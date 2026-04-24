Nem tudo é sono: o que suas olheiras realmente revelam sobre genética, circulação e estrutura do seu rosto

As olheiras costumam ser associadas automaticamente a noites mal dormidas, mas a dermatologia clínica mostra que a história é bem mais complexa. Muitas pessoas dormem bem, mantêm uma rotina regular e, ainda assim, convivem com marcas escuras ou profundas ao redor dos olhos desde a infância ou juventude. Em outros casos, o escurecimento piora com o passar dos anos, mesmo sem mudanças significativas no sono. Isso indica que há outros fatores importantes em jogo, como genética, estrutura óssea da face, circulação sanguínea e até alergias respiratórias.

Do ponto de vista médico, fala-se em três grandes grupos de olheiras: pigmentares, vasculares e estruturais. Em muitos rostos, mais de um tipo aparece ao mesmo tempo. Assim, isso ajuda a explicar por que cosméticos simples ou apenas dormir mais cedo nem sempre trazem o resultado esperado. Entender o tipo predominante de olheira ajuda a ajustar as expectativas e a escolher tratamentos que mais se alinham à causa real, sem promessas rápidas ou milagrosas.

Do ponto de vista médico, fala-se em três grandes grupos de olheiras: pigmentares, vasculares e estruturais – depositphotos.com / VGeorgiev



O que são olheiras pigmentares e por que aparecem?

As olheiras pigmentares ligam-se ao excesso de melanina, o mesmo pigmento que dá cor à pele, aos cabelos e às manchas solares. Elas se manifestam como uma coloração castanha ou amarronzada, muitas vezes mais evidente em pessoas com pele morena ou negra. Porém, também podem surgir em peles claras. Nesses casos, a região ao redor dos olhos acumula pigmento de forma mais intensa que o restante do rosto, criando um contraste que chama atenção.

Esse tipo de olheira tem forte influência genética. Famílias em que várias pessoas carregam manchas escuras nos olhos desde cedo ilustram bem esse padrão hereditário. Além disso, fatores como exposição solar sem proteção, coçar demais a área por alergias, rinite ou dermatite atópica e algumas doenças inflamatórias podem estimular ainda mais a produção de melanina. Com o envelhecimento, a renovação celular fica mais lenta e a pigmentação tende a persistir por períodos mais longos.

Na rotina de cuidados, olheiras pigmentares costumam responder melhor a ativos clareadores. Entre eles, derivados de vitamina C, ácido kójico, ácido azelaico, niacinamida e outros componentes indicados por dermatologistas. Em alguns casos, são associados peelings químicos suaves ou lasers específicos para pigmento. Cremes fotoprotetores ao redor dos olhos também são importantes, porque a radiação ultravioleta estimula ainda mais a melanina, escurecendo a região com o tempo.

Olheiras vasculares: má circulação, inchaço e tom arroxeado

As olheiras vasculares têm relação direta com a circulação sanguínea e com a transparência da pele ao redor dos olhos, que é uma das mais finas do corpo. Quando os vasos sanguíneos ficam mais dilatados ou quando há um acúmulo de sangue venoso na região, o tom que aparece é azulado, arroxeado ou até ligeiramente esverdeado. Em algumas pessoas, esse aspecto se torna mais evidente em dias de cansaço, após longos períodos no computador ou durante crises de rinite e sinusite.

Fatores como alergias respiratórias por exemplo, rinite alérgica favorecem a congestão dos vasos ao redor dos olhos e do nariz, o que intensifica a aparência de olheiras vasculares. Há ainda o papel do consumo excessivo de sal, que contribui para retenção de líquidos e inchaço da pálpebra inferior, deixando a área mais escura e marcada. O envelhecimento também interfere: com o tempo, a pele fica ainda mais fina e translúcida, permitindo que os vasos fiquem mais aparentes.

Em termos de tratamento, esse tipo de olheira costuma responder melhor a estratégias que melhorem a microcirculação e reduzam o inchaço: compressas frias, produtos tópicos com cafeína, antioxidantes, substâncias com ação vasoprotetora e, em alguns casos, lasers vasculares. Há ainda orientações gerais, como controle de alergias com acompanhamento médico, redução do consumo de sal e ajuste do tempo de tela. Ao contrário do que muitos imaginam, o foco aqui não é clarear pigmento, e sim modular a circulação local.

O que são olheiras estruturais e qual o papel da genética?

As olheiras estruturais estão ligadas principalmente à anatomia da face e ao aprofundamento do chamado sulco nasojugal, a cavidade entre a pálpebra inferior e a bochecha. Nesses casos, o que chama atenção não é apenas a cor, mas um sombramento permanente, como se a região estivesse sempre marcada ou fundinha. A iluminação do ambiente acentua essa sombra, o que leva muitas pessoas a relatarem que a olheira fica pior em fotos ou sob luz forte.

A genética tem papel central nessas olheiras: o formato do osso da órbita, o volume de gordura da face e a inserção dos ligamentos na região dos olhos determinam se haverá um sulco mais profundo desde cedo. Com o passar dos anos, o envelhecimento natural provoca perda de colágeno, reabsorção óssea e deslocamento das bolsas de gordura, o que reforça esse desnível entre pálpebra e bochecha. O resultado visual é uma olheira marcada, mesmo em peles claras e sem muito pigmento.

Nesse cenário, cremes e compressas têm efeito limitado, já que não conseguem alterar a estrutura óssea ou o volume de gordura. O recurso mais utilizado na prática dermatológica é o preenchimento com ácido hialurônico, aplicado em planos profundos para nivelar o sulco e reduzir a sombra. Em alguns casos, associam-se tecnologias que estimulam colágeno, como lasers fracionados ou radiofrequência. Mesmo assim, os resultados são graduais e exigem acompanhamento, sempre com atenção à indicação correta e à anatomia individual.

Como identificar o tipo de olheira em casa?

Embora o diagnóstico definitivo seja feito por especialistas, algumas observações simples podem ajudar a pessoa a ter uma ideia de qual tipo de olheira predomina. Essa autoavaliação não substitui consulta, mas auxilia a entender por que determinados cremes funcionam melhor em alguns casos e menos em outros. O ideal é fazer essa análise em um ambiente bem iluminado, de preferência com luz natural e um espelho de boa qualidade.

Um roteiro prático pode incluir etapas como:

Observar a cor: tom marrom ou café sugere componente pigmentar; tons azulados, arroxeados ou acinzentados apontam para componente vascular; sombra marcada, mesmo com pouca cor, indica fator estrutural.

tom marrom ou café sugere componente pigmentar; tons azulados, arroxeados ou acinzentados apontam para componente vascular; sombra marcada, mesmo com pouca cor, indica fator estrutural. Fazer o teste de tração: ao puxar levemente a pele da pálpebra inferior para baixo, se a coloração marrom permanece, há chance de predomínio de pigmento; se a cor some parcialmente, pode haver maior participação de vasos.

ao puxar levemente a pele da pálpebra inferior para baixo, se a coloração marrom permanece, há chance de predomínio de pigmento; se a cor some parcialmente, pode haver maior participação de vasos. Analisar inchaço matinal: olheiras que pioram ao acordar e melhoram ao longo do dia costumam ter forte participação vascular e de retenção de líquidos.

olheiras que pioram ao acordar e melhoram ao longo do dia costumam ter forte participação vascular e de retenção de líquidos. Checar histórico familiar: presença de olheiras acentuadas em parentes próximos reforça a influência genética, seja para pigmentação, vasos ou anatomia.

presença de olheiras acentuadas em parentes próximos reforça a influência genética, seja para pigmentação, vasos ou anatomia. Notar o relevo: se há um degrau visível entre a pálpebra e a bochecha, mesmo com boa iluminação, é provável que exista componente estrutural importante.

Na rotina de cuidados, olheiras pigmentares costumam responder melhor a ativos clareadores – depositphotos.com / VGeorgiev

Quando procurar um especialista e quais expectativas ter?

A orientação de dermatologistas e médicos especialistas em área periocular é recomendada quando as olheiras causam incômodo estético persistente, impactam a autoestima ou quando surgem de forma súbita e muito intensa. Também merece atenção o aparecimento de inchaços assimétricos, dor, vermelhidão ou alterações de visão, situações que exigem avaliação imediata. Em quadros associados a alergias respiratórias ou problemas crônicos de pele, o acompanhamento conjunto com alergistas ou outros profissionais de saúde costuma trazer melhores resultados.

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Quanto às expectativas, a literatura dermatológica indica que reduzir e amenizar as olheiras é um objetivo mais realista do que eliminar para sempre. Fatores como genética, formato do rosto e processo natural de envelhecimento não podem ser totalmente revertidos. O que se busca é controlar pigmento, melhorar a circulação, minimizar o inchaço e suavizar o relevo, combinando cuidados diários, ajustes de hábitos de vida e, quando indicado, procedimentos médicos. Esse olhar mais realista tende a evitar frustrações e a reduzir a procura por soluções milagrosas, priorizando caminhos baseados em evidências e em segurança.