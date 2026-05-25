Redes sociais impulsionam resgate de plantas e frutas nativas antes restritas ao interior do Brasil

Em diferentes regiões do país, plantas e frutas nativas que antes apareciam apenas em quintais de interior ou em lembranças de infância começam a ganhar novo espaço nas cidades. Essa retomada é impulsionada por um agente pouco associado, até alguns anos atrás, ao universo rural: as redes sociais. Afinal, perfis dedicados à jardinagem, à gastronomia regional e à alimentação saudável ajudam a recolocar espécies tradicionais na rotina de jovens consumidores urbanos. Assim, aproximam gerações e modos de vida que pareciam distantes.

Instagram, TikTok e YouTube se transformaram em vitrines para mostrar, em poucos segundos, como cultivar um pé de pitanga em vaso, preparar um suco de cajuí ou usar ora-pro-nóbis em receitas simples do dia a dia. Ao mesmo tempo, essa exposição digital estimula a curiosidade de quem nunca teve contato com essas espécies e reacende memórias em quem cresceu em áreas rurais. Dessa forma, o resultado é um movimento que combina entretenimento, informação e um olhar renovado para a biodiversidade brasileira.

Instagram, TikTok e YouTube se transformaram em vitrines para mostrar, em poucos segundos, como cultivar um pé de pitanga em vaso, preparar um suco de cajuí ou usar ora-pro-nóbis em receitas simples do dia a dia – Sther Burmann/Wikimedia Commons

Como as redes sociais resgatam frutas e plantas nativas?

O papel das plataformas digitais nesse resgate começa pela forma de contar histórias. Afinal, criadores de conteúdo misturam relatos familiares, dicas práticas e pequenos tutoriais em vídeo. É comum que um vídeo curto mostre, por exemplo, o antes e depois de um pé de jabuticaba cultivado em apartamento, seguido de explicações simples sobre solo, rega e luminosidade. Em paralelo, outros produtores de conteúdo apresentam curiosidades nutricionais e registros de mercados locais onde ainda se encontram frutas pouco conhecidas em grandes centros.

Essa narrativa visual e acessível facilita o entendimento de técnicas que, até pouco tempo atrás, circulavam quase só entre agricultores e moradores do interior. Ao mostrar o passo a passo do plantio de sementes crioulas, a poda de árvores frutíferas anãs ou a colheita de frutos nativos em sistemas agroflorestais, os influenciadores aproximam o público urbano de práticas agrícolas tradicionais. Nessa dinâmica, a palavra-chave plantas nativas passa a ser associada não apenas à conservação ambiental, mas também a possibilidades concretas de cultivo doméstico.

Plantas nativas: o que desperta o interesse dos jovens?

Entre o público mais jovem, o interesse por plantas nativas do Brasil aparece ligado a diferentes motivações. Uma delas é a busca por alimentação mais diversa e menos dependente de produtos ultraprocessados. Vídeos que explicam como usar umbu, baru, pequi ou bacuri em receitas caseiras ganham espaço lado a lado com conteúdos de marmita saudável e refeições econômicas. Assim, ao ver essas frutas nativas em pratos cotidianos, muitos consumidores passam a procurar mercados, feiras e lojas on-line que comercializam esses produtos.

Outro fator é o apelo estético e afetivo. Afinal, a presença de um pé de seriguela na varanda ou de um vaso com manjericão-nativo e capim-limão em cozinhas urbanas comunica um estilo de vida mais conectado à natureza. Trata-se de algo valorizado em perfis de decoração, bem-estar e estilo de vida sustentável. Ao mesmo tempo, depoimentos de pessoas mais velhas, frequentemente gravados e compartilhados por familiares, reforçam o vínculo emocional. Por exemplo, histórias sobre colheitas em sítios, compotas caseiras e trocas de mudas entre vizinhos ganham nova circulação no ambiente digital.

Receitas regionais adaptadas para cozinhas urbanas;

Passo a passo de cultivo em vasos e pequenos quintais;

Relatos de memórias envolvendo cheiros, sabores e festas locais;

Dicas de onde encontrar mudas, sementes e frutas nativas nas cidades.

De que forma o mercado de plantas e mudas está mudando?

O crescimento de conteúdos sobre frutas nativas brasileiras e jardinagem doméstica já se reflete no mercado. Garden centers, viveiros e pequenos produtores passaram a registrar aumento na procura por mudas de pitaya roxa, grumixama, araticum e variedades de jabuticaba anã, entre outras espécies. Em muitas cidades, estabelecimentos que antes priorizavam apenas plantas ornamentais tradicionais começaram a reservar áreas específicas para espécies frutíferas e nativas, seguindo as tendências apontadas por influenciadores.

Esse movimento também abre espaço para negócios de menor escala. Agricultores familiares, colecionadores de plantas e guardiões de sementes passaram a utilizar o Instagram e o WhatsApp como vitrine direta para o consumidor. Divulgação de feiras, listas de mudas disponíveis e envio por transporte especializado tornaram-se práticas comuns. Muitas transações começam justamente após a divulgação de vídeos virais que despertam interesse por determinada espécie.

Criação de perfis de viveiros focados em espécies nativas; Venda on-line de mudas e sementes raras; Parcerias entre influenciadores e produtores locais; Workshops presenciais e on-line sobre cultivo de frutas brasileiras.

Qual o impacto na biodiversidade e na sustentabilidade?

O resgate de árvores frutíferas e plantas nativas também tem implicações ambientais. Afinal, ao diversificar o cultivo em áreas urbanas e periurbanas, aumenta-se a oferta de alimento para polinizadores e fauna local, favorecendo pequenos corredores ecológicos. Espécies como pitanga, uvaia, cambuci e guabiroba atraem aves e insetos, contribuindo para ciclos ecológicos que costumam ser reduzidos em grandes cidades dominadas por espécies exóticas e gramados.

Nas redes sociais, esse aspecto aparece em publicações que associam o plantio de árvores frutíferas ao combate às ilhas de calor, à melhoria da qualidade do ar e à redução de resíduos, já que muitas receitas priorizam o uso integral dos alimentos. Termos como consumo consciente, agroecologia e comida de verdade aparecem ligados à ideia de recuperar frutas tradicionais, valorizando espécies adaptadas aos biomas brasileiros e mais resilientes a condições locais.

É comum que um vídeo curto mostre, por exemplo, o antes e depois de um pé de jabuticaba cultivado em apartamento, seguido de explicações simples sobre solo, rega e luminosidade – depositphotos.com / robertohunger



Redes sociais podem fortalecer a reconexão com sabores do passado?

Um aspecto recorrente nesse movimento é a reconexão afetiva com sabores e costumes que, por décadas, permaneceram restritos a regiões específicas. Ao registrar o preparo de doces de cajuí, licores de jenipapo ou bolos com farinha de babaçu, criadores de conteúdo ajudam a preservar modos de fazer que muitas vezes não estavam documentados em livros ou receitas formais. Os comentários dessas publicações frequentemente mostram diálogos entre gerações, com familiares compartilhando ajustes, segredos e variações regionais.

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Além da dimensão afetiva, essa recuperação fortalece cadeias produtivas locais e incentiva o turismo gastronômico. Cidades que apostam em festivais de frutas nativas passaram a usar as redes sociais como principal canal de divulgação, atraindo visitantes interessados em conhecer sabores regionais. Assim, o resgate de plantas e árvores frutíferas nativas, que começou em muitos casos como simples curiosidade em vídeos de jardinagem, ganha contornos econômicos, culturais e ambientais, consolidando-se como parte de uma tendência mais ampla de valorização da biodiversidade brasileira e de práticas cotidianas ligadas à sustentabilidade.