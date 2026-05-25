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Adultos que não conseguem dizer não podem sofrer impactos silenciosos na saúde mental, alertam a psicologia

Em muitas situações do cotidiano, alguns adultos sentem grande dificuldade em dizer não, mesmo quando estão cansados, sobrecarregados ou desconfortáveis com um pedido. E a psicologia diz que essa característica pode gerar impactos silenciosos na saúde mental.

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Valdomiro Neto* *com uso de Inteligência Artificial
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Valdomiro Neto* *com uso de Inteligência Artificial
Repórter
25/05/2026 12:36

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Adultos que não conseguem dizer não podem sofrer impactos silenciosos na saúde mental, alertam a psicologia
Adultos que não conseguem dizer não podem sofrer impactos silenciosos na saúde mental, alertam a psicologia crédito: Portal Giro 10

Em muitas situações do cotidiano, alguns adultos sentem grande dificuldade em dizer não, mesmo quando estão cansados, sobrecarregados ou desconfortáveis com um pedido. À primeira vista, esse comportamento costuma ser interpretado como gentileza ou disponibilidade. Porém, profissionais de saúde mental observam que, em diversos casos, ele liga-se a padrões emocionais mais profundos. Afinal, a incapacidade de recusar pode afetar a saúde mental, os relacionamentos afetivos e a vida profissional de maneira significativa.

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Psicólogos apontam que essa necessidade de agradar tende a gerar ao longo do tempo um descompasso entre o que a pessoa sente e o que expressa. Assim, na tentativa de evitar conflitos ou críticas, muitos acabam aceitando tarefas, responsabilidades e demandas que não conseguem sustentar. Portanto, O resultado, segundo especialistas o resultado costuma aparecer em forma de ansiedade, culpa persistente, cansaço extremo e sensação de estar sempre em dívida com os outros.

Psicólogos destacam que assertividade não significa ser agressivo ou indiferente às necessidades dos outros, mas sim ser capaz de expressar o que se sente e pensa de forma clara e respeitosa – depositphotos.com / artursfoto1

Por que alguns adultos têm tanta dificuldade em dizer não?

A psicologia descreve o comportamento de quem não consegue recusar pedidos como parte de um padrão conhecido popularmente como necessidade constante de agradar. Esse padrão associa-se geralmente ao medo de rejeição, de abandono ou de ser visto como alguém egoísta. Ou seja, em vez de avaliar se deseja ou não atender a uma solicitação, a pessoa avalia o risco de desagradar e, por medo das consequências, cede automaticamente.

Entre os sentimentos mais comuns nesse processo estão a culpa e a preocupação em excesso com a opinião alheia. Muitos relatam dificuldade em tolerar a possibilidade de que alguém fique decepcionado ou irritado. Assim, dizer sim torna-se uma forma de evitar desconforto interno, mesmo que isso gere frustração mais tarde. Ademais, a autoestima também costuma ter papel relevante: quando a autopercepção é frágil, o indivíduo pode buscar validação externa através da aprovação constante.

Infância, educação familiar e origem do padrão de agradar

Especialistas em saúde mental destacam que esse modo de funcionar costuma ter raízes na infância e na forma como a criança aprendeu a se relacionar com figuras de autoridade. Em muitos lares, a obediência absoluta é valorizada e o questionamento é visto como falta de respeito. Crianças que crescem em ambientes assim podem aprender que dizer não traz punição, afastamento ou silêncio hostil, internalizando a ideia de que é mais seguro concordar sempre.

Outro cenário frequente ocorre em famílias em que a criança assume, cedo demais, o papel de cuidadora emocional de pais ou responsáveis. Nesses casos, ela aprende que suas próprias necessidades são menos importantes do que o bem-estar dos outros. Na vida adulta, essa dinâmica pode aparecer na forma de excesso de disponibilidade emocional, dificuldade de impor limites e medo de colocar a própria vontade em primeiro plano. Em contextos de abuso, crítica constante ou afeto condicionado ao bom comportamento, dizer sim passa a ser associado à sobrevivência afetiva.

Quais são os impactos na saúde mental e nos relacionamentos?

Quando o hábito de nunca negar pedidos se mantém por anos, as consequências tendem a se acumular. Profissionais relatam aumento de ansiedade, esgotamento psicológico e sensação de sobrecarga crônica. A mente permanece em estado de alerta, preocupada em não falhar, não desapontar e dar conta de tudo. Esse estado prolongado pode contribuir para quadros de insônia, irritabilidade, dificuldade de concentração e, em alguns casos, sintomas depressivos.

Nos relacionamentos, a dificuldade de dizer não interfere na construção de vínculos equilibrados. Em relações afetivas, amizades ou laços familiares, a pessoa que cede o tempo todo tende a acumular ressentimentos silenciosos. Com o tempo, pode surgir a percepção de que o outro se aproveita da boa vontade, ainda que essa dinâmica tenha sido alimentada por respostas afirmativas constantes. A perda de identidade aparece quando o indivíduo já não sabe o que realmente deseja, apenas o que é esperado dele.

Como esse padrão afeta a vida profissional?

No ambiente de trabalho, a incapacidade de impor limites pode levar à aceitação de jornadas prolongadas, acúmulo de tarefas e disponibilidade fora do horário. Funcionários que não conseguem recusar demandas tendem a assumir projetos demais, responder mensagens em momentos de descanso e adiar férias. Esse comportamento pode ser bem visto em um primeiro momento, mas costuma resultar em alto nível de estresse e risco de burnout, quadro de exaustão física e emocional relacionado ao trabalho.

Além do impacto na saúde, a falta de assertividade dificulta negociações de salário, divisão justa de responsabilidades e posicionamento diante de injustiças. Em equipes, esse padrão pode gerar desequilíbrios, com alguns profissionais sobrecarregados e outros com menor volume de tarefas. A longo prazo, essa dinâmica tende a afetar a motivação e a qualidade do desempenho, além da relação com chefias e colegas.

Desenvolver assertividade: é possível aprender a dizer não?

Psicólogos destacam que assertividade não significa ser agressivo ou indiferente às necessidades dos outros, mas sim ser capaz de expressar o que se sente e pensa de forma clara e respeitosa. Aprender a dizer não faz parte desse processo e costuma exigir prática, autoconhecimento e, em muitos casos, acompanhamento terapêutico. A terapia ajuda a identificar crenças antigas como a ideia de que discordar leva ao abandono e a construir formas mais saudáveis de se posicionar.

Algumas estratégias simples costumam ser trabalhadas em consultório e podem ser incorporadas no dia a dia:

  • Pausar antes de responder: em vez de aceitar imediatamente, permitir-se dizer vou pensar e retorno.
  • Usar frases objetivas: como no momento não consigo assumir mais essa tarefa ou prefiro não participar desta atividade.
  • Diferenciar recusa de rejeição: compreender que negar um pedido não equivale a rejeitar uma pessoa.
  • Observar os próprios limites físicos e emocionais: considerar tempo, energia e prioridades antes de decidir.
No ambiente de trabalho, a incapacidade de impor limites pode levar à aceitação de jornadas prolongadas, acúmulo de tarefas e disponibilidade fora do horário – depositphotos.com / Milkos

Limites saudáveis nas relações pessoais e profissionais

O estabelecimento de limites saudáveis é visto por especialistas como um componente importante da saúde mental. Isso vale tanto para relações íntimas quanto para ambientes de trabalho. Definir até onde se pode ir, o que é aceitável e o que não é permite que as relações se tornem mais transparentes. Quando cada parte conhece melhor os limites da outra, há menor tendência à sobrecarga e à frustração silenciosa.

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Muitos adultos descobrem, ao longo desse processo, que alguns vínculos se fortalecem justamente quando o não passa a ser possível, porque as relações se tornam mais autênticas. Em outros casos, a mudança de postura revela dinâmicas desequilibradas, exigindo ajustes ou afastamentos graduais. A psicologia entende esse movimento como parte de um amadurecimento emocional, em que a pessoa aprende a conciliar cuidado com os outros e cuidado consigo mesma, sem abrir mão de sua identidade e de sua saúde mental.

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