Nova tecnologia com algas magnéticas promete eliminar microplásticos da água e ajudar a proteger a saúde humana

Em diferentes partes do mundo, laboratórios transformam algas microscópicas em ferramentas de limpeza altamente específicas. Essas algas magnéticas nasceram de uma combinação entre biologia e nanotecnologia. Assim, pesquisadores criam organismos vivos que carregam partículas magnéticas e se movem com facilidade na água ou no sangue.

Com esse avanço, cientistas buscam atacar um problema que cresce de forma constante: a presença de microplásticos. Esses fragmentos surgem de embalagens, roupas sintéticas e pneus. Depois, entram nos rios, mares e, por fim, no corpo humano. As algas modificadas aparecem como uma estratégia direta para localizar e retirar esses resíduos.

O que são exatamente as algas magnéticas?

As algas magnéticas surgem quando pesquisadores unem microalgas comuns a partículas de magnetita, um tipo de óxido de ferro. Essa substância funciona como um ímã em escala microscópica. Dessa forma, cada célula algal passa a carregar uma espécie de armadura magnética em sua superfície.

Estudos da Universidade de Adelaide, da Universidade da Ciência e Tecnologia da China e de centros europeus mostram um padrão semelhante. Primeiro, a equipe cultiva microalgas em laboratório. Em seguida, adiciona nanopartículas de magnetita ou ferro revestido. As partículas aderem à parede celular das algas e formam um revestimento magnético estável.

Depois dessa etapa, os cientistas testam o comportamento do novo organismo em água com microplásticos. Nesses testes, as algas revestidas se aproximam das partículas plásticas por forças físicas simples. Em vários experimentos, elas se ligam aos resíduos e permitem uma remoção expressiva com o uso de um ímã externo.

Algas magnéticas e microplásticos: como funciona essa limpeza?

Pesquisas publicadas desde 2019 descrevem esse processo em detalhes. Em tanques de teste, equipes de pesquisa misturam microplásticos a uma solução com microalgas magnetizadas. Em pouco tempo, os fragmentos começam a grudar na superfície das células. A interação ocorre por eletricidade estática, atração química leve e pelo simples contato físico.

Logo após essa captura, os cientistas aproximam um campo magnético do tanque. As algas revestidas respondem de forma rápida. Elas se deslocam com os plásticos grudados e se acumulam em uma região específica do recipiente. Assim, torna-se possível retirar a mistura com bombas simples ou filtros.

Esse método traz algumas vantagens importantes em relação a técnicas tradicionais:

Baixo custo de energia: os ímãs não exigem grandes quantidades de eletricidade.

os ímãs não exigem grandes quantidades de eletricidade. Reutilização: muitos grupos conseguem separar o plástico das algas e usar as células novamente.

muitos grupos conseguem separar o plástico das algas e usar as células novamente. Baixa toxicidade: a magnetita já aparece em aplicações médicas desde os anos 1990.

Além disso, as algas vivem bem em água salgada e doce. Portanto, elas se adaptam a ambientes variados, como estuários, reservatórios e estações de tratamento. Em alguns experimentos, as equipes também expõem essas algas a luz para estimular a fotossíntese. Com isso, elas ajudam a reduzir nutrientes em excesso na água enquanto capturam microplásticos.

Alga marinha – depositphotos.com / czuber

Como essas algas magnéticas podem atuar dentro do corpo?

Pesquisadores que trabalham com nanomedicina enxergam nessas algas uma plataforma promissora. Antes mesmo dessa proposta, médicos já usavam nanopartículas de óxido de ferro como agentes de contraste em exames de ressonância magnética. Também exploravam essas partículas em terapias direcionadas para tumores.

Agora, grupos na Ásia, Europa e América do Norte avaliam a possibilidade de adaptar o conceito das algas magnéticas para o fluxo sanguíneo. Alguns estudos usam microalgas ou bactérias magnetotáticas como modelos. Nesses casos, os cientistas revestem as células com magnetita e moléculas específicas. Essas moléculas reconhecem partículas estranhas, incluindo fragmentos de plástico ou toxinas.

Em experimentos iniciais, os pesquisadores circulam sangue artificial ou amostras de plasma em dispositivos fechados. Depois, injetam as células magnetizadas na circulação do sistema. Em seguida, aplicam um campo magnético em pontos definidos do circuito. As algas ou microrganismos se deslocam para essas regiões e carregam os contaminantes grudados em sua superfície.

Esse tipo de teste ainda permanece em fase pré-clínica. No entanto, ele demonstra um conceito importante. Em princípio, uma equipe pode usar campos magnéticos externos para guiar estruturas biológicas dentro de canais cheios de líquido. Essa estratégia abre caminho para futuras aplicações no sangue humano, em diálise ou em dispositivos de purificação extracorpórea.

Quais benefícios essas algas magnéticas podem trazer para o meio ambiente?

A presença de microplásticos nos mares já afeta organismos marinhos de diferentes tamanhos. Estudos recentes registram partículas plásticas em peixes comerciais, moluscos e aves oceânicas. Com o tempo, esses fragmentos sobem na cadeia alimentar e chegam à mesa das famílias. As algas magnéticas oferecem uma forma ativa de atacar essa rota.

Em estações de tratamento de esgoto, por exemplo, as equipes podem injetar microalgas revestidas em tanques finais. Em seguida, o sistema aplica ímãs em pontos estratégicos. Dessa maneira, as algas arrastam consigo parte dos microplásticos que escapariam pelos filtros convencionais. Depois, técnicos recolhem a biomassa magnetizada e a encaminham para descarte controlado ou reciclagem de materiais.

Em ambientes costeiros, projetos-piloto já testam variações desse conceito com bactérias e partículas magnéticas simples. As algas oferecem um diferencial relevante. Elas realizam fotossíntese, geram oxigênio e podem capturar nutrientes que alimentam marés de algas nocivas. Assim, a mesma ferramenta contribui para diferentes frentes de recuperação ambiental.

Produzir as microalgas em biorreatores. Revesti-las com magnetita em condições controladas. Aplicar a biomassa magnetizada em água contaminada. Usar campos magnéticos para concentrar o material. Remover a mistura de algas e plásticos para tratamento adequado.

Esse fluxo aparece com variações em diversos artigos publicados até 2025. Cada grupo ajusta o tamanho das partículas, o tipo de alga e a intensidade do campo magnético. Mesmo assim, a lógica central permanece: combinar vida microscópica com ímãs para retirar poluentes invisíveis.

Desafios, cuidados e próximos passos para as algas magnéticas

Apesar do entusiasmo em torno das algas magnéticas, os pesquisadores tratam a tecnologia com cautela. Antes de qualquer uso em larga escala, as equipes avaliam riscos ecológicos e médicos. Elas testam, por exemplo, a sobrevivência das algas fora do ambiente de tratamento. Também verificam se ocorre liberação de ferro em excesso ou mudança na composição da comunidade microbiana.

No campo da saúde, o cuidado segue ainda mais rigoroso. As agências reguladoras exigem estudos sobre possíveis inflamações, alergias e interação com células do sistema imune. Por isso, muitos projetos atuais usam sistemas fechados, como filtros extracorpóreos. Dessa forma, o sangue entra no dispositivo, entra em contato com as estruturas magnéticas e retorna ao corpo sem as células modificadas.

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Mesmo com esses obstáculos, a combinação entre algas magnéticas, nanotecnologia e campos magnéticos direcionados atrai novos investimentos. Institutos de pesquisa veem nessa abordagem uma ponte entre a limpeza ambiental e a medicina de precisão. A cada novo experimento, os dados ajudam a refinar a técnica e a esclarecer seus limites. Assim, a ideia das algas que agem como ímãs biológicos deixa o campo da imaginação e ganha espaço na prática científica.