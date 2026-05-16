Água em excesso também faz mal: os perigos ocultos da hiponatremia e o desequilíbrio do sódio no corpo

A ideia de que quanto mais água se bebe, melhor para a saúde, ganhou força nas últimas décadas. No entanto, casos documentados em hospitais e em competições esportivas mostram que o consumo exagerado de líquidos em pouco tempo provoca um quadro grave chamado hiponatremia, conhecido popularmente como intoxicação por água. Nessa condição, a concentração de sódio no sangue cai a níveis perigosos e afeta diretamente o funcionamento do cérebro e de outros órgãos vitais.

Esse problema não atinge apenas atletas de elite. Pessoas em treinamentos intensos, participantes de corridas de rua, frequentadores de academias e até indivíduos em situações de estresse ou calor extremo entram em risco quando bebem grandes volumes de água sem orientação. Além disso, a crença de que o organismo elimina tudo o que é demais nem sempre se confirma em cenários de sobrecarga hídrica. Em especial, isso ocorre quando os rins não conseguem acompanhar a velocidade da ingestão de líquidos.

O que é hiponatremia e por que o sódio é tão importante?

A palavra-chave desse problema é o sódio, um dos principais eletrólitos do corpo. Ele regula o volume de água dentro e fora das células, mantém o equilíbrio ácido-base e participa da transmissão de impulsos nervosos. Além disso, o sódio atua diretamente na contração muscular e no funcionamento do coração. Na hiponatremia, a quantidade de sódio no sangue fica diluída porque entra água em excesso na circulação, o que reduz sua concentração. Portanto, o problema não se limita a uma falta absoluta de sal, mas envolve um desequilíbrio entre água e sódio.

Em condições normais, os rins eliminam o excesso de água pela urina e mantêm o nível de sódio em uma faixa segura. Porém, quando o indivíduo ingere grandes volumes de líquido em curto tempo, essa capacidade de eliminação se torna insuficiente. Assim, o sangue se torna relativamente mais diluído e essa diferença de concentração passa a influenciar diretamente o movimento de água entre o sangue e as células.

Como o excesso de água dilui o sangue e provoca edema cerebral?

O mecanismo central por trás da intoxicação por água envolve a osmose. As células do corpo possuem uma membrana semipermeável, que permite a passagem de água, mas impede a livre circulação de todas as substâncias dissolvidas, como o sódio. Quando o sangue apresenta concentração de sódio mais baixa do que o interior das células, surge um desequilíbrio osmótico. Como resposta, a água tende a se deslocar do meio menos concentrado, no caso o sangue, para o meio mais concentrado, o interior celular, em busca de novo equilíbrio.

Esse fluxo de água para dentro das células provoca seu inchaço. Em músculos e outros tecidos, esse aumento de volume causa desconforto, mas geralmente o corpo encontra espaço para acomodar a expansão. No entanto, no cérebro a situação muda bastante. O órgão permanece confinado pelo crânio, uma estrutura rígida, e não dispõe de espaço para dilatar com segurança. Quando as células cerebrais incham, instala-se o chamado edema cerebral, que eleva a pressão dentro do crânio e compromete funções vitais.

Essa pressão aumentada interfere na circulação sanguínea cerebral, na respiração e até na regulação da pressão arterial. Em quadros mais severos de hiponatremia, esse processo evolui rapidamente e transforma o que começou como ingestão excessiva de água em uma emergência médica com risco significativo de sequelas neurológicas. Por isso, médicos de pronto-atendimento consideram a hiponatremia um diagnóstico crítico em esportistas e em pessoas com alteração súbita de consciência.

água – Reprodução

Quais são os principais riscos neurológicos da intoxicação por água?

À medida que o edema cerebral se instala, os primeiros sinais surgem de forma discreta, o que dificulta o reconhecimento rápido do problema. Entre os sintomas mais descritos em casos de hiponatremia aguda aparecem:

Dor de cabeça persistente e intensa

Náuseas e episódios de vômito

Sensação de confusão mental ou dificuldade de raciocínio

Alterações de humor ou de comportamento, como irritabilidade ou apatia

Desorientação, fala arrastada ou dificuldade para se concentrar

Se a concentração de sódio cai ainda mais, a atividade elétrica do cérebro se compromete de forma grave. Nesse estágio, podem surgir:

Convulsões

Perda de consciência

Coma

A literatura médica registra casos em que o quadro evoluiu rapidamente durante ou logo após provas de resistência, como maratonas e ultramaratonas. Nesses episódios, participantes ingeriram muita água ou bebidas com pouco sal, guiados pelo medo da desidratação. Além disso, especialistas descrevem situações envolvendo uso de drogas recreativas que estimulam ingestão exagerada de líquidos. Distúrbios psiquiátricos que levam ao consumo compulsivo de água também aparecem com frequência em relatos clínicos.

Hiponatremia no esporte: hidratação tem limite?

Na medicina esportiva atual, o entendimento sobre hidratação mudou de forma importante. Durante muitos anos, a recomendação popular se baseou na ideia de beber o máximo possível antes, durante e depois dos treinos ou competições, para prevenir qualquer desidratação. Contudo, estudos com corredores, triatletas e praticantes de esportes de longa duração mostraram outra realidade. Em parte dos episódios de colapso após a linha de chegada, o problema não se relacionava à falta de água, mas sim à hiponatremia induzida por esforço.

Hoje, as orientações de entidades de medicina do esporte enfatizam a ingestão de líquidos de forma mais individualizada. Treinadores e médicos consideram fatores como peso corporal, intensidade do esforço, temperatura ambiente e taxa de suor. Em muitos casos, especialistas recomendam beber guiado pela sensação de sede, sem forçar o consumo além desse sinal. Em atividades prolongadas, eles sugerem alternar água com bebidas que contenham eletrólitos, para repor sódio e outros minerais.

Esse ajuste procura evitar tanto a desidratação quanto o excesso e reforça que manter o equilíbrio hídrico importa mais do que seguir volumes fixos e altos de ingestão. Dessa forma, a orientação profissional ganha papel essencial em treinos intensos e em eventos de longa duração. Além disso, pessoas com doenças pré-existentes que alteram o funcionamento dos rins ou a regulação hormonal da água e do sódio precisam de avaliação médica prévia.

Como reconhecer sinais de alerta e prevenir o desequilíbrio de sódio?

Entender os sinais de alerta do corpo representa uma forma prática de prevenção. Alguns indícios sugerem que o consumo de água ultrapassa os limites seguros, principalmente em contexto de esforço físico prolongado:

Ingestão de grandes volumes de líquidos sem sede, apenas por obrigação ou por regras rígidas Inchaço de mãos, pés ou rosto durante a atividade Diminuição repentina da capacidade de concentração ou raciocínio Dor de cabeça associada a náuseas, sem outra causa aparente Sensação de fraqueza extrema, acompanhada de confusão ou dificuldade para caminhar em linha reta

Para reduzir o risco de hiponatremia, especialistas costumam indicar algumas medidas simples:

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Respeitar o mecanismo natural de sede e evitar forçar a ingestão além da necessidade percebida

Distribuir a ingestão de líquidos ao longo do dia, em vez de beber grandes quantidades de uma só vez

Em esportes de longa duração, considerar bebidas com eletrólitos, sempre sob orientação profissional

Observar a cor da urina; urina muito clara e em grande volume constante pode indicar excesso de líquidos

Buscar avaliação médica antes de iniciar treinos intensos, principalmente em pessoas com doenças renais, cardíacas ou endócrinas

A hiponatremia mostra que a hidratação tem limites e que o equilíbrio entre água e sódio se mantém fundamental para a segurança do organismo. Assim, a informação correta, aliada à atenção aos sinais corporais e à orientação profissional, contribui para que a água continue cumprindo seu papel essencial. Dessa maneira, esse recurso vital não se transforma em um fator de risco silencioso para o cérebro e para a saúde neurológica.