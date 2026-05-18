Açúcar ou adoçantes: o que a ciência realmente diz sobre essa escolha doce

O consumo de açúcar e de adoçantes artificiais entrou no centro do debate sobre alimentação moderna e saúde metabólica. Afinal, em um cenário em que produtos zero açúcar ganham espaço nas prateleiras, cresce o interesse em entender não apenas as calorias, mas também os efeitos desses ingredientes sobre inflamação, microbiota intestinal e risco de doenças crônicas. Assim, estudos publicados entre 2022 e 2026 ajudam a esclarecer pontos antes pouco explorados, eles indicam que tanto a glicose e a frutose processada quanto alguns substitutos sintéticos podem impactar o organismo de formas mais complexas do que o rótulo sugere.

A discussão não se limita ao ganho de peso. Pesquisas recentes apontam para a relação entre excesso de açúcares livres, inflamação sistêmica de baixo grau e desenvolvimento de resistência à insulina, condição que antecede o diabetes tipo 2. Ao mesmo tempo, trabalhos que avaliam adoçantes artificiais revelam alterações na microbiota intestinal e em biomarcadores inflamatórios. Portanto, desafiando a percepção de que produtos zero calorias seriam automaticamente neutros para a saúde.

Em um cenário em que produtos zero açúcar ganham espaço nas prateleiras, cresce o interesse em entender não apenas as calorias, mas também os efeitos desses ingredientes sobre inflamação, microbiota intestinal e risco de doenças crônicas – depositphotos.com / imagepointfr

Açúcar, glicose, frutose e inflamação sistêmica de baixo grau

O açúcar de mesa, formado por glicose e frutose, e a frutose adicionada em xaropes industrializados são hoje foco de pesquisas em inflamação crônica de baixa intensidade. Quando consumidos em quantidades elevadas, especialmente em bebidas açucaradas e alimentos ultraprocessados, esses carboidratos simples elevam rapidamente a glicose sanguínea, exigindo maior liberação de insulina pelo pâncreas. Com o tempo, esse estímulo repetido está associado à resistência à insulina, quadro em que as células respondem menos ao hormônio.

Esse processo não ocorre de forma isolada. Afinal, estudos de coorte e ensaios clínicos têm mostrado que dietas ricas em açúcar estão ligadas a níveis mais altos de proteína C-reativa (PCR), interleucina-6 (IL-6) e fator de necrose tumoral alfa (TNF-). Ou seja, marcadores de inflamação sistêmica de baixo grau. Asism, essa inflamação sutil, persistente e muitas vezes assintomática é apontada como um dos mecanismos que conectam o consumo exagerado de açúcares à maior incidência de doenças cardiovasculares, fígado gorduroso não alcoólico e síndrome metabólica.

No caso da frutose processada, pesquisas recentes destacam a sobrecarga hepática. Afinal, diferente da glicose, que é utilizada por diversos tecidos, a frutose concentrada dos xaropes de milho ricos em frutose é metabolizada principalmente no fígado. Em excesso, favorece a produção de gordura hepática, aumento de triglicerídeos e liberação de substâncias pró-inflamatórias. Portanto, esse conjunto de alterações bioquímicas contribui para o estado inflamatório de baixo grau. Ao longo dos anos, ele pode acelerar o aparecimento de resistência à insulina e alterações nos vasos sanguíneos.

Como os biomarcadores ajudam a entender o impacto do açúcar?

A utilização de biomarcadores inflamatórios e metabólicos tem sido essencial para quantificar o efeito do açúcar na saúde. Assim, em estudos clínicos controlados, a comparação entre dietas com alta e baixa carga de açúcares adicionados demonstra mudanças consistentes em indicadores como PCR ultrasensível, IL-6 e adipocinas inflamatórias. Em paralelo, medições de glicemia de jejum, hemoglobina glicada e índices de resistência à insulina, como HOMA-IR, permitem relacionar diretamente o padrão alimentar ao risco metabólico.

Esses dados reforçam a ideia de que o problema não se restringe às calorias totais. Um padrão alimentar com frequência elevada de doces, refrigerantes e sobremesas industrializadas pode manter o organismo em um estado de inflamação discreta, porém contínua. Nesse contexto, a redução de açúcares livres, combinada ao aumento de alimentos integrais, vegetais e fontes de fibra, costuma vir acompanhada de melhora nos biomarcadores inflamatórios em poucas semanas, mesmo sem mudanças drásticas no peso corporal.

Adoçantes artificiais fazem mal? O que dizem as novas pesquisas

Enquanto se discute o excesso de açúcar, muitos consumidores migram para produtos adoçados com substâncias sintéticas ou de baixa caloria, como aspartame, sucralose, acessulfame-K e outros compostos. Esses adoçantes artificiais foram aprovados por agências reguladoras com base em avaliações de toxicidade e limites de ingestão diária aceitável. No entanto, estudos mais recentes passam a investigar efeitos sutis, não observados nas análises iniciais, especialmente envolvendo microbiota intestinal e resposta glicêmica.

Pesquisas publicadas a partir de 2023 indicam que alguns adoçantes podem alterar a composição das bactérias intestinais em parte dos indivíduos estudados. Em determinados casos, foi observada mudança em espécies produtoras de ácidos graxos de cadeia curta, substâncias importantes para a integridade da mucosa intestinal e para o controle da inflamação. Em voluntários sensíveis, essas alterações vieram acompanhadas de respostas glicêmicas inesperadas, com piora discreta, e não melhora, na tolerância à glicose, mesmo sem ingestão de açúcar.

Além da microbiota, estudos experimentais analisam a liberação de hormônios intestinais relacionados ao apetite e ao metabolismo da glicose, como GLP-1 e GIP. Certos adoçantes parecem modular esses sinais de forma diferente entre indivíduos, sugerindo que a resposta metabólica pode ser heterogênea. Ainda não há consenso definitivo, mas as evidências recentes apontam que zero calorias não equivale necessariamente a zero efeito biológico.

Zero calorias significa zero impacto à saúde?

A ideia de que produtos adoçados artificialmente estariam automaticamente livres de consequências metabólicas vem sendo revisada. De um lado, substituir bebidas açucaradas por versões com adoçantes pode reduzir a ingestão calórica e ajudar a controlar o peso em alguns contextos. De outro, pesquisas de longo prazo levantam a hipótese de que o uso contínuo, em altas quantidades, possa se associar a alterações da microbiota, mudanças em biomarcadores inflamatórios e modulação do paladar para maior preferência pelo sabor doce.

Essa possível modulação do paladar desperta interesse especial. Ao acostumar o organismo a níveis muito altos de doçura, ainda que sem calorias, parte dos estudos sugere dificuldade em apreciar alimentos naturalmente menos doces, como frutas in natura ou iogurtes sem açúcar. Isso pode influenciar escolhas alimentares futuras, mantendo a busca por produtos com alto poder adoçante, em vez de incentivar uma alimentação mais equilibrada, rica em fibras, proteínas e gorduras de boa qualidade.

A partir das evidências mais recentes, organizações de saúde pública vêm reforçando que tanto o excesso de açúcar quanto o uso irrestrito de adoçantes artificiais merecem atenção – depositphotos.com / AllaSerebrina



Como fazer escolhas mais conscientes entre açúcar e adoçantes?

A partir das evidências mais recentes, organizações de saúde pública vêm reforçando que tanto o excesso de açúcar quanto o uso irrestrito de adoçantes artificiais merecem atenção. Em vez de focar em um único ingrediente, especialistas em nutrição destacam a importância do padrão alimentar como um todo e do grau de processamento dos alimentos. Em linhas gerais, recomendações atuais tendem a priorizar a redução de açúcares adicionados e o uso criterioso de adoçantes, sobretudo para indivíduos que já apresentam resistência à insulina, pré-diabetes ou doenças cardiovasculares.

Entre as estratégias frequentemente citadas em materiais educativos, destacam-se:

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Preferir água, infusões e bebidas sem adição de açúcar ou adoçantes como opção diária.

Reduzir gradualmente a quantidade de açúcar no café, chá e preparações caseiras, permitindo adaptação do paladar.

Reservar produtos com adoçantes para situações específicas, evitando consumo constante ao longo do dia.

Dar prioridade a alimentos in natura ou minimamente processados, como frutas, legumes, grãos integrais e castanhas.

Ler rótulos com atenção para identificar açúcares ocultos e a presença de diferentes tipos de adoçantes.

O debate atual não aponta para uma solução única, mas para um entendimento mais amplo de como glicose, frutose processada e adoçantes sintéticos interagem com inflamação sistêmica, microbiota intestinal e metabolismo. Ao acompanhar novas pesquisas e considerar o quadro de saúde individual, torna-se possível fazer escolhas mais informadas, reconhecendo que tanto o açúcar quanto os substitutos de baixa caloria têm impacto que vai além do número de calorias indicado no rótulo.