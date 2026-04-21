Parlamentares miram Gilmar Mendes: como funciona o impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal

Parlamentares de oposição na Câmara dos Deputados anunciaram, em 20 de abril de 2026, que pretendem ingressar com um pedido de impeachment contra o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A iniciativa ocorre após o magistrado encaminhar ao ministro Alexandre de Moraes uma representação solicitando a inclusão do ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema no inquérito das fake news. O pedido de investigação se baseia na divulgação, por Zema, de um vídeo em redes sociais no qual ministros da Corte aparecem como alvo de deboche.

Assim, o movimento reacende o debate sobre como funciona, na prática, o processo de impeachment de um ministro do STF no Brasil. A Constituição prevê essa possibilidade, mas estabelece uma série de filtros políticos e jurídicos que tornam o caminho longo e restrito. A discussão sobre o caso de Gilmar Mendes, portanto, ajuda a entender quais são os limites da atuação dos magistrados. Além disso, sobre os instrumentos de controle existentes e o papel do Senado Federal nesse tipo de julgamento.

Parlamentares de oposição na Câmara dos Deputados anunciaram, em 20 de abril de 2026, que pretendem ingressar com um pedido de impeachment contra o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF) – Victor Piemonte/STF

Quais são os fundamentos legais para o impeachment de ministro do STF?

O ponto de partida para o impeachment de ministro do STF está na Constituição Federal de 1988 e na chamada Lei do Impeachment (Lei 1.079/1950). A Carta Magna prevê que ministros do Supremo podem responder por crimes de responsabilidade. Trata-se de um tipo de infração que se liga ao exercício do cargo, diferente de crimes comuns como corrupção ou peculato. Esses crimes de responsabilidade não tratam apenas de atos ilegais. Afinal, também se refere a condutas que atentem contra a própria estrutura do Estado e a confiança no Poder Judiciário.

De forma geral, um pedido de impeachment pode se basear em três grandes eixos: abuso de poder (quando o ministro extrapola as competências do cargo), conduta incompatível com a honra e o decoro das funções ou atuação de natureza político-partidária, isto é, um envolvimento que ultrapasse o debate jurídico e se confunda com militância política. A Lei 1.079 detalha hipóteses como proceder de modo incompatível com a dignidade do cargo, exercer atividade político-partidária ou desrespeitar decisões e competências de outros Poderes.

Qualquer cidadão pode protocolar uma denúncia por crime de responsabilidade contra um ministro do Supremo, inclusive parlamentares, entidades civis ou organizações sociais. No entanto, o simples protocolo não significa que o processo será aberto. A legislação funciona como uma espécie de filtro: exige que o pedido traga fatos determinados, provas ou indícios mínimos e fundamento jurídico claro, vinculando a conduta descrita a algum dos tipos de crime de responsabilidade previstos em lei.

Como o Senado Federal conduz o processo de impeachment de ministro do STF?

Embora o STF seja o órgão máximo do Poder Judiciário, a competência para julgar ministros por crime de responsabilidade é do Senado Federal. Na prática, o Senado atua como uma espécie de tribunal político-jurídico, combinando avaliação técnica das acusações com a dinâmica de forças entre partidos e blocos parlamentares. O primeiro ato decisivo está nas mãos do presidente do Senado, cargo atualmente ocupado por Davi Alcolumbre (União-AP).

Depois que a denúncia é protocolada, cabe ao presidente do Senado decidir se aceita ou arquiva o pedido. Essa etapa é essencial: sem esse despacho inicial, o processo não avança. Se o presidente considerar que a denúncia é inepta, genérica ou baseada apenas em discordância com decisões judiciais, pode determinar o arquivamento. Caso entenda que há elementos mínimos, ele aceita a denúncia e determina a leitura em Plenário, abrindo espaço para a formação de uma comissão especial.

Essa comissão, composta por senadores de diferentes partidos, analisa o caso, ouve defesa e acusação e elabora um parecer. Só depois disso o Plenário do Senado decide, por maioria simples, se afasta preventivamente o ministro e, em seguida, se instaura o julgamento propriamente dito. Na fase final, para condenar um ministro do STF e retirar-lhe o cargo, é necessário o apoio de dois terços dos senadores, quorum politicamente elevado que funciona como barreira adicional.

Quais passos precisam ser cumpridos e quais são as chances reais de avanço?

Na prática, o processo de impeachment de ministro do STF segue uma sequência de etapas bastante rígida. De forma resumida, o caminho passa por:

Protocolo da denúncia por crime de responsabilidade, feita por cidadão, entidade ou parlamentar. Análise preliminar e decisão do presidente do Senado sobre aceitar ou arquivar o pedido. Leitura do pedido no Plenário e criação de comissão especial, se houver aceitação. Elaboração de parecer pela comissão, com prazo para defesa do ministro e manifestação da acusação. Votação do parecer em Plenário para decidir sobre o prosseguimento e eventual afastamento temporário. Julgamento final pelo conjunto dos senadores, exigindo dois terços dos votos para condenação e perda do cargo.

O histórico recente mostra que as chances efetivas de avanço de pedidos dessa natureza são reduzidas. Nas últimas décadas, dezenas de representações contra ministros do STF foram apresentadas, mas a ampla maioria foi arquivada ainda na presidência do Senado. Entre os fatores que explicam esse cenário estão o entendimento de que a discordância em relação a decisões judiciais não configura, por si só, crime de responsabilidade, e a preocupação dos parlamentares com o equilíbrio entre os Poderes.

Além do aspecto jurídico, o desfecho de um pedido de impeachment de ministro do Supremo depende de fatores políticos, como a relação entre o Congresso e o Judiciário, a posição do governo federal e o ambiente de opinião pública. Em contextos de maior tensão institucional, os pedidos se tornam mais frequentes, mas raramente atingem a fase de julgamento. No caso envolvendo Gilmar Mendes e a representação sobre Romeu Zema, especialistas costumam destacar que será necessário demonstrar, de forma objetiva, que houve extrapolação das funções constitucionais do ministro, e não apenas uma interpretação rigorosa ou controversa da lei.

O primeiro ato decisivo está nas mãos do presidente do Senado, cargo atualmente ocupado por Davi Alcolumbre (União-AP) – Saulo Cruz/Agência Senado

Qual o impacto institucional de um pedido de impeachment contra ministro do STF?

Mesmo quando não avançam, pedidos de impeachment de ministro do STF tendem a produzir efeitos políticos relevantes. Eles funcionam como sinal de insatisfação de parte do Legislativo em relação à atuação da Corte e de determinados magistrados. A repetição desses movimentos também alimenta o debate público sobre os limites da atuação do Judiciário em temas sensíveis, como investigações de fake news, liberdade de expressão e atuação de autoridades em redes sociais.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ao mesmo tempo, a exigência de quórum qualificado e de fundamentos jurídicos específicos para o afastamento de um ministro busca preservar a estabilidade das instituições. A legislação brasileira foi desenhada para evitar que mudanças conjunturais de humor político resultem em substituições frequentes na cúpula do Judiciário. Esse desenho ajuda a explicar por que, embora o impeachment seja uma possibilidade real prevista em lei, ele permanece como um instrumento extremo, acionado com frequência no discurso, mas raramente levado até as últimas etapas formais no Senado.