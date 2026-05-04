O gene do gosto de sabão: a ciência genética que divide opiniões sobre o coentro na culinária

Em muitas mesas, o coentro gera debate intenso. Enquanto algumas pessoas consideram a erva essencial em peixes, caldos e pratos típicos, outras relatam que a planta tem gosto de sabão e não conseguem consumi-la. Longe de representar apenas uma frescura ou um paladar exigente, essa rejeição ao coentro se conecta diretamente à genética, em especial a uma variação no gene OR6A2, que integra o sistema olfativo humano.

Esse fenômeno mostra como o DNA interfere em escolhas cotidianas, inclusive na forma como o cérebro percebe os alimentos. A mesma folha que um grupo considera fresca e aromática ativa, em outro grupo, circuitos de rejeição. Além disso, ao entender o papel do gene OR6A2, a pessoa passa a enxergar que parte das preferências culinárias nasce antes mesmo do primeiro contato com a comida, em códigos biológicos herdados de gerações anteriores.

Como o gene OR6A2 faz o cérebro sentir gosto de sabão?

A chave para entender a aversão ao coentro surge no receptor olfativo OR6A2. Esse gene orienta a produção de um tipo específico de receptor localizado no epitélio olfatório, região interna do nariz que detecta moléculas de odor. Assim, pessoas que carregam determinadas variantes desse gene sentem com mais intensidade um grupo de compostos químicos chamados aldeídos, que aparecem em alta concentração nas folhas de coentro.

Esses mesmos aldeídos também compõem vários produtos de limpeza, como alguns sabões e detergentes. Portanto, quando a pessoa mastiga o coentro, moléculas voláteis se desprendem e alcançam a região olfativa, estimulando o receptor OR6A2. Em indivíduos mais sensíveis, essa ativação leva o cérebro a interpretar o estímulo como cheiro e gosto de sabonete. Desse modo, essa reação não surge por imaginação ou exagero: o organismo responde de forma biológica à maneira como o receptor reconhece essas moléculas.

coentro_depositphotos.com / Dream79



Coentro com gosto de sabão: o que a genética já descobriu?

Estudos de associação genética cruzam dados de DNA com relatos de percepção de sabor e apontam, portanto, uma ligação consistente entre a sensação de gosto de sabão e variantes na região do gene OR6A2. Pesquisas publicadas na última década mostram que pessoas que detestam coentro com esse tipo de descrição costumam compartilhar mutações específicas nessa área do genoma. Portanto, esse padrão indica uma base hereditária clara para o fenômeno e fortalece a ideia de que o paladar, em parte, é moldado antes mesmo do nascimento.

De modo geral, esse tipo de estudo funciona assim:

primeiro, grupos grandes de voluntários informam se gostam ou não de coentro;

em seguida, pesquisadores analisam amostras de DNA em busca de padrões comuns;

por fim, cientistas comparam regiões genéticas associadas à aversão entre diferentes populações.

O OR6A2 aparece com frequência nesses levantamentos e reforça o papel central desse receptor olfativo. Em termos práticos, quem carrega determinadas variações desse gene tem maior probabilidade de perceber o coentro de maneira intensa e desagradável, enquanto outras pessoas quase não notam o mesmo traço de sabão.

Por que algumas populações usam tanto coentro e outras rejeitam a erva?

A antropologia alimentar ajuda a explicar por que o coentro se torna amado em certas cozinhas e permanece pouco utilizado em outras. Regiões como América Latina, Sudeste Asiático e partes do Oriente Médio incorporaram a erva em pratos tradicionais há séculos. Nessas culturas, famílias inteiras crescem expostas ao aroma desde cedo e, por isso, a estranheza tende a ser menor mesmo em quem possui alguma sensibilidade genética.

Por outro lado, em locais onde o coentro não integra o conjunto de ingredientes centrais, a primeira experiência pode marcar com força indivíduos com variantes sensíveis do OR6A2. Nesses contextos, sem contato prévio e sem associação cultural positiva, o aroma se liga rapidamente a sabonetes, produtos de limpeza e outros cheiros domésticos.

Além disso, pesquisas em diversidade genética também indicam variações na frequência das variantes ligadas ao gosto de sabão entre diferentes grupos populacionais. Em certas regiões do mundo, torna-se estatisticamente mais comum encontrar pessoas que sentem forte aversão ao coentro. Em outras áreas, porém, essa sensibilidade aparece de forma menos representativa, o que facilita a adoção ampla da erva nas receitas tradicionais e contribui para que ela se torne símbolo de identidade culinária local.

Como o DNA influencia preferências culinárias no dia a dia?

A história do coentro e do gene OR6A2 representa apenas um exemplo de como o DNA interfere na alimentação diária. Além dessa erva, pesquisadores já identificaram marcadores genéticos ligados à percepção de amargor em vegetais, à sensibilidade à lactose e até à forma como o corpo reage à cafeína. Em todos esses casos, pequenas variações no genoma alteram desde a intensidade do sabor até o conforto digestivo após a refeição e, consequentemente, influenciam escolhas alimentares ao longo da vida.

No caso específico do coentro, alguns pontos ajudam a resumir esse impacto:

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em primeiro lugar, o gene OR6A2 controla um receptor olfativo que apresenta alta sensibilidade a aldeídos; além disso, os aldeídos do coentro se assemelham quimicamente a compostos presentes em sabões e detergentes; como resultado, em pessoas com certas variantes, o cérebro associa com rapidez o aroma da erva ao de produtos de limpeza; por fim, essa associação gera repulsa automática, que a pessoa interpreta como gosto de sabão.

Em ambientes sociais, compreender essa origem genética reduz mal-entendidos em torno do tema. Em vez de enxergar a rejeição ao coentro como falta de abertura gastronômica, a pessoa passa a ver o fenômeno como manifestação da diversidade biológica humana.