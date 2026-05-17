Intestino e mente conectados: o que a ciência revela sobre o microbioma e suas possíveis influências na personalidade

Pesquisas em psicobiologia mostram que o intestino atua como um segundo cérebro. Especialistas chamam essa comunicação de eixo intestino-cérebro. Esse sistema conecta trilhões de bactérias intestinais com regiões cerebrais ligadas ao humor e ao comportamento. Assim, a saúde mental passa a depender também do que acontece no sistema digestivo.

Esse diálogo não ocorre apenas por nervos e hormônios. As chamadas bactérias do microbioma produzem neurotransmissores, moléculas que os neurônios usam para se comunicar. Dessa forma, a flora intestinal participa da regulação de emoções, da resposta ao estresse e até de traços de personalidade. Estudos recentes apontam relações consistentes entre composição bacteriana, ansiedade e extroversão.

O que é o eixo intestino-cérebro e como ele funciona?

O eixo intestino-cérebro forma uma rede de mão dupla. De um lado, o cérebro envia sinais que alteram movimentos intestinais, secreções e defesa imunológica. Do outro, o intestino responde por meio de moléculas químicas, impulsos nervosos e substâncias geradas pelas bactérias. O nervo vago cumpre papel central nessa via.

Pesquisadores descrevem três rotas principais. A primeira envolve o sistema nervoso entérico, que muitos chamam de cérebro intestinal. A segunda utiliza o sistema imune, com liberação de substâncias inflamatórias. A terceira inclui os metabólitos bacterianos, que atravessam a barreira intestinal e chegam ao sangue. A partir daí, essas moléculas influenciam circuitos cerebrais ligados ao medo, ao prazer e à motivação.

intestino – depositphotos.com/benschonewille

Microbioma intestinal e personalidade: qual a ligação?

O termo microbioma intestinal descreve o conjunto de microrganismos que habitam o intestino. Cada pessoa abriga uma combinação única de espécies bacterianas. Essa composição sofre influência da alimentação, do uso de antibióticos, do estresse e até do tipo de parto. Por isso, dois indivíduos com rotinas distintas raramente apresentam o mesmo padrão microbiano.

Estudos de 2022 e 2023, em países europeus e asiáticos, relacionam diversidade bacteriana com traços como ansiedade e extroversão. Em geral, indivíduos com microbioma mais variado mostram menos sintomas ansiosos. Pesquisas também associam maior abundância de certos gêneros bacterianos a maior abertura social. Esses trabalhos utilizam questionários de personalidade padronizados e análises genéticas das fezes.

Os dados ainda não permitem atribuir causa definitiva. No entanto, os resultados sugerem um ciclo de retroalimentação. Há indícios de que o estilo de vida modula o microbioma, que por sua vez pode favorecer padrões emocionais específicos. Dessa maneira, a pessoa com dieta pobre em fibras pode alimentar bactérias ligadas a maior reatividade ao estresse, por exemplo.

Como bactérias produzem serotonina, GABA e outros neurotransmissores?

Cientistas já identificaram diversas bactérias capazes de produzir moléculas como serotonina, GABA, dopamina e acetilcolina. O intestino abriga o maior reservatório de serotonina do corpo humano. A maior parte dessa substância surge em células intestinais, mas as bactérias modulam diretamente esse processo. Elas convertem componentes da dieta em precursores desses mensageiros químicos.

A serotonina exerce função chave na regulação do humor e do sono. Vários antidepressivos atuam justamente nesse sistema. Quando o microbioma altera essa produção, o cérebro recebe sinais diferentes ao longo do dia. Em alguns estudos com animais, mudanças específicas na flora reduziram comportamentos semelhantes à depressão. Esses efeitos ocorreram após a introdução de cepas probióticas selecionadas.

O GABA, por sua vez, funciona como principal neurotransmissor inibitório. Ele ajuda a frear a atividade neuronal. Algumas linhagens de Lactobacillus e Bifidobacterium produzem GABA em grande quantidade. Pesquisas mostraram que essas bactérias, quando presentes em maior número, se relacionam a respostas de estresse mais moderadas. Dessa forma, o microbioma pode atuar como um regulador natural da ansiedade.

Bactérias – Créditos: depositphotos.com/animaxx3d

De que forma a diversidade bacteriana se relaciona com comportamentos sociais?

Trabalhos em humanos e modelos animais apontam uma associação forte entre diversidade microbiana e comportamentos sociais. Em camundongos sem bactérias intestinais, cientistas observaram isolamento e maior medo de ambientes novos. Quando esses animais receberam microbiota de indivíduos sociáveis, os comportamentos mudaram. Eles passaram a explorar mais o ambiente e a interagir com outros animais.

Em humanos, estudos de coorte acompanharam grupos por vários anos. Pesquisadores registraram dados de dieta, uso de medicamentos, padrão de sono e funcionamento emocional. Em análises genéticas das fezes, indivíduos com menor diversidade bacteriana apresentaram maior risco de sintomas depressivos. Por outro lado, aqueles com flora mais variada relataram maior engajamento em atividades sociais.

Alguns trabalhos recentes sugerem ainda uma possível ligação com extroversão. Pessoas classificadas como mais extrovertidas exibiram maior abundância de determinadas famílias bacterianas. Essas famílias se associam à produção de ácidos graxos de cadeia curta, que protegem a barreira intestinal. Assim, a integridade do intestino pode reduzir inflamação sistêmica e, indiretamente, influenciar redes neurais ligadas à motivação social.

Que hábitos podem favorecer um microbioma mais equilibrado?

Embora a ciência ainda investigue detalhes do eixo intestino-cérebro, algumas estratégias mostram relação consistente com melhor equilíbrio microbiano. Essas medidas não substituem tratamento médico, mas podem atuar como apoio adicional à saúde mental e digestiva.

Alimentação rica em fibras: frutas, legumes, verduras e grãos integrais servem de alimento para bactérias benéficas.

frutas, legumes, verduras e grãos integrais servem de alimento para bactérias benéficas. Consumo regular de alimentos fermentados: iogurte, kefir e chucrute oferecem microrganismos vivos e metabólitos úteis.

iogurte, kefir e chucrute oferecem microrganismos vivos e metabólitos úteis. Uso criterioso de antibióticos: acompanhamento profissional reduz impactos desnecessários sobre o microbioma.

acompanhamento profissional reduz impactos desnecessários sobre o microbioma. Gestão do estresse: técnicas de respiração, atividade física leve e sono adequado preservam o eixo intestino-cérebro.

Pesquisadores recomendam cautela com promessas simples demais. O microbioma funciona como um ecossistema complexo. Portanto, mudanças sustentadas ao longo do tempo parecem mais importantes que soluções rápidas. Planos alimentares variados, rotina estável e acompanhamento profissional constroem um ambiente intestinal mais estável e resistente.

O que a ciência ainda precisa esclarecer sobre o eixo intestino-cérebro?

Apesar dos avanços, muitas perguntas permanecem em aberto. Especialistas buscam entender quais combinações bacterianas exercem maior efeito sobre o humor. Eles também investigam se intervenções específicas podem alterar traços de personalidade de forma duradoura. Ensaios clínicos controlados ainda se encontram em andamento.

Pesquisas atuais testam psicobióticos, probióticos direcionados à saúde mental. Esses produtos reúnem cepas estudadas por efeitos sobre ansiedade, estresse e sono. Resultados preliminares mostram impactos modestos, mas consistentes, em alguns grupos. Porém, a resposta varia bastante entre indivíduos. Fatores genéticos, estilo de vida e histórico de saúde interferem nessa sensibilidade.

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Assim, a psicobiologia do eixo intestino-cérebro permanece em construção. O conhecimento acumulado até 2026 indica uma ligação profunda entre digestão, microbioma e cérebro. As evidências apontam que traços emocionais, como ansiedade e extroversão, se relacionam com o universo microscópico que habita o intestino. Esse campo abre novas possibilidades para compreender a saúde mental a partir de uma perspectiva integrada do organismo.