O susto de dormir: como o cérebro cria a sensação de queda no espasmo hipnagógico e o que aumenta sua frequência

Quem já sentiu um tranco no corpo ao começar a dormir costuma relatar susto, coração acelerado e a ideia de que caiu de algum lugar. A medicina do sono chama esse fenômeno de espasmo hipnagógico, também conhecido como sobressalto hipnagógico ou mioclonia de adormecer. O episódio dura poucos segundos, porém marca a transição entre a vigília e o sono de forma abrupta e bem nítida.

Apesar de frequente, o espasmo hipnagógico não indica doença na maioria dos casos. Pesquisas em laboratórios do sono mostram que ele ocorre em pessoas saudáveis de diferentes idades. Ainda assim, muitos relatam preocupação, porque a sensação de queda parece muito real. Nesse ponto, a neurociência oferece explicações que conectam evolução, cérebro e comportamento cotidiano.

Sono – depositphotos.com / Vadym Huzhva

O que é o espasmo hipnagógico e como ele aparece?

Os especialistas descrevem o espasmo hipnagógico como uma contração muscular breve e involuntária. Ela surge geralmente no início do sono, quando a mente ainda mantém algum nível de consciência. Em muitos episódios, a pessoa sente um solavanco nas pernas ou nos braços. Em outros, o susto acompanha uma imagem mental rápida, como tropeçar ou escorregar.

Estudos com eletromiografia registram esse disparo súbito em grupos musculares específicos. Logo depois, o corpo retoma o caminho normal para o sono, a menos que o susto desperte a pessoa por completo. Além disso, a literatura médica destaca que o fenômeno pode ocorrer isoladamente ou repetir-se várias vezes na mesma noite.

Espasmo hipnagógico: por que o cérebro interpreta o relaxamento como queda?

Durante a passagem da vigília para o sono, o tônus muscular cai de forma progressiva. O cérebro monitora essa mudança por meio de sinais vindos de músculos, articulações e sistema vestibular. Quando o relaxamento aparece rápido demais, o sistema nervoso pode interpretar a queda do tônus como risco de perda de equilíbrio. Surge então um reflexo protetor, semelhante a um sobressalto de defesa.

Várias hipóteses evolutivas tentam explicar esse mecanismo. Uma das mais citadas sugere que, em ancestrais que dormiam em árvores ou superfícies instáveis, qualquer relaxamento brusco podia significar queda real. Assim, o cérebro passou a associar esse padrão corporal a perigo imediato. O espasmo hipnagógico, nesse cenário, funcionaria como uma espécie de chegada de segurança, um último cheque antes de entregar o corpo totalmente ao sono.

Pesquisas em primatas e em humanos reforçam essa ideia, ao mostrar que o sistema vestibular reage com grande sensibilidade a alterações rápidas de posição. A sensação subjetiva de queda acompanha essa resposta automática. Portanto, o sobressalto de adormecer reúne memórias de sobrevivência e mecanismos neurais ainda ativos no cotidiano moderno.

Como o sistema nervoso cria esse conflito na hora de dormir?

O início do sono depende de um equilíbrio delicado entre áreas que promovem vigília e centros que induzem sonolência. De um lado, o sistema de ativação reticular ascendente mantém o cérebro alerta. Ele se localiza no tronco encefálico e envia sinais para o córtex cerebral. De outro lado, o núcleo ventrolateral pré-óptico, situado no hipotálamo, libera neurotransmissores inibitórios. Essas substâncias silenciam gradualmente os circuitos que sustentam a vigília.

Durante essa transição, os dois sistemas podem agir quase ao mesmo tempo. O núcleo ventrolateral pré-óptico tenta desligar os centros de alerta, enquanto o sistema reticular ainda envia estímulos de vigilância. Esse conflito funcional produz um estado intermediário. O corpo começa a relaxar, mas o cérebro continua em modo de supervisão. Como resultado, um sinal motor explode de forma rápida, gerando o espasmo hipnagógico.

Além disso, regiões motoras corticais e estruturas subcorticais, como o tálamo, participam do processo. Elas modulam o tônus muscular, filtram estímulos sensoriais e ajustam o limiar do reflexo de sobressalto. Quando o sistema de vigilância detecta algo incomum nessa fase, dispara um comando motor intenso, que se manifesta como o tranco observável.

Homem tentando dormir – depositphotos.com / Milkos

Quais fatores intensificam o espasmo hipnagógico?

Embora esse sobressalto faça parte da fisiologia normal do sono, alguns fatores aumentam a frequência dos episódios. Pesquisas em medicina do sono identificam principalmente três grupos de influências: fadiga intensa, estresse e substâncias estimulantes, como cafeína e nicotina.

Fadiga e privação de sono : quando a pessoa dorme pouco por vários dias, o cérebro entra no sono de modo mais abrupto. Essa entrada forçada favorece disparos desorganizados entre sistemas de vigília e sono.

: quando a pessoa dorme pouco por vários dias, o cérebro entra no sono de modo mais abrupto. Essa entrada forçada favorece disparos desorganizados entre sistemas de vigília e sono. Estresse e ansiedade : níveis elevados de hormônios do estresse, como cortisol e adrenalina, mantêm o sistema reticular em alerta. Assim, o corpo tenta relaxar, mas o circuito de vigilância ainda atua com força.

: níveis elevados de hormônios do estresse, como cortisol e adrenalina, mantêm o sistema reticular em alerta. Assim, o corpo tenta relaxar, mas o circuito de vigilância ainda atua com força. Cafeína, energéticos e nicotina: essas substâncias estimulam neurônios ligados ao despertar. Quando o consumo ocorre próximo ao horário de dormir, o cérebro recebe sinais contraditórios, o que facilita espasmos e fragmentação do sono.

Além desses elementos, especialistas observam impacto do uso de telas à noite e de horários irregulares para dormir. A exposição prolongada à luz azul, por exemplo, atrasa a produção de melatonina. Dessa forma, o organismo demora mais para estabelecer um padrão estável entre vigília e sono, o que aumenta a chance de sobressaltos iniciais.

Como reduzir a frequência desses sobressaltos ao adormecer?

Profissionais da medicina do sono costumam orientar mudanças simples de rotina para reduzir espasmos hipnagógicos frequentes. Essas medidas não atuam diretamente no reflexo, mas estabilizam os sistemas que regulam o início do sono.

Manter horários regulares para dormir e acordar, inclusive em fins de semana. Diminuir o consumo de cafeína, principalmente após o meio da tarde. Evitar nicotina e bebidas energéticas à noite. Reduzir o uso de telas pelo menos uma hora antes de deitar. Adotar rituais relaxantes, como leitura leve ou respiração guiada.

Quando os episódios se tornam muito frequentes, causam medo intenso ou associam-se a outros sintomas, como movimentos repetitivos durante toda a noite, especialistas recomendam avaliação em serviço de medicina do sono. Exames como a polissonografia ajudam a diferenciar o espasmo hipnagógico de outras condições neurológicas ou de distúrbios do sono específicos.

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Assim, o tranco que interrompe o início do sono deixa de representar apenas um susto isolado. Ele passa a ser entendido como o resultado de um diálogo complexo entre estruturas cerebrais antigas, exigências da vida moderna e mecanismos refinados de proteção do organismo. Essa leitura biológica, apoiada em dados da neurociência e da medicina do sono, transforma uma experiência cotidiana em objeto de curiosidade informada e de cuidado responsável com a própria saúde.