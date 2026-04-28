Crianças de antigamente eram mais fortes? O que a psicologia revela sobre educação, resiliência e mudanças ao longo das gerações

A frase crianças de antigamente eram mais fortes costuma surgir em conversas sobre educação, disciplina e comportamento. A ideia se apoia, em geral, na lembrança de infâncias marcadas por regras rígidas, punições físicas e pouca abertura para o diálogo. Essa comparação com a infância atual, em que se fala mais sobre saúde mental, emoções e direitos da criança, levanta uma questão central. Afinal, trata-se de um ganho de sensibilidade ou de uma perda de resistência emocional?

Observar essa percepção apenas pela memória de adultos pode ser arriscado. A nostalgia tende a destacar momentos positivos e a suavizar experiências difíceis, o que influencia a forma como o passado é narrado. Ao mesmo tempo, mudanças sociais profundas desde a metade do século XX alteraram a realidade da infância. Por isso, especialistas em psicologia do desenvolvimento buscam entender se a suposta força das crianças de outras gerações corresponde a maior resiliência, ou se era, muitas vezes, uma adaptação silenciosa a contextos mais duros.

A psicologia do desenvolvimento mostra que a resiliência infantil não surge apenas de ambientes rígidos, mas da combinação entre afetos, limites claros, oportunidades de aprendizagem e condições de vida minimamente seguras – depositphotos.com / ArturVerkhovetskiy

Crianças de antigamente eram mais fortes? O que diz a psicologia do desenvolvimento

A palavra-chave nesse debate é resiliência infantil, que costuma se associar à capacidade de enfrentar dificuldades sem se quebrar emocionalmente. No entanto, a psicologia do desenvolvimento mostra que essa resistência não surge apenas de ambientes rígidos, mas da combinação entre afetos, limites claros, oportunidades de aprendizagem e condições de vida minimamente seguras. Nesse ponto, teorias clássicas ajudam a reorganizar o senso comum.

Jean Piaget, por exemplo, descreveu a criança como um sujeito ativo na construção do conhecimento. Para ele, o desenvolvimento cognitivo ocorre em estágios, em interação com o ambiente. Assim, não se trata de suportar sofrimento a qualquer custo, mas de ter desafios adequados à fase em que se encontra. Por sua vez, Lev Vygotsky destacou o papel do contexto social e da linguagem. Assim, crianças se fortalecem quando contam com adultos que mediam experiências, explicam regras e oferecem apoio para lidar com frustrações. Ou seja, algo que se aproxima de práticas de mais diálogo que vigoram hoje em dia.

Do castigo à escuta: como mudaram as práticas educativas

A educação familiar de décadas passadas, em muitas culturas, valorizava fortemente a obediência. Assim, era comum o uso de punições físicas, gritos e ameaças como estratégias de controle, com pouca validação de sentimentos. A expressão de tristeza, medo ou raiva era frequentemente interpretada como fraqueza ou desrespeito. Portanto, essa rigidez podia gerar crianças aparentemente duronas, pouco propensas a contestar ordens ou relatar sofrimento.

Estudos atuais, porém, têm mostrado que esse tipo de criação pode resultar em efeitos silenciosos, como dificuldades de regulação emocional, comportamentos agressivos, baixa autoestima e maior risco de sintomas ansiosos e depressivos na idade adulta. A maior disciplina externa nem sempre vinha acompanhada de desenvolvimento interno de autocontrole. Em muitos casos, a criança aprendeu a obedecer por medo, não por compreensão. A rigidez, então, produzia conformidade, mas não necessariamente fortalecia a saúde mental.

Nas últimas décadas, práticas educativas passaram a incorporar conceitos como disciplina positiva, escuta ativa e desenvolvimento socioemocional. Pais e cuidadores são orientados a estabelecer limites claros, mas com explicações, empatia e diálogo. Em vez de apenas punir, busca-se ajudar a criança a nomear emoções, negociar soluções e reparar erros. Longe de significar ausência de regras, esse modelo tenta construir uma disciplina mais autônoma, em que a obediência se transforma em responsabilidade.

Resiliência, apego e regulação emocional: o que realmente torna uma criança forte?

Para compreender a força emocional, a teoria do apego de John Bowlby é uma referência central. O autor descreveu como a relação de apego seguro com figuras cuidadoras oferece à criança uma base confiável para explorar o mundo. Quando sabe que pode voltar a um adulto acolhedor em momentos de angústia, a criança tende a arriscar mais, experimentar, errar e aprender. Esse porto seguro não fragiliza; ao contrário, fortalece a capacidade de enfrentar desafios.

Dentro dessa perspectiva, suporte emocional e limites firmes caminhando juntos favorecem o desenvolvimento da regulação emocional, isto é, a habilidade de reconhecer, ajustar e expressar sentimentos de forma adequada. Crianças que são encorajadas a falar sobre o que sentem e que recebem orientação sobre como lidar com frustrações tendem a desenvolver estratégias internas mais sofisticadas do que aquelas que apenas engolem o choro. A aparência de dureza pode mascarar dificuldades em acessar e organizar o próprio mundo interno.

Resiliência implica lidar com adversidades preservando o funcionamento psicológico;

implica lidar com adversidades preservando o funcionamento psicológico; Apego seguro favorece a confiança e a exploração do ambiente;

favorece a confiança e a exploração do ambiente; Disciplina eficaz combina regras claras com respeito à dignidade da criança;

eficaz combina regras claras com respeito à dignidade da criança; Regulação emocional permite enfrentar frustrações sem recorrer, sempre, à explosão ou ao bloqueio afetivo.

Nas últimas décadas, práticas educativas passaram a incorporar conceitos como disciplina positiva, escuta ativa e desenvolvimento socioemocional – depositphotos.com / ArturVerkhovetskiy



O papel das mudanças sociais: a infância ficou mais frágil ou mais visível?

Além da psicologia, fatores sociais ajudam a explicar a sensação de que as crianças mudaram. Desde o fim do século XX, houve transformação na estrutura familiar, crescimento de famílias menores, aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho e maior presença de escolas, creches e serviços especializados na vida infantil. Ao mesmo tempo, cresceu o acesso à informação sobre desenvolvimento psicológico, direitos da criança e impactos da violência doméstica.

Essas mudanças ampliaram o espaço para falar de ansiedade, bullying, dificuldades de aprendizagem e sofrimento mental na infância, temas antes pouco nomeados. A maior visibilidade pode dar a impressão de fragilidade, quando, na realidade, muitos problemas sempre existiram, mas eram mantidos em silêncio. Hoje, sinais de sofrimento são mais reconhecidos e, em parte, mais atendidos. Essa nova sensibilidade não significa ausência de resiliência, e sim uma redefinição do que se entende por infância emocionalmente saudável.

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No passado, rigidez e punições eram vistas como centrais para formar caráter. Pesquisas recentes associam práticas violentas a riscos para a saúde mental. Abordagens atuais valorizam diálogo, apego seguro e regulação emocional. Fatores sociais e culturais influenciam tanto a educação quanto a percepção de força.

À luz da psicologia do desenvolvimento, a ideia de que crianças de antigamente eram mais fortes parece mais próxima de um enredo moldado pela memória coletiva do que de um dado comprovado. Crianças sempre precisaram de afeto, limites e oportunidades de se expressar. O que se transformou, ao longo do tempo, foi o entendimento do que ajuda, de fato, a construir essa força interna. Em vez de medir a infância pela capacidade de suportar calada, estudiosos apontam que o verdadeiro fortalecimento está em aprender a reconhecer emoções, pedir ajuda quando necessário e enfrentar desafios sem perder o vínculo consigo mesma e com os outros.