Solidão pode ser tão prejudicial quanto fumar 15 cigarros por dia, alertam estudos sobre impacto do isolamento social

A solidão deixou de ser tratada apenas como um problema emocional ou um tema de conversas íntimas para ganhar estatuto de crise de saúde pública em vários países. Organismos internacionais, como a Organização Mundial da Saúde (OMS), vêm alertando que o isolamento social persistente está ligado ao aumento de doenças crônicas. Além disso, na queda na expectativa de vida e maior uso de serviços de saúde. Estudos recentes apontam que viver sozinho e sem vínculos consistentes pode ser tão prejudicial quanto fumar cerca de 15 cigarros por dia.

Essa comparação, usada em pesquisas de referência na área da saúde pública, chama atenção para a dimensão biológica da solidão. Afinal, não se trata apenas de se sentir triste ou sem companhia em algumas situações, mas de um estado prolongado em que a pessoa se percebe desconectada, sem apoio ou pertencimento. Quando essa condição se mantém por meses ou anos, o organismo reage como se estivesse em perigo constante. Assim, isso ajuda a explicar a relação direta entre isolamento social e maior risco de infarto, AVC, depressão e até demência.

Pesquisas internacionais indicam que a solidão crônica e o isolamento social aumentam em torno de 30% o risco de morte prematura – depositphotos.com / HayDmitriy



Solidão como crise de saúde pública: o que mostram os estudos?

Pesquisas internacionais indicam que a solidão crônica e o isolamento social aumentam em torno de 30% o risco de morte prematura. A OMS, em relatórios divulgados na última década, destaca que o impacto da desconexão social rivaliza com fatores clássicos de risco. Entre eles, obesidade e tabagismo intenso. A famosa equivalência com fumar 15 cigarros por dia surgiu de análises que compararam a mortalidade associada à solidão com a mortalidade atribuível ao cigarro em grandes bancos de dados populacionais.

Em meta-análises que reúnem dezenas de estudos de coorte, envolvendo centenas de milhares de pessoas acompanhadas por anos, a ausência de vínculos sociais sólidos aparece como um forte preditor de mortalidade por causas cardiovasculares, metabólicas e infecciosas. Não se trata apenas de morar sozinho. Afinal, índices de solidão subjetiva a sensação de estar só, mesmo rodeado de gente também se associam a mais internações. Além disso, pior adesão a tratamentos e recuperação mais lenta após cirurgias ou eventos cardíacos.

Governos de países como Reino Unido, Japão e Austrália passaram a tratar a solidão como questão de política pública, criando estratégias nacionais, linhas de apoio e programas comunitários específicos. Por sua vez, a OMS recomenda que a rede de atenção primária em saúde passe a rastrear o isolamento social da mesma forma que já faz com pressão alta, diabetes e tabagismo. Ou seja, sinalizando que a desconexão social deve ser encarada como um fator de risco mensurável.

Como a solidão mexe com o corpo: cortisol, inflamação e coração

A ciência tem mostrado que a solidão não afeta apenas o humor. Afinal, ela altera sistemas biológicos centrais. Um dos mecanismos mais estudados é o aumento crônico do cortisol, o principal hormônio do estresse. Quando uma pessoa se sente isolada de forma prolongada, o cérebro interpreta essa condição como ameaça. Em resposta, o eixo hipotálamohipófiseadrenal é ativado repetidamente. Assim, mantém níveis de cortisol mais altos do que o ideal ao longo do dia.

Esse hormônio, em excesso e por muito tempo, favorece acúmulo de gordura abdominal, resistência à insulina, alterações no sono e piora da imunidade. Além disso, pesquisas apontam que a solidão está associada a um padrão de inflamação crônica de baixo grau, caracterizada por níveis aumentados de marcadores como proteína C-reativa e interleucinas. Esse tipo de inflamação silenciosa é conhecido por acelerar a formação de placas de gordura nas artérias, aumentando o risco de infarto e AVC.

No sistema cardiovascular, o isolamento social prolongado também se relaciona a aumento da pressão arterial e maior variabilidade da frequência cardíaca. Assim, isso indica um sistema nervoso autônomo em constante estado de alerta. Em estudos com monitorização ao longo de 24 horas, pessoas solitárias apresentam mais picos de pressão e menor recuperação após situações estressantes. Portanto, esses fatores, somados, ajudam a entender por que a solidão pode ter impacto semelhante ao tabagismo intenso na saúde do coração.

Por que a solidão do dia a dia parece invisível?

Apesar dos dados robustos, a solidão muitas vezes passa despercebida em consultas médicas e em políticas públicas. Parte disso se deve ao fato de ser um fenômeno silencioso. Afinal, diferentemente de um braço engessado ou de um cigarro aceso, a desconexão social não aparece de forma evidente. Em muitos casos, a pessoa mantém rotinas aparentemente normais, vai ao trabalho, usa redes sociais e interage superficialmente. Porém, se sente sem apoio real quando enfrenta dificuldades.

No cotidiano, esse isolamento pode surgir em diferentes contextos. Por exemplo, idosos que perderam parceiros e amigos, jovens que se mudaram de cidade para estudar ou trabalhar, cuidadores que passam boa parte do tempo atendendo familiares doentes, trabalhadores em regime remoto com pouca interação presencial. Em todos esses cenários, a ausência de laços significativos, de conversas honestas e de sensação de pertencimento pode ativar os mesmos mecanismos de estresse e inflamação apontados pelos estudos.

Há indícios de que a cultura da hiperconectividade digital contribui para um paradoxo: mais interações superficiais e menos relações profundas. Afinal, mensagens rápidas e contatos esporádicos nem sempre se traduzem em apoio concreto. Essa diferença entre quantidade de contato e qualidade do vínculo ajuda a explicar por que pessoas cercadas de atividades sociais ainda relatam um sentimento persistente de solidão.

No cotidiano, esse isolamento pode surgir em diferentes contextos. Por exemplo, idosos que perderam parceiros e amigos, jovens que se mudaram de cidade para estudar ou trabalhar, cuidadores que passam boa parte do tempo atendendo familiares doentes, trabalhadores em regime remoto com pouca interação presencial – depositphotos.com / NatashaFedorova

Quais caminhos a saúde pública tem discutido para enfrentar a solidão?

Frente à evidência de que o isolamento social é um fator de risco biológico, sistemas de saúde têm debatido estratégias para reduzir sua incidência e seus efeitos. Uma das principais linhas de ação é incorporar o tema à rotina da atenção básica. Profissionais de saúde podem incluir perguntas sobre rede de apoio, frequência de contato com familiares e amigos e participação em atividades comunitárias ao lado dos exames de rotina.

Outra frente em discussão envolve programas que estimulem o encontro presencial e o fortalecimento de vínculos locais. Algumas iniciativas incluem:

Grupos de convivência para idosos em unidades de saúde, centros culturais e associações de bairro;

Projetos de mentoria e apoio entre gerações, aproximando jovens e pessoas mais velhas;

Atividades coletivas regulares, como oficinas, esportes e grupos de leitura;

Redes de voluntariado focadas em visitas domiciliares e ligações periódicas para pessoas em maior risco de isolamento.

Em paralelo, pesquisadores destacam a importância de campanhas de comunicação que expliquem, em linguagem acessível, a dimensão física da solidão, sem dramatização, mas deixando claro que se trata de um fator que atinge cérebro, coração e sistema imunológico. A equiparação ao ato de fumar 15 cigarros por dia, usada com base em estudos populacionais, tem sido um recurso para traduzir o impacto em termos que a população já conhece.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ao tratar a solidão como tema de saúde pública, o foco deixa de ser apenas responsabilizar o indivíduo por fazer amigos e passa a considerar o papel de políticas urbanas, condições de trabalho, acesso a espaços de convivência e redes de apoio. A evidência científica acumulada até 2026 indica que enfrentar o isolamento social crônico pode significar menos internações, menos sofrimento silencioso e uma população com maior proteção biológica frente às doenças que mais matam no mundo.