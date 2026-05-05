Em muitos países de clima quente, especialmente em regiões tropicais, pratos apimentados fazem parte do cotidiano há séculos. Em mesas de cidades litorâneas brasileiras, em vilarejos do México ou em mercados da Índia, a cena se repete: em dias abafados, pessoas recorrem a molhos de pimenta fortes para acompanhar a refeição. À primeira vista, a prática parece contrariar a intuição, já que a pimenta provoca sensação de queimação na boca. No entanto, a biologia humana mostra que esse hábito tradicional se liga a um mecanismo real de resfriamento do corpo.

Esse aparente paradoxo atraiu a atenção de pesquisadores de diversas áreas, da fisiologia à antropologia. Em vez de enxergar o consumo de pimentas em climas quentes como apenas um traço cultural, muitos cientistas relacionam esse comportamento à forma como o organismo controla a temperatura interna. A chave para entender esse processo está em uma molécula específica, a capsaicina, e em um tipo de receptor nas terminações nervosas da língua e da pele. As pessoas conhecem esses receptores como TRPV1, sensores de calor e dor que respondem rapidamente a estímulos térmicos e químicos.

Pimenta -depositphotos.com / maxsol7

Ar-condicionado natural? A ciência por trás da pimenta e da regulação do calor no corpo

A capsaicina é o composto químico que provoca a sensação de ardência das pimentas. Quando entra em contato com a língua, essa substância se liga aos receptores TRPV1, proteínas que se localizam na membrana das células nervosas sensoriais. Em condições normais, esses receptores se ativam por temperaturas elevadas, acima de cerca de 42°C. Eles então sinalizam ao sistema nervoso a presença de calor intenso ou de possível dano tecidual. A capsaicina, porém, altera o limiar de ativação desses receptores. Assim, eles disparam mesmo em temperaturas normais, como se a boca realmente queimasse.

Ao ativar os TRPV1, a capsaicina envia ao cérebro uma mensagem típica de calor extremo. Do ponto de vista do sistema nervoso, um líquido muito quente e a presença de capsaicina na mucosa oral geram praticamente o mesmo tipo de sinal. A informação que chega ao cérebro indica um aumento súbito da temperatura local e se integra a outros sinais do corpo. Diante dessa leitura, áreas que coordenam a termorregulação, como o hipotálamo, acionam respostas de defesa para impedir que a temperatura interna suba demais.

Como a pimenta induz o resfriamento corporal em climas tropicais?

Quando o cérebro acredita que o corpo aquece rapidamente, mesmo que o estímulo venha de um engano químico provocado pela capsaicina, ele ativa um conjunto de mecanismos fisiológicos de resfriamento. O mais evidente desses mecanismos é a sudorese, isto é, a produção de suor pelas glândulas sudoríparas distribuídas pela pele. Em países tropicais, em que o ambiente já permanece quente e muitas vezes úmido, esse processo ganha importância especial para dissipar calor.

O suor, por si só, não resfria o corpo. O efeito de resfriamento aparece quando o suor evapora. Ao passar do estado líquido para o gasoso, a água do suor retira calor da superfície da pele e reduz a temperatura. Desse modo, o consumo de pimenta estimula uma sudorese intensa e cria uma espécie de atalho para ativar esse mecanismo de refrigeração. Em termos simples, a capsaicina aciona o sistema de defesa térmica como se o organismo entrasse em superaquecimento. Isso acelera a produção de suor e facilita o resfriamento, principalmente em ambientes ventilados.

Além da sudorese, a ativação dos receptores TRPV1 também contribui para uma leve vasodilatação periférica. Nesse processo, vasos sanguíneos próximos à superfície da pele se dilatam. Essa dilatação favorece a perda de calor para o ambiente, já que o sangue quente do interior do corpo passa mais perto da superfície. A temperatura externa pode se manter relativamente menor, especialmente à sombra ou em locais arejados, o que intensifica a troca de calor. Dessa forma, a pimenta funciona como um gatilho para mecanismos naturais de dispersão de calor e reforça a adaptação ao clima quente.

Por que culturas em países quentes adotaram pratos apimentados?

Ao longo da história, populações de regiões quentes desenvolveram hábitos alimentares que dialogam diretamente com a fisiologia humana. Em países como México, Tailândia, Índia e Brasil, onde o calor permanece intenso em boa parte do ano, a culinária apimentada se tornou marca registrada. Uma das explicações que pesquisadores levantam envolve justamente a capacidade das pimentas de atuar como um ar-condicionado natural do organismo. Elas estimulam a sudorese e, consequentemente, o resfriamento corporal, especialmente quando as pessoas combinam o consumo com roupas leves e ambientes ventilados.

Estudos em antropologia alimentar também indicam que o uso de pimentas em climas tropicais se associa a outros fatores importantes. Entre esses fatores, aparecem a conservação de alimentos, o mascaramento de odores desagradáveis e as características antimicrobianas de compostos presentes nesses vegetais. Assim, o efeito termorregulador reforça e mantém esse hábito culinário. Em regiões com acesso limitado a meios artificiais de resfriamento, como ventiladores e aparelhos de ar-condicionado, muitas comunidades contam com mecanismos biológicos ativados pela alimentação para enfrentar as altas temperaturas.

Ao observar os padrões de consumo, muitos pesquisadores percebem que pratos mais fortes em pimenta costumam aparecer nas refeições principais. As pessoas geralmente consomem esses pratos durante o dia, quando a temperatura ambiente se eleva ainda mais. Esse padrão sugere uma adaptação cultural que aproveita a resposta fisiológica à capsaicina para tornar o calor mais tolerável. No entanto, o efeito varia de pessoa para pessoa, conforme a sensibilidade aos receptores TRPV1, a frequência de consumo e o grau de adaptação ao sabor picante.

Quais são os limites e cuidados nesse resfriamento pela pimenta?

Embora a pimenta favoreça a perda de calor pelo aumento do suor, esse mecanismo não substitui outras formas de cuidado em ambientes quentes. O aumento da sudorese implica maior perda de líquidos e sais minerais. Portanto, a hidratação adequada assume papel central, especialmente em regiões tropicais e em períodos de altas temperaturas prolongadas. Em indivíduos sensíveis, a capsaicina também provoca desconforto gastrointestinal, azia, irritação nas mucosas e até piora de quadros inflamatórios pré-existentes.

Do ponto de vista da biologia humana, o efeito de ar-condicionado natural apresenta limites bem definidos. A capacidade de resfriamento por evaporação depende diretamente da umidade do ar. Em locais muito úmidos, o suor evapora com mais dificuldade, o que reduz a eficiência do processo. Além disso, a resposta ao consumo de pimentas varia segundo fatores como genética, hábitos alimentares, aclimatação ao calor e estado de saúde geral. Ainda assim, o mecanismo de ativação dos receptores TRPV1 pela capsaicina permanece o mesmo e aciona uma cadeia de eventos que leva o corpo a tentar evitar o superaquecimento.

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Dessa maneira, a combinação entre cultura culinária e fisiologia da termorregulação explica por que pratos picantes se consolidaram em muitos países tropicais. A pimenta engana o cérebro e dispara respostas de resfriamento, transformando a refeição em uma ferramenta adicional na gestão do calor ambiental. O que à mesa parece apenas ardência e suor representa, na prática, a expressão visível de um sistema biológico complexo, que trabalha continuamente para manter o corpo dentro de uma faixa segura de temperatura.