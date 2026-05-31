Estudos sugerem relação entre Ozempic e redução de sintomas de depressão e ansiedade, mas evidências ainda não são conclusivas

Nos últimos anos, medicamentos para perda de peso à base de semaglutida, como o Ozempic e o Wegovy, deixaram de ser apenas tema de discussão sobre obesidade e diabetes e passaram a aparecer em estudos de saúde mental. Pesquisas recentes, incluindo análises de grandes bancos de dados clínicos até 2025, apontam uma associação entre o uso desses fármacos e uma redução nos níveis de depressão e ansiedade em determinados grupos de pacientes. A relação ainda é estudada com cautela, mas já levanta questões importantes sobre os efeitos da semaglutida além da balança.

Os dados disponíveis vêm principalmente de estudos observacionais, registros de seguros de saúde, ensaios clínicos de longa duração e relatos sistematizados de pacientes em tratamento para obesidade e diabetes tipo 2. Em muitos desses trabalhos, indivíduos que utilizaram medicamentos com ação similar à do Ozempic apresentaram menor incidência de novos quadros depressivos e melhora em escores de sintomas ansiosos em comparação com grupos que não receberam essas terapias. Especialistas destacam que os resultados indicam associação, mas ainda não permitem afirmar causa e efeito de forma definitiva.

O que é a semaglutida e por que se fala em saúde mental?

A semaglutida é um análogo do GLP-1, um hormônio intestinal que atua na regulação da glicose e do apetite. Esses medicamentos foram desenvolvidos inicialmente para o tratamento do diabetes tipo 2 e, depois, passaram a ser usados em doses maiores para manejo da obesidade. Durante os ensaios clínicos de fase 3, alguns estudos registraram não apenas perda de peso e melhora do controle glicêmico, mas também mudanças em parâmetros relacionados à qualidade de vida, como disposição e bem-estar autorreferido, o que chamou a atenção de pesquisadores de saúde mental.

Em análises epidemiológicas envolvendo milhares de pacientes, observou-se que usuários de agonistas de GLP-1 apresentavam taxas mais baixas de diagnóstico de depressão ao longo do acompanhamento em comparação com pessoas com características similares que não usavam esses agentes. Em alguns estudos, escores de escalas padronizadas de humor mostraram redução discreta, porém consistente, de sintomas depressivos e ansiosos. Esses achados, embora promissores, vêm sendo interpretados com prudência, pois muitos fatores podem interferir na saúde emocional de quem passa por mudanças metabólicas importantes.

Pesquisas com agonistas de GLP-1 apontam associação entre uso de medicamentos para obesidade e melhora em sintomas depressivos e ansiosos em parte dos pacientes – depositphotos.com / AndrewLozovyi



Medicamentos para perda de peso e depressão: quais mecanismos podem explicar essa associação?

A palavra-chave central desse debate é medicamentos para perda de peso, especialmente aqueles baseados em semaglutida. A relação entre esses fármacos e sintomas de depressão e ansiedade vem sendo explorada a partir de diferentes hipóteses biológicas, que se somam a fatores psicossociais ligados ao emagrecimento. Pesquisas em modelos animais e em estudos de neuroimagem fornecem pistas sobre como os agonistas de GLP-1 atuam no cérebro além do controle da fome.

No nível biológico, um dos mecanismos propostos envolve a redução da neuroinflamação. Em condições de obesidade e resistência à insulina, há aumento de substâncias inflamatórias que podem afetar regiões cerebrais ligadas ao humor, como hipocampo e córtex pré-frontal. Estudos pré-clínicos sugerem que medicamentos como a semaglutida podem modular essa inflamação sistêmica e cerebral, favorecendo um ambiente neural menos propenso a alterações de humor. Outro ponto investigado é a melhora da sensibilidade à insulina e da função mitocondrial, processos associados tanto ao metabolismo energético quanto à regulação das emoções.

Há ainda evidências de que agonistas de GLP-1 atuam em vias dopaminérgicas e em circuitos de recompensa, que participam da motivação, da sensação de saciedade e do comportamento alimentar. Alterações nessas vias estão frequentemente presentes em quadros depressivos. No entanto, a intensidade e a relevância clínica desse efeito em humanos ainda são tema de investigação. Assim, a literatura científica mais recente destaca que os possíveis benefícios diretos desses medicamentos na depressão e na ansiedade seguem em estudo, sem consenso definitivo.

Os efeitos são do remédio ou da perda de peso?

Uma questão central nos trabalhos publicados até 2026 é separar o impacto direto da semaglutida no cérebro dos efeitos indiretos ligados ao emagrecimento e à melhora geral da saúde metabólica. Em muitos estudos, pacientes que perderam peso com o uso de medicamentos como o Ozempic relataram melhor autoestima, mais disposição para atividades diárias e maior participação social, aspectos que, por si só, podem contribuir para a redução de sintomas depressivos e ansiosos.

Pesquisadores costumam dividir os possíveis benefícios em dois grandes blocos. O primeiro envolve efeitos biológicos diretos, como a ação em receptores de GLP-1 no sistema nervoso central, o ajuste de vias de recompensa alimentar e a modulação de processos inflamatórios. O segundo grupo está ligado a efeitos psicossociais da perda de peso: facilidade para se movimentar, redução de dores crônicas, melhora de parâmetros como apneia do sono e hipertensão e mudanças na percepção do próprio corpo.

Alguns ensaios controlados tentam ajustar estatisticamente os dados para o grau de perda de peso, buscando identificar se ainda existe efeito sobre depressão e ansiedade quando o impacto do emagrecimento é descontado. Em parte dos trabalhos, sinais de benefício permanecem, sugerindo ação própria da classe de medicamentos. Em outros, a maior parcela da melhora em saúde mental parece associar-se à mudança de peso e à redução de comorbidades. Essa heterogeneidade reforça a necessidade de estudos mais longos e específicos, incluindo ensaios feitos com pacientes com transtornos depressivos diagnosticados.

Estudos recentes investigam como a semaglutida pode influenciar humor, inflamação e circuitos cerebrais ligados à recompensa – depositphotos.com / MillaFedotova



Quais cuidados são necessários no uso de Ozempic e similares?

Apesar da associação entre medicamentos para perda de peso e melhora em quadros de depressão e ansiedade em alguns estudos, sociedades médicas e órgãos reguladores mantêm a recomendação de que esses remédios sejam usados com prescrição e acompanhamento profissional. A semaglutida não é classificada como antidepressivo e não deve ser iniciada ou interrompida com base apenas em expectativas sobre efeitos no humor.

Entre os cuidados frequentemente apontados em diretrizes clínicas estão:

avaliação prévia de histórico de transtornos psiquiátricos , incluindo depressão maior, transtorno bipolar e ansiedade generalizada;

, incluindo depressão maior, transtorno bipolar e ansiedade generalizada; monitoramento regular de mudanças de humor, sobretudo nas primeiras semanas de uso;

atenção a sinais de ideação suicida ou piora de sintomas emocionais, com encaminhamento imediato a serviços especializados quando necessário;

ou piora de sintomas emocionais, com encaminhamento imediato a serviços especializados quando necessário; ajuste de dose conforme efeitos adversos gastrointestinais, perda de peso rápida demais ou interações com outros medicamentos;

integração do tratamento medicamentoso com estratégias não farmacológicas, como psicoterapia, atividade física orientada e suporte nutricional.

Médicos que prescrevem agonistas de GLP-1 costumam reforçar que esse tipo de medicação faz parte de um plano mais amplo de cuidado em obesidade e diabetes, e não um recurso isolado. Em pessoas com histórico de depressão ou ansiedade, a recomendação é que o uso seja articulado com psiquiatras e psicólogos, garantindo que qualquer mudança no estado emocional seja acompanhada de perto. A literatura científica disponível até 2026 indica potencial de benefício, mas também ressalta a importância de decisões baseadas em evidências atualizadas e em avaliação individual de riscos e vantagens.

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À medida que novos estudos de longo prazo são publicados, espera-se esclarecer melhor quais grupos de pacientes se beneficiam mais dessa associação entre tratamento para perda de peso, como o Ozempic, e redução de sintomas de depressão e ansiedade. Até o momento, o consenso entre especialistas é que esses resultados devem estimular pesquisa e vigilância, sempre com foco na segurança e no uso responsável dos medicamentos.