa a tratar esses conteúdos como relevantes. O SAR, em resposta, começa a priorizar estímulos externos ligados a essas ideias.

É nesse ponto que o fenômeno psicológico se torna perceptível no cotidiano. Anúncios, conversas, cursos, pessoas e oportunidades que antes passavam despercebidos começam a se destacar. O ambiente não mudou; o que mudou foi o padrão interno de atenção. Esse mecanismo é semelhante ao que ocorre quando alguém aprende uma palavra nova e, em seguida, começa a encontrá-la em diversos lugares. O cérebro não está criando esses eventos, mas os reconhecendo com mais facilidade.

Lei da Atração ou foco seletivo do cérebro?

Na linguagem da psicologia cognitiva, esse processo se relaciona a viéses atencionais, memória seletiva e padrões de interpretação. A chamada Lei da Atração pode ser entendida, em termos científicos, como uma descrição metafórica de como crenças, expectativas e objetivos conscientes direcionam o foco. O SAR reforça esse direcionamento ao filtrar o fluxo constante de estímulos que chegam ao cérebro.

Ao pensar com constância em algo desejado, a pessoa ajusta, sem perceber, três grandes eixos:

Atenção: o que ganha destaque na percepção diária;

o que ganha destaque na percepção diária; Interpretação: o significado atribuído aos acontecimentos;

o significado atribuído aos acontecimentos; Ação: as escolhas concretas que aproximam ou afastam de uma meta.

O resultado é uma sequência de decisões alinhadas a esse foco, o que aumenta a probabilidade de determinados desfechos. Para quem observa de fora, essa trajetória pode parecer fruto de atração, quando, na prática, é um encadeamento de percepções selecionadas e comportamentos consistentes.

Como o cérebro escolhe o que merece atenção?

A formação reticular mantém conexões com áreas envolvidas em emoção, memória e planejamento, como o sistema límbico e o córtex pré-frontal. Isso faz com que o SAR seja sensível a fatores emocionais e cognitivos. Pensamentos recorrentes ativam circuitos neurais específicos com maior frequência, e essa repetição cria uma espécie de atalho para que conteúdos semelhantes sejam reconhecidos mais rápido.

Alguns elementos influenciam diretamente esse filtro:

Relevância emocional: temas associados a medo, desejo ou preocupação tendem a ser priorizados; Repetição mental: quanto mais uma ideia é lembrada, mais facilmente o cérebro a relaciona a novos estímulos; Metas claras: objetivos definidos funcionam como palavras-chave internas que orientam a triagem de informações; Contexto: mudanças de ambiente, rotina ou fase de vida reorganizam o que o SAR considera importante.

Dessa forma, a mente não apenas registra o mundo, mas o organiza de acordo com critérios internos. Esse encaixe entre mundo interno e ambiente externo explica grande parte da experiência de sincronicidade relatada em contextos ligados à Lei da Atração, sem necessidade de recorrer a causas sobrenaturais.

Pensamentos repetidos fazem o cérebro priorizar oportunidades, informações e padrões ligados a determinados objetivos – depositphotos.com / anskuw



Quais são os riscos de interpretar o SAR como poder místico?

Quando o funcionamento do SAR é confundido com uma força mística, alguns riscos aparecem. Um deles é o deslocamento de responsabilidade: acreditar que apenas pensar seria suficiente para transformar a realidade pode levar à negligência de fatores objetivos, como condições sociais, limitações materiais e necessidade de planejamento. A psicologia aponta que metas realistas e ações consistentes têm papel central na mudança de comportamento.

Outro ponto crítico é a tendência a ignorar o viés de confirmação. A mente tende a registrar com mais força os eventos que confirmam expectativas e a minimizar ou esquecer exemplos contrários. Assim, situações que dão certo após períodos de visualização são lembradas e atribuídas à Lei da Atração, enquanto tentativas sem resultado são frequentemente deixadas de lado. A neurociência ajuda a separar esses efeitos perceptivos da ideia de uma energia que controla o destino.

Como usar o conhecimento sobre o SAR de forma prática e realista?

Compreender o Sistema de Ativação Reticular não exige adesão a crenças místicas. Na prática, esse conhecimento pode ser aplicado de forma concreta na organização da rotina e na definição de metas. Ao estabelecer objetivos específicos, registrar por escrito intenções e revisitá-las com frequência, a pessoa aumenta a chance de que o cérebro trate esses temas como prioritários.

Algumas estratégias baseadas em evidências costumam ser associadas a esse processo:

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Definir metas claras e mensuráveis, em vez de desejos vagos;

Revisar essas metas regularmente, reforçando o foco atencional;

Praticar mindfulness ou técnicas de atenção plena para perceber com mais nitidez quais estímulos surgem no dia a dia;

Observar, com espírito crítico, quais oportunidades realmente se conectam a essas metas.

Ao adotar esse tipo de prática, o SAR passa a atuar como um aliado na identificação de caminhos coerentes com os objetivos definidos. Não se trata de atrair eventos por meio de pensamento, mas de perceber com mais precisão o que já está presente no ambiente e agir com base nessa percepção. Desta forma, a explicação oferecida pela neurociência e pela psicologia cognitiva permite reinterpretar a Lei da Atração como um fenômeno de atenção seletiva e tomada de decisão, apoiado em processos cerebrais conhecidos e estudados.