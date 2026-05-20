Entre a ciência e o marketing: como o magnésio atua no corpo e quando a suplementação faz sentido

O magnésio ganhou destaque entre as suplementações mais comentadas dos últimos anos, sobretudo entre pessoas interessadas em sono melhor, controle do estresse e desempenho físico. Ao mesmo tempo, o interesse cresce e surgem dúvidas sobre o que a ciência realmente confirma e o que o marketing exagera. Em 2026, diversas pesquisas clínicas ajudam a entender com mais precisão como esse mineral atua no organismo e em quais situações a suplementação realmente faz sentido.

Do ponto de vista biológico, o magnésio funciona como um nutriente essencial que participa de centenas de reações enzimáticas. Ele participa diretamente da produção de energia, da contração e do relaxamento muscular e da regulação do sistema nervoso. Portanto, quando o organismo apresenta carência do mineral, podem surgir sintomas como cansaço, câimbras, irritabilidade e alterações no sono. No entanto, esses sinais também podem ter outras causas, o que exige avaliação profissional adequada.

Como o magnésio participa da regulação do sistema nervoso?

No sistema nervoso, o magnésio atua como um modulador de sinalização. Pesquisadores descrevem em estudos clínicos que o mineral ajuda a regular receptores envolvidos na transmissão de impulsos nervosos, como os receptores de glutamato do tipo NMDA. Quando o magnésio ocupa esses receptores, ele contribui para evitar estímulos excessivos nas células nervosas. Dessa forma, o mineral favorece um estado de equilíbrio e diminui a excitabilidade neuronal.

Pesquisas observacionais mostram associação entre níveis adequados de magnésio e menor incidência de queixas de ansiedade e distúrbios do sono. Além disso, ensaios clínicos controlados, ainda em número limitado, sugerem que a suplementação em indivíduos com baixa ingestão dietética pode melhorar parâmetros como tempo para adormecer e qualidade subjetiva do sono. Entretanto, os resultados variam conforme a dose, a forma química e o perfil das pessoas estudadas. Assim, profissionais da saúde precisam interpretar esses achados com cautela.

Outro aspecto relevante envolve a relação do magnésio com hormônios e substâncias que participam do relaxamento, como a melatonina e o GABA. Alguns estudos indicam que o equilíbrio do mineral pode favorecer a ação dessas moléculas, o que contribui indiretamente para um sono mais estável. Mesmo assim, a literatura científica reforça que o magnésio não representa solução única para insônia ou estresse. Em vez disso, o mineral compõe apenas um dos vários fatores que sustentam a saúde do sistema nervoso.

magnésio – depositphotos.com/IgorVetushko

Magnésio para o sono: glicinato e dimalato são realmente diferentes?

Entre as diversas formas de magnésio disponíveis, o magnésio glicinato e o magnésio dimalato ganharam espaço em produtos voltados para qualidade do sono e relaxamento físico. A principal diferença entre essas formas aparece no composto ao qual o mineral se liga. Esse detalhe pode influenciar a absorção, a tolerância gastrointestinal e possíveis efeitos adicionais.

O magnésio glicinato resulta da ligação do mineral ao aminoácido glicina. A glicina desempenha papel na neurotransmissão e em processos de relaxamento, segundo estudos recentes. Alguns ensaios sugerem que a ingestão noturna de glicina pode melhorar a sensação de descanso ao acordar. Quando o magnésio se associa à glicina, essa forma geralmente aparece nas pesquisas como bem tolerada e com boa biodisponibilidade. Por isso, muitas pessoas utilizam essa opção quando sentem desconforto intestinal com outros sais, como o óxido de magnésio.

Já o magnésio dimalato combina o mineral ao ácido málico, substância que integra o ciclo de produção de energia celular. Estudos clínicos com dimalato de magnésio avaliam principalmente fadiga e desconforto muscular em algumas condições específicas. Esses estudos sugerem benefício potencial em sintomas como cansaço e dor muscular em determinados grupos. Porém, a literatura ainda não mostra consenso robusto sobre superioridade dessa forma para o sono em comparação a outras apresentações.

De modo geral, as evidências atuais indicam que, para a maioria das pessoas, a regularidade da ingestão de magnésio e o ajuste da dose importam mais do que a escolha de uma forma da moda. Dessa maneira, a decisão entre glicinato, dimalato ou outras combinações costuma considerar tolerância digestiva, custo e objetivo principal. Além disso, profissionais de saúde orientam essa escolha com base na situação individual.

Como o magnésio influencia a função muscular e o relaxamento físico?

Na musculatura, o magnésio atua como um contrapeso fisiológico ao cálcio. Enquanto o cálcio favorece a contração das fibras musculares, o magnésio contribui para o relaxamento após esse processo. Assim, quando o organismo apresenta deficiência significativa do mineral, estudos relatam maior probabilidade de câimbras, tremores finos e sensação de rigidez. Contudo, esses sinais também podem se relacionar a desidratação, uso de certos medicamentos ou doenças específicas.

Ensaios clínicos com suplementação de magnésio em praticantes de atividade física mostram resultados variados. Algumas pesquisas apontam melhora discreta na resistência ao esforço e redução de fadiga em indivíduos com ingestão baixa do mineral, especialmente em treinos intensos. Por outro lado, outros estudos não identificam diferenças significativas em comparação ao placebo quando os participantes já consomem quantidades adequadas pela alimentação. Esses achados indicam que o maior benefício tende a ocorrer em casos de carência ou aumento de demanda, e não em pessoas com níveis já equilibrados.

Na prática cotidiana, o relaxamento físico atribuído ao magnésio também se relaciona à sua atuação no sistema nervoso. Ao moderar a excitabilidade neuronal e participar do equilíbrio eletrolítico, o mineral pode contribuir para reduzir a sensação de tensão muscular em algumas pessoas. Esse efeito aparece com mais clareza quando a suplementação acompanha sono de melhor qualidade e hábitos de recuperação adequados, como alongamentos, hidratação correta e pausas entre treinos.

Quando a suplementação de magnésio faz sentido e quais são os cuidados?

A literatura científica sugere suplementação de magnésio em situações específicas, como ingestão insuficiente pela alimentação e presença de doenças que aumentam a perda do mineral. Além disso, o uso de medicamentos que interferem na absorção e alguns quadros clínicos específicos podem justificar essa estratégia, sempre com acompanhamento profissional. Em idosos, por exemplo, estudos observam maior risco de ingestão inadequada, o que torna a avaliação nutricional ainda mais relevante.

Antes de iniciar cápsulas ou pós de magnésio, diretrizes de sociedades médicas e nutricionais recomendam alguns cuidados básicos:

Avaliar clinicamente e, quando necessário, por exames laboratoriais , sobretudo em pessoas com doenças renais, cardíacas ou uso contínuo de medicamentos.

, sobretudo em pessoas com doenças renais, cardíacas ou uso contínuo de medicamentos. Priorizar o equilíbrio dietético , incluindo alimentos ricos em magnésio, como folhas verde-escuras, leguminosas, castanhas, sementes e grãos integrais.

, incluindo alimentos ricos em magnésio, como folhas verde-escuras, leguminosas, castanhas, sementes e grãos integrais. Adequar dose e forma química de acordo com necessidades individuais, evitando combinações redundantes com outros suplementos.

de acordo com necessidades individuais, evitando combinações redundantes com outros suplementos. Monitorar possíveis efeitos adversos, como diarreia, náuseas ou interações com remédios de uso crônico.

O entusiasmo comercial em torno do magnésio, especialmente em formas como glicinato e dimalato, muitas vezes apresenta o mineral como solução única para insônia, ansiedade ou dor muscular. No entanto, revisões sistemáticas recentes destacam que, embora existam benefícios potenciais em contextos específicos, a suplementação não substitui sono adequado, alimentação equilibrada, atividade física regular e acompanhamento médico.

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Ao considerar todos esses fatores, a suplementação de magnésio, inclusive em versões como magnésio glicinato e magnésio dimalato, mostra-se mais segura e efetiva quando integra um plano de cuidado individualizado. Esse plano precisa se alinhar às evidências científicas disponíveis e manter distância de promessas generalizadas. Dessa forma, o mineral preserva seu papel essencial no organismo, sem ultrapassar os limites estabelecidos pela pesquisa clínica.