Envelhecimento que não apaga a mente: como vivem e o que têm de diferente os SuperAgers

Em vários centros de pesquisa em neurologia, um grupo específico de idosos chama atenção. São os SuperAgers, pessoas com mais de 80 anos que preservam uma memória comparável à de adultos muito mais jovens. Em testes padronizados, esses indivíduos lembram listas de palavras, histórias e detalhes do dia a dia com desempenho que costuma surpreender as equipes médicas. Esse padrão não representa apenas uma boa fase, mas um traço consistente ao longo do tempo.

Os estudos sobre SuperAgers ganharam força em instituições como a Northwestern University, nos Estados Unidos, e se espalharam para laboratórios na Europa e na América Latina. Os pesquisadores acompanham essas pessoas por anos, aplicam exames de imagem cerebral, avaliações cognitivas detalhadas e entrevistas sobre rotina e saúde. Dessa forma, os cientistas buscam entender por que o cérebro desses idosos resiste melhor aos efeitos do tempo em comparação com a maioria da população.

O que torna o cérebro dos SuperAgers diferente?

Entre as características mais marcantes dos SuperAgers, os exames de ressonância magnética mostram um elemento em comum. Muitos apresentam uma espessura preservada do córtex cingulado anterior, região ligada à atenção, à motivação e ao controle de pensamentos. Em pessoas idosas típicas, essa área tende a afinar de forma progressiva. Nos SuperAgers, porém, esse afinamento ocorre de maneira bem mais lenta ou quase não aparece nos exames.

Pesquisadores descrevem também uma resistência maior à atrofia cerebral. Em vez de um encolhimento mais acentuado, frequente no envelhecimento típico, o volume de certas regiões cerebrais desses idosos permanece relativamente estável ao longo dos anos. Assim, a comunicação entre as áreas que processam memórias, emoções e atenção se mantém mais eficiente. Essa preservação estrutural se relaciona diretamente com a agilidade mental observada em testes cognitivos.

Outro achado relevante envolve os neurônios de Von Economo. Essa classe de neurônios aparece em menor quantidade no cérebro humano em geral, mas se concentra em regiões associadas à tomada rápida de decisões e à integração de informações complexas. Estudos post mortem identificam, em alguns SuperAgers, uma densidade maior desses neurônios, principalmente no córtex cingulado anterior e na ínsula. Essa configuração pode favorecer respostas cognitivas mais rápidas e flexíveis, mesmo em idades avançadas.

Neurônios de Von Economo – Reprodução

SuperAgers e envelhecimento patológico: qual a diferença?

Enquanto os SuperAgers mantêm uma memória robusta, o envelhecimento patológico envolve uma perda de funções que interfere na autonomia. Quadros como a doença de Alzheimer e outras demências trazem declínio progressivo de memória, linguagem e orientação espacial. Nesses casos, exames de imagem geralmente revelam atrofia significativa do hipocampo, além de acúmulo de proteínas anormais, como beta-amiloide e tau.

Em contraste, muitos SuperAgers exibem baixo nível de alterações patológicas típicas das demências. Alguns apresentam pequenas quantidades dessas proteínas, porém em proporções consideradas compatíveis com o envelhecimento saudável. A diferença central aparece na forma como o cérebro lida com essas mudanças. A preservação do córtex cingulado anterior, a maior resistência à atrofia e a presença de neurônios de Von Economo indicam um sistema neural mais resiliente, que suporta melhor os impactos do tempo.

Essa distinção ajuda a esclarecer que envelhecimento não equivale automaticamente a perda profunda de memória. O padrão dos SuperAgers mostra um espectro de possibilidades. De um lado, ocorre o envelhecimento patológico, com declínio acelerado. De outro, surge esse fenótipo raro, em que a saúde cerebral se mantém em nível alto por décadas. A ciência busca entender em que ponto cada indivíduo se posiciona nessa linha contínua.

Genética, estilo de vida ou os dois? O que a ciência já sabe sobre os SuperAgers

Pesquisadores ainda discutem se o fenômeno dos SuperAgers decorre mais da genética ou do estilo de vida. Estudos com famílias sugerem um componente hereditário. Em alguns casos, parentes de SuperAgers também apresentam desempenho acima da média em testes de memória. Certos genes possivelmente protegem contra processos inflamatórios e contra o acúmulo de proteínas associadas às demências. Porém, esses marcadores genéticos não explicam todas as diferenças observadas.

Em paralelo, diversos levantamentos de centros de pesquisa em 2024 e 2025 apontam padrões repetidos no modo de vida desses idosos. Muitos relatam atividades intelectuais constantes, como leitura, estudo de idiomas e participação em grupos culturais. A prática regular de exercícios físicos moderados também aparece com frequência, assim como uma alimentação equilibrada, com foco em frutas, verduras, grãos integrais e peixes. Essas escolhas favorecem a saúde cardiovascular e, por consequência, a irrigação adequada do cérebro.

Além disso, os estudos destacam um fator social. SuperAgers costumam manter redes de relacionamento ativas. Participam de encontros, projetos comunitários e convivem de forma próxima com amigos e familiares. Esse envolvimento social estimula o cérebro com conversas, decisões, memórias compartilhadas e resolução de problemas cotidianos. Assim, ocorre um treino contínuo das habilidades cognitivas em situações reais.

Como a rotina ajuda a proteger a memória dos SuperAgers?

Os dados dos centros de neurologia não apontam um único hábito milagroso. Em vez disso, indicam uma combinação de fatores ao longo da vida. Entre os comportamentos mais associados à preservação da memória em idosos com perfil semelhante ao dos SuperAgers, aparecem:

Movimento regular: caminhadas, alongamentos ou esportes de baixo impacto, em intensidade adequada à condição clínica.

caminhadas, alongamentos ou esportes de baixo impacto, em intensidade adequada à condição clínica. Desafios mentais constantes: leitura diária, jogos de estratégia, aprendizado de novas habilidades ou tecnologias.

leitura diária, jogos de estratégia, aprendizado de novas habilidades ou tecnologias. Sono de qualidade: horários relativamente estáveis para dormir e acordar, com avaliação médica de distúrbios do sono.

horários relativamente estáveis para dormir e acordar, com avaliação médica de distúrbios do sono. Controle de fatores de risco: acompanhamento rigoroso de pressão arterial, colesterol, diabetes e outras condições crônicas.

acompanhamento rigoroso de pressão arterial, colesterol, diabetes e outras condições crônicas. Vínculos sociais consistentes: participação em grupos, projetos voluntários e interações presenciais frequentes.

Pesquisadores ressaltam que essas práticas não transformam qualquer pessoa em SuperAger. No entanto, estudos observacionais indicam associação entre esses hábitos e melhor desempenho cognitivo na velhice. Em termos fisiológicos, uma rotina ativa apoia a circulação sanguínea, reduz processos inflamatórios e estimula a formação de novas conexões entre neurônios. Dessa maneira, o cérebro ganha maior margem de proteção contra perdas aceleradas.

O que os SuperAgers revelam sobre o futuro do envelhecimento cerebral?

Os SuperAgers funcionam como um modelo de referência para o envelhecimento cerebral saudável. Ao comparar o cérebro desses idosos com o de pessoas que enfrentam declínio cognitivo, os cientistas identificam alvos para novas intervenções. A manutenção da espessura do córtex cingulado anterior, por exemplo, inspira pesquisas sobre treinos cognitivos específicos, fármacos neuroprotetores e estratégias de estimulação não invasiva, como certas formas de neuromodulação.

Além disso, a presença acentuada de neurônios de Von Economo em alguns casos reforça o interesse por essas células raras. Estudos atuais analisam como esses neurônios se relacionam com empatia, tomada de decisão rápida e adaptação a contextos complexos. O comportamento preservado em SuperAgers indica que a proteção dessa rede neuronal pode ajudar a manter a clareza mental em situações desafiadoras, mesmo depois dos 80 anos.

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As descobertas acumuladas até 2026 ainda não definem um manual único para alcançar o padrão de um SuperAger. Porém, essas evidências esclarecem que o cérebro humano possui capacidade de resistência maior do que se supunha. O envelhecimento cerebral deixa de aparecer apenas como uma trajetória de perdas e passa a incluir a possibilidade de manutenção ampla das capacidades de memória. Assim, a figura dos SuperAgers ajuda a orientar políticas de saúde, programas de prevenção e novas linhas de pesquisa em neurologia, com foco em prolongar a autonomia e a clareza mental ao longo da vida.