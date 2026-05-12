Nome social x nome civil: entenda as diferenças jurídicas, quando cada um é usado e quais direitos a legislação brasileira garante

Em diferentes espaços do dia a dia no Brasil, muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre a diferença entre nome social e nome civil. A discussão ganhou destaque principalmente com a ampliação dos direitos de pessoas transgênero e travestis, que passaram a ter maior reconhecimento em escolas, repartições públicas, empresas e serviços de saúde. Entender o alcance jurídico de cada tipo de nome ajuda a esclarecer o que já está previsto em lei e o que ainda depende de ajustes na prática.

O nome civil continua sendo o identificador oficial de qualquer cidadão. Assim, ele tem registro em cartório e está presente em documentos como certidão de nascimento, RG, CPF e passaporte. Já o nome social é a forma de tratamento que pessoas cuja identidade de gênero não corresponde ao sexo designado no nascimento escolhem. A legislação brasileira passou a prever o uso do nome social em diversos contextos. Em especial, para garantir respeito, evitar constrangimentos e assegurar o direito à dignidade.

O nome civil é a identificação formal da pessoa perante o Estado. Ele compõem-se, em regra, por prenome e sobrenome, e é registrado em cartório logo após o nascimento – depositphotos.com / joasouza



O que é nome civil e qual é o seu peso jurídico?

O nome civil é a identificação formal da pessoa perante o Estado. Ele compõem-se, em regra, por prenome e sobrenome, e é registrado em cartório logo após o nascimento. Esse registro alimenta toda a cadeia de documentos oficiais. Ou seja, certidão de nascimento, carteira de identidade, CPF, título de eleitor, carteira de trabalho, passaporte e registros em bancos de dados públicos e privados.

Do ponto de vista jurídico, o nome civil integra os chamados direitos da personalidade, que tem a proteção do Código Civil brasileiro. Isso significa que ele não pode ser usado de forma indevida, nem sofrer alteração sem observância de critérios legais. Modificações mais profundas, como mudança de prenome e gênero, passaram a ser possíveis para pessoas trans diretamente em cartório, sem exigência de cirurgia ou decisão judicial, com base em normativas do Conselho Nacional de Justiça e em entendimentos firmados a partir de 2018.

Mesmo quando há uso amplo do nome social, o nome civil continua tendo relevância em situações específicas. Entre elas, contratos, registros notariais, matrículas imobiliárias, decisões judiciais e atos que exijam certeza absoluta sobre a identidade da pessoa para fins de responsabilidade civil, criminal ou tributária. Por isso, em muitos formulários atuais, aparecem os dois campos: nome civil e nome social.

O que é nome social e quando ele pode ser utilizado?

O nome social é a designação pela qual a pessoa trans ou travesti deseja ser reconhecida em sociedade, de acordo com sua identidade de gênero. Esse nome não substitui automaticamente o nome civil no registro de nascimento. Porém, deve ser respeitado em listas de chamada, crachás, sistemas internos, fichas de atendimento e meios de identificação cotidiana.

Ao longo da última década, portarias e decretos federais, estaduais e municipais estabeleceram o direito ao uso do nome social em diferentes serviços públicos. Em 2016, por exemplo, um decreto federal determinou que órgãos e entidades da administração pública federal direta, autárquica e fundacional adotassem o nome social de pessoas travestis e transexuais em seus registros e cadastros internos. Outros entes federativos seguiram o mesmo caminho, ampliando a prática em repartições, escolas e unidades de saúde.

De forma geral, o uso do nome social é garantido sempre que a identificação ocorre em ambiente institucional em que o tratamento respeitoso é considerado fundamental para evitar discriminação. Em muitos estabelecimentos, basta a manifestação verbal ou o preenchimento de um campo específico para que o nome social seja registrado e passe a constar em listas e documentos internos.

Nome social em escolas, serviços públicos e saúde: como funciona na prática?

No ambiente escolar, tanto em redes públicas quanto privadas, o uso do nome social por estudantes trans e travestis tem sido reconhecido por normas de secretarias de educação e por decisões administrativas e judiciais. Em diários de classe, sistemas de matrícula, boletins e crachás de identificação, o nome social deve aparecer de forma destacada, reduzindo situações de exposição e constrangimento na sala de aula e em atividades acadêmicas.

Nos serviços públicos em geral, como unidades de atendimento ao cidadão, repartições administrativas, delegacias e centros de assistência social, o nome social costuma ser incluído em fichas e cadastros. Órgãos federais, estaduais e municipais vêm atualizando sistemas internos para permitir o registro dessa informação, o que facilita o contato direto entre servidores e usuários. Nesses locais, o respeito ao nome social é entendido como parte da obrigação de atendimento igualitário, prevista na Constituição e em normas de combate à discriminação.

No sistema de saúde, o uso do nome social tornou-se prática recomendada em prontuários, pulseiras de identificação, fichas de triagem e chamados em salas de espera. Diretrizes do Sistema Único de Saúde orientam que profissionais utilizem o nome social da pessoa atendida, ainda que o cadastro contenha também o nome civil para fins administrativos e de faturamento. Essa medida busca garantir atendimento mais humanizado, sem afastar os requisitos legais para registro correto dos procedimentos realizados.

Quais direitos relacionados ao nome social são garantidos em ambientes de trabalho?

No ambiente profissional, a adoção do nome social tem sido incorporada a políticas internas de empresas privadas e a normas sobre relações de trabalho. Em muitos locais, o crachá, a assinatura de e-mail, as listas de ramais e as plataformas internas já permitem o registro do nome social, independentemente de alteração formal do nome civil em cartório. Essa prática tem o incentivo de órgãos de fiscalização trabalhista e por políticas de diversidade.

A legislação trabalhista, combinada com normas de combate à discriminação, vem sendo interpretada de forma a proteger o direito de trabalhadores trans e travestis ao uso do nome social, especialmente quando o não reconhecimento resulta em constrangimento ou em ambiente hostil. Em processos trabalhistas, há decisões que consideram ofensivo o uso insistente do nome civil contra a vontade da pessoa, principalmente quando isso ocorre em público e sem necessidade funcional.

Ao mesmo tempo, contratos de trabalho, registros em carteira, cadastros junto a órgãos previdenciários e fiscais continuam exigindo o nome civil, a menos que já tenha sido feita a alteração formal em cartório. Nesses casos, costuma-se adotar um modelo em que o nome social aparece para fins de relacionamento interno, enquanto o nome civil permanece nos campos destinados a registros oficiais e obrigações legais.

O nome civil continua sendo o identificador oficial de qualquer cidadão. Assim, ele tem registro em cartório e está presente em documentos como certidão de nascimento, RG, CPF e passaporte – depositphotos.com / rafapress



Em quais situações o nome civil ainda é exigido oficialmente?

Mesmo com a ampliação do uso do nome social, o nome civil continua sendo obrigatório em diversos atos jurídicos. Entre os principais exemplos estão o registro de nascimento, casamento ou união estável, contratos de compra e venda de bens, escrituras públicas, registros de imóveis, abertura de conta bancária, operações de crédito, emissão de passaporte, processos judiciais e registros policiais.

Em muitos desses casos, sistemas passaram a aceitar a inclusão simultânea de nome civil e nome social, o que permite conferir segurança jurídica sem ignorar a identidade de gênero. Quando a pessoa trans opta por retificar o nome e o gênero diretamente em cartório, o novo nome passa a ser o nome civil, substituindo o anterior. A partir daí, documentos e registros oficiais devem ser atualizados de acordo com essa alteração.

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De maneira geral, pode-se observar que o nome social no Brasil funciona como uma ponte entre a realidade vivida por pessoas trans e travestis e a estrutura formal do Estado e das instituições. Enquanto o nome civil mantém sua função jurídica central, o avanço na aceitação do nome social indica uma mudança na forma como órgãos públicos, escolas, serviços de saúde e empregadores lidam com diversidade e identidade de gênero no cotidiano.